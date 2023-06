Ivar Andreas Sandø fra BFG Bergen løpeklubb er virkelig på rekordjakt i sin aldersklasse 70 – 74 år. Han fylte 70 år i år og bruker tiden godt i sin nye aldersklasse. På Asko-karusellen på Arna Idrettspark denne uken løp han en 3000 meter på bane på tiden 10:43,8, dette er en solid forbedring av den norske klasserekorden for denne distansen. Den tidligere rekorden lød på 11:26.3 og var holdt av Gudmund Straume, og var fra 1988. Arrangøren av Asko-karusellen opplyser at dette også er nordisk rekord for aldersklassen.

Ivar Andreas Sandø tok også aldersrekorden på 3000 meter gateløp under Bergen 3000 for et par uker siden, da han løp inn på 10:48.

Og i vår tok han også aldersrekorden på 5 km gateløp med tiden 18:59.

På 5000 meter var 26.juni siste frist for å kvalifisere seg til hoved-NM på Jessheim om halvannen uke, og arrangørene hadde tatt høyde for dette i oppsettet ved å tilby denne distansen. Kravet for menn er 14,59,99 og for kvinner 17,59,99.



Jonas Skjerven fra Mjøsdalen IL. (Foto: Fri IL)

Jonas Skjerven fra Mjøsdalen hadde en solid avslutning og senket persen sin fra 15,36,93 til 14;55.02 og han var heilt klart den lykkeligste utøveren på Arna idrettspark denne kvelden. Andreas Fantoft på 2.plass perset til 15,13,65. Av damene satte Amalie Joensen, Gular ny årsbeste med 17,29,27, men hun var allerede kvalifisert til NM. Hannah Silgjerd, Varegg klarte NM-kravet for første gang med 17,57,87.