Siden løpet var en pilot skulle arrangørene finne ut om det var en god ide å bruke naturen ytterst ute mot havet til et fjelløp, med en løype som gikk fra fyr til fyr. Og arrangørene fikk et klart ja på det spørsmålet, de meldte seg 170 personer som ønsket å delta, fordelt på 103 i mosjonsklassen og 67 på tid.

Løypen gikk med start fra den nye fyrlykten på Golleneset til Runde en distanse på nesten 43 km. Dagen før løpet ble det bestemt at ruta ned og opp igjen fra Runde fyr ble kuttet ut oga sikkerhet. Det ble derfor litt feilinformasjon om hvor løypa gikk og mangelfull merking, men det er jo derfor man arrangerer testløp.

Litt over 6 timer brukte førstemann i mål på disse kilometerne, det ble Karl Idar Vik fra Syvde IL som til slutt kunne innkassere seieren etter en jevn duell med Steffen Moltu fra Gurskøy IL. De løp deler av løpet sammen, men mot slutten ble det altså Karl Idar Vik som hadde mest krefter igjen. Steffen Moltu kunne fortelle til lokalavisen Vestlandsnytt at han fikk knekken opp den siste bakken til Rundabranden. Og på spørsmål fra lokalavisen om dette er noe å satse videre på var svaret klart:

– Ja, dette må være gøy for alle. Det er tungt, men en fantastisk tur. Jeg fikk ikke nyte naturen til fulle, men den er absolutt å anbefale, forteller Moltu før han legger seg ned på bakken.

Beste kvinne ble Sunniva Drage foran Birgitte Kvalsvik, begge representerer Bergsøy IL. Anne Grethe Leine fra Sykkylven tok den siste pallplassen.



I år var det testløp og vi lærte veldig mye! seier Martin Hauge-Nilsen, en av arrangørene, som selv har endel erfaring med å delta og å arrangerer løp. Vi skulle nok ha merket enda mer, men det er slikt man erfarer ved å arrangere et testløp og pilotarrangment. I år ble konseptet kun en klasse og en vinner, neste år blir det mye mer full pakke med med herre og damepall. De to første i mål fikk begge premie som var overnatting på Thon hotell og middag på den kjente restauranten Maki Skotholmen, da Steffen hadde måtte vente litt på Karl Idar, som kunne veien.



Resultatliste kvinner, konkurranseklasse:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 63 Sunniva Drage Bergsøy IL 6:43:15 2 6 Birgitte Kvalsvik Bergsøy IL 7:54:12 3 54 Anne Grethe Leine Sykkylven 8:27:37 4 7 Marte Kvalsund Nerlandsøy 9:16:49 5 58 Jane Tvedt Jensen Stavanger 10:16:51 6 50 Mathilde Bendal Fosnavåg 10:52:11 7 32 Inger-Lise Lillerovde Leinøy 10:57:41 8 56 Torill Kristin Berge Vollen 11:00:47 8 9 Gunn Berge Trygstad Fosnavåg 11:00:47 10 46 Rebecca Herskedal Nerlandsøy 11:11:36 11 48 Marit Lillestøl Gjerdsvika 12:45:00

Resultatliste menn, konkurranseklasse:

Plass Navn Klubb Tid 1 Karl Idar Vik Syvde IL 6:03:54 2 Steffen Moltu Gurskøy IL 6:05:36 3 André Vike Blubbelubb Sportsklubb 6:20:41 4 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb 6:30:08 5 Martin Hauge-Nilsen Kondis/Fjellføraren 6:31:46 6 Marius Kalland Velledalen IL / Velledalen il / Sykkylven Sykkelklubb 6:36:07 7 Jakob Jensen Leinøy 6:42:52 8 Tormod Lausund Relling Team Ryfylke 6:43:02 9 Karl-Bjarte Vike Leine FK 6:48:31 10 Sondre Frantsen Fosnavåg 6:53:49 11 Lars Mæland Team Sexylubben 7:01:24 12 Daniel Stensby Goksøyr Goksøyr 7:16:39 13 Helge Hott Johansen Færvik 7:33:47 14 Thomas Edvinsen Kleppestø 7:37:29 15 Brage Bjørkeng Stokseth Gjerdsvika IL 7:40:00 16 Thor H. S. Strand Ellingsøy 8:01:44 17 Aleksander Tholo Ellingsøy 8:01:44 18 Endre Notø Bølandet 8:01:56 19 Hogne Søholt Mork Springarlag 8:16:06 20 Remi Andre Hauge Dimna IL 9:05:05 21 Karl-Kristian Storøy Bølandet 9:17:52 22 Alfred Gjelseth Skinneset Friluftslag 9:38:05 23 Mads Egseth Melbø Ørsta IL / Tema Joggis 9:44:09 24 Sveinung Gjelseth Bergsøy IL 9:44:55 25 Tobias Rønnestad Moltustranda IL / Tobias Rønnestad 9:45:15 26 Yngvar Andersen Oslo 10:19:55 27 Nikolai Hasfjord Leinøy 10:27:47 28 Børge Gjelseth Skinneset Friluftslag 10:32:32 29 Jan-Børre Vik Søreidgrend 10:38:26 30 Thomas Herskedal Sunn&Frisk2023 10:49:21 31 Alf-Kato Gjelseth Nerlandsøy 11:03:55 32 Aleksander Leine STQ 11:09:03 33 Ole Eiksund Sportsklubben Vidar 11:09:04 33 Balder Gjelseth Skinneset Friluftslag 11:09:04 33 Lars-Petter Rønnestad Moltustranda IL 11:09:04 36 Tore Lillestøl Gjerdsvika 12:45:00



De var heldige med været de som deltok fra fyr til fyr. Det er ikke alltid det er stille og varmt vær ute med havet. (Foto: Simon Sjøkvist)





Over ryggen Hornseten (et av byfjella til Fosnavåg) Holmefjorden, Remøya og Runde bak. (Foto: Simon Sjøkvist)





Over ryggen Hornseten (et av byfjella til Fosnavåg). (Foto: Simon Sjøkvist)



Beste mann ble Karl Idar Vik,, men Steffen Moltu var aldri langt bak. (Foto: Simon Sjøkvist)



Inn til en andreplass. Her passerer han et strekk med asfalt, med Rundebrua i bakgrunnen. (Foto: Simon Sjøkvist)