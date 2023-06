Fra onsdag til lørdag er tusenvis av løpere i aksjon på den 34 mil lange og naturskjønne strekningen mellom Östersund og Trondheim. Da arrangeres nemlig den 36. utgaven av den populære stafetten St. Olavsloppet.

Stafetten startet kl. 07:00 i Östersund onsdag morgen. Derfra ble de 107,7 kilometerne fra Östersund til Kall løpt.

På dag to, torsdag, ble den 65,8 km lange distansen fra Kall til Anjan løpt.

Og etter to dager er stillingen blant tetlagene fremdeles uendret. Fjorårets vinner Svorkmo økte på dag to avstanden til Bratsberg. Bak dem gjorde svenske Sockertoppen det samme med det nest beste svenske laget Offerdal. Sockertoppen ledet etter tre etapper på dag 2, men hadde ikke samme jevne laget som de to norske lagene.

På kvinnesiden er det også uendret på «pallen». Namdals damer holder unna for St. Olavs løpedamer og Sockertoppen.

Fredag ​​beveger løperne seg til Norge, starter i Sandvika og løper til Levanger, totalt 63,1 km.

134 lag var i år påmeldt grenseløpsstafetten som ble arrangert første gang i 1988. Årets løp startet altså i Östersund onsdag 28. juli og har målgang på Trondheim Stadion lørdag 1. juli.

Følg resultatene fra St. Olavsloppet

De 20 beste lag etter to dager i St. Olavsloppet 2023

Plass Lag Dag 1 Dag 2 Totalt Tid bak 1. Svorkmo/NOI 05:56:46 03:36:40 09:33:25 -- 2. Sockertoppen IF 06:09:13 03:42:31 09:51:45 +18:20 3. Offerdals SK JEMT-RENT 06:12:03 03:45:50 09:57:54 +24:29 4. Rindal Il lag 1 06:31:50 03:49:05 10:20:56 +47:31 5. Namdal lag 1 06:33:28 03:54:29 10:27:58 +54:33 6. Klæbu løpeklubb 1 06:50:31 04:02:33 10:53:04 +1:19:39 7. Bratsberg IL 2 06:52:44 04:06:23 10:59:08 +1:25:43 8. Ogndal IL 06:59:21 04:12:49 11:12:10 +1:38:45 9. Sollefteå Roadrunners 07:07:36 04:09:39 11:17:15 +1:43:50 10. Kyrksæterøra IL 07:03:29 04:12:36 11:16:05 +1:42:40 11. Steinkjer FIK 07:00:42 04:16:20 11:17:01 +1:43:36 12. Markabygda IL 07:07:49 04:24:18 11:32:07 +1:58:42 13. Bratsberg IL Damer 07:20:23 04:24:12 11:44:36 +2:11:11 14. Byneset IL 07:31:32 04:22:02 11:53:35 +2:20:10 15. Hommelvik il 07:16:44 04:29:32 11:46:16 +2:12:51 16. Namdal lag 2 07:42:23 04:20:23 12:02:47 +2:29:22 17. Lånke IL 07:25:57 04:33:23 11:59:21 +2:25:56 18. Leirådal il 07:25:25 04:44:29 12:09:54 +2:36:29 19. IL NOR 07:50:39 04:33:40 12:24:19 +2:50:54 20. Krampe 07:53:06 04:37:16 12:30:23 +2:56:58

De fire dagene løpes som følger:

Dag 1 (Sverige): Östersund – Kall 107,7 km

Dag 2 (Sverige): Kall – Anjan 65,8 km

Dag 3 (Norge): Sandvika - Levanger 63,1 km

Dag 4 (Norge): Levanger - Trondheim 103,1 km

Stafetten er totalt fordelt på 50 etapper med etappelengder fra 2,6 til 10,7 km.

Mer informasjon finnes på nettsiden til St. Olavsloppet

Facebook

Instagram