Det var gode løpsforhold med overskya vær og 20 grader da 47 løpere stilte til start i Romsdal 5 - 10 - Halv onsdag kveld. Men været var bedre for løperne enn for de som måtte holde seg i ro for å arrangere. Store mengder knott ble en utfordring som det måtte finnes en løsning på:



Det var ikke bare løpere som møtte opp i godt antall under Romsdal 5 - 10 - halv, men også store mengder knott som arrangørstaben måtte beskytte seg imot. (Foto: arrangøren)

På 5 km imponerte bare 12 år gamle Ingrid Sandhaug med å vinne på 20.13. (Foto: arrangøren)



Kvinner 5 km

1 306 Ingrid Sandhaug Molde og Omegn IF - Molde 12 år F 20:13 4:02 2 302 Hanne Karin Høgset Torvikbukt IL - Gjemnes 40-44 år F 24:40 4:56 3 309 Lillian Langset Eidsvåg IL - Molde 35-39 år F 25:10 5:02 4 310 Alida Trondsen - - Molde 23-34 år F 27:09 5:25 5 305 Benedicte Åndal - - Hustadvika 23-34 år F 30:10 6:02 6 311 Ida Hagerup - - Hustadvika 23-34 år F 40:44 8:08

Johan Fredriksen Orseth vant herreklassen på 5 km på 17.06. Nummer to, Benjamin Werner, fulgte bare 4 sekunder bak. (Foto: arrangøren)



En annen som imponerte på 5 km var Kolbjørn som vant klasse 70-75 år på 20.36. Hjertvik ligger på tredjeplassen i klassen på den norske årsstatistikken med 20.15 fra Perseløpet tidligere i år. (Foto: arrangøren)



5 km menn

1 303 Johan Fredriksen Orseth Torvikbukt IL - Gjemnes 20-22 år U23 M 17:06 3:25 2 307 Benjamin Werner Trollveggen Triatlon Klubb - Molde 35-39 år M 17:10 3:26 3 313 Øystein Raustøl Dahle MOI-Orientering - Molde 16-17 år M 18:15 3:39 4 308 Øyvind Bugge Eidsvåg IL - Molde 35-39 år M 18:24 3:40 5 312 Øyvind Vibe-Rheymer Nilssen Panelbygg AS - Holmestrand 40-44 år M 18:31 3:42 6 314 Kolbjørn Hjertvik Kårvåg I.L. - Averøy 70-74 år M 20:36 4:07 7 304 Johan Farstad Trollveggen triatlonklubb - Molde 50-54 år M 21:49 4:21 8 315 Egil Stavik Tautra Troll - Trollveggen TK 60-64 år M 26:15 5:15

Vi ser 10 km-vinner Andrea Toft Boutera helt til høye i dette bildet. (Foto: arrangøren)



Yngvild Elvemo som har vant NM-gull på 800 m i både 2016 og 2017, ble nå nummer to på 10 km med 41.40. Persen hennes på 800 m er så sterk som 2.01,65. (Foto: arrangøren)



10 km kvinner

1 216 Andrea Toft Boutera Aurskog-Høland Friidretslag - Molde 23-34 år F 37:54 3:47 2 214 Yngvild Elvemo Molde - Molde 23-34 år F 41:40 4:10 3 209 Emilia Limon Guerra Molde Cykkelklubb - Molde 16-17 år F 43:26 4:20 4 213 Frida Cecilie Elvemo Årøgymmen - Molde 23-34 år F 44:55 4:29 5 223 Linn Farstad Farstad traktor og ski - Molde 16-17 år F 47:45 4:46 6 219 Liv Skjørsæter #Teamikkjetam - Molde 45-49 år F 48:07 4:48 7 203 Cecilie Utstumo Mopil - Molde 35-39 år F 48:09 4:48 8 206 Anette Lønseth EOIL - Hustadvika 23-34 år F 50:50 5:05 9 204 Randi Anita Dale Ingen Klubb - Hustadvika 40-44 år F 51:06 5:06 10 208 Mari Sletvold Øverli EOIL - Hustadvika 35-39 år F 52:18 5:13 11 211 Janne Lønsethagen Bris Trening - Molde 45-49 år F 1:03:17 6:19 12 218 Jenny S. Sommernes Bud IL - Hustadvika 23-34 år F 1:09:31 6:57

Thomas Berge Foyn løp i mål som vinner på 10 km med 34.45. (Foto: arrangøren)



10 km menn

1 222 Thomas Berge Foyn Romsdal Randoneklubb - Molde 23-34 år M 34:45 3:28 2 210 Per Myren IL Norodd - Kristiansund 35-39 år M 35:47 3:34 3 201 Kristian Hovik Trollveggen triatlonklubb - Molde 23-34 år M 38:14 3:49 4 212 Adam Wojda Designlab - Kristiansund 50-54 år M 38:39 3:51 5 207 Thomas Sandhaug Moi - Molde 45-49 år M 38:47 3:52 6 217 Jonas Havnes Klemetzen LPT - Molde 23-34 år M 39:22 3:56 7 215 Tom Fredrik Iversen Romsdal Randoneeklubb - Molde 35-39 år M 39:26 3:56 8 202 Torstein Svendsgaard Axess - Molde 23-34 år M 39:56 3:59 9 221 Bjarne Johansen Klo Sportsklubb - Sortland 35-39 år M 43:45 4:22 10 205 Peder Ringdal Måndalen IL - Rauma 75-79 år M 1:02:56 6:17



På halvmaraton stilte bare menn, og Håvard Wikan var raskest med 1.25.00.



Halvmaraton menn

1 108 Håvard Wikan Udir BIL - Molde 23-34 år M 1:25:00 4:01 2 110 Joakim Lokna Axess - Molde 23-34 år M 1:31:54 4:21 3 102 Jan-Eivind Holsen Åsen Ultra - Kristiansund 23-34 år M 1:32:05 4:21 4 106 Runar Røsand Averøy Løpeklubb - Averøy 40-44 år M 1:33:40 4:26 5 105 Arne Årsbog Romsdal Randoneklubb - Molde 55-59 år M 1:41:09 4:47 6 109 Frank Rokstad Molde - Molde 50-54 år M 1:41:29 4:48 7 107 Knut Olav Sommernes Sandnes IL - Sør-Varanger 23-34 år M 1:42:01 4:50 8 103 Marcus Fuglestad Ingen - Sandnes 20-22 år U23 M 1:46:20 5:02 9 101 Jostein R. Hareide Team Cecilie - Molde 50-54 år M 1:48:55 5:09

Allle distanser starta samtidig, og løpere på alle nivå la optimistisk av gårde. (Foto: arrangøren)



Resultater og adelskalender for Romsdal 5 - 10 - Halv