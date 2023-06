Det var godt med litt skygge før start.

Kart og terreng: Vollkoia, åpent skogsterreng med stort sett god løpbarhet. Noen ekstra dyretråkk i området på grunn av beitedyr. Lite kupering.

Målestokk: 1:7500, utgitt 2022

Det var en rutinert gjeng fra Hamarpost BIL som arrangerte løpet fra Vollkoia, idyllisk samlingsplass ved Volltjern. Her var det flere som avkjølte seg etter løpet. Det var sikkert godt med en dukkert etter turen i skogen, for her var det høye kneløft i blåbærlyngen og motsol på enkelte strekk mellom noen av postene.

Anita Høie i høy blåbærlyng.

En stor takk også til Furnes Almenning for sponsing av bomavgiften denne kvelden.

Kenneth Bilstad vant H 5,5 km.

Nå tar bedriftsorienteringsløpene sommerferie til august.

Bildereportasjen fortsetter under resultatene!

De beste pr. klasse Vollkoia 27.06.2023

D 1,5 1,7 KM

Plass Navn Klubb Distrikt Tid Etter Km-tid

1 Anita Høie Arve Hagen BIL 29:39 17:26

2 Mari Sørlien Stenberg Vang O-lag 30:55 01:16 18:11

3 Elise Libak Feiring Vang O-lag 30:57 01:18 18:12

D 2,5 2,5 KM

1 Anne Bergljot Falck-Ytter Høgskolen i Innlandet 39:50 15:56

2 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 45:24 05:34 18:09

3 Grete Storsveen Sparebank 1 Østlandet 48:02 08:12 19:12

D 3,5 3,7 KM

1 May Kristin Tangen Ringsaker OK 56:07 15:10

2 Eirin Lodgaard Sintef Raufoss 58:04 01:57 15:41

3 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 1:00:21 04:14 16:18

D 4,5 4,8 KM

1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 56:12 11:42

2 Ingunn Lund Nordstrøm Norsk Tipping BIL 1:29:18 33:06 18:36

H 1,5 1,7 KM

1 Magne Smeland Vegvesenet 29:08 17:08

2 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 31:50 02:42 18:43

3 Hans Petter Jevanord Geno 33:24 04:16 19:38

H 2,5 2,6 KM

1 Magnar Nybakk Sparebank 1 Østlandet 40:28 15:33

2 Steinar Libak Løten kommune BIL 41:26 00:58 15:56

3 Karl Petter Opsahl Løten kommune BIL 41:29 01:01 15:57

H 3,5 3,7 KM

1 Tormod Pedersen Arve Hagen BIL 39:27 10:39

2 Terje Tangen Ringsaker OK 43:23 03:56 11:43

3 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 48:22 08:55 13:04

H 4,5 4,8 KM

1 Frode Hjorth Hamar OK 1:03:52 13:18

2 lars Lodgaard NTNUI 1:05:36 01:44 13:40

3 Leif Anders Strande Vestre Toten Kommune 1:10:06 06:14 14:36

H 5,5 5,7 KM

1 Kenneth Bilstad Furnes Almenning 46:40 08:11

2 Pål Stenberg Vang O-lag 56:36 09:56 09:55

3 Bjørn Solbergseter Austmarka o-lag 59:32 12:52 10:26

Arrangørene tar imot betaling og etteranmelding.

Arve Hagen BIL gjengen på plass​.

Klare til postjakt​.

Kompasskursen til første post og GPS-klokkene klargjøres.

Morten Øye trives i skogen til Furnes Almenning​.

Helga Hansen i fint driv​.

Terje Tangen mot mål.

Kart- og løype-diskusjon​ hører alltid med.