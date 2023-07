Det var 177 deltagere som stilte opp på Fana Stadion for å delta i Head Energy Sommerkarusell i det siste løpet før en kort sommerferie. Det var nær ideelle løpsforhold, rundt 15 – 16 grader og overskyet, og en antydning til regnvær.

Det ble 17 år gamle Tord Andresen fra arrangørklubb Gneist som denne gangen vant 5 km for menn. Tord har vært en ivrig deltaker i både vinter- og sommerkarusellen de siste årene, og han har flere ganger stått på premiepallen. Statistikken viser at han har deltatt 28 ganger på disse karuselløpene etter at han begynte med Vinterkarusell høsten 2019, men dette var hans første løp i denne sesongens Sommerkarusell. Og løpet gikk veldig bra kunne han fortelle:

– Det ble ny bestetid i denne løypen her.

Vinnertiden hans ble 16:28, som var 44 sekunder foran nestemann, Ole Garmannslund. Men det var ikke ny personlig bestetid for Tord, han løp 5 km på 16:06 i Tunnelløpet i Bergen i april, men det var en flatere løype.

Tord Andresen har ikke noen klare planer for løpene fremover forteller han, men han har tatt Junior-NM kravet på 1500 meter, så kanskje ser vi ham i det mesterskapet.

Markus Galleberg tok tredjeplassen på 5 km for menn. Han er del av en løpsglad familie der både søster og mor kom på premiepallen i dag. Det var søster Mathea som vant kvinnenes 5 km mens mamma Renate vant 10 km. Her tok Kari Johannesen Sigdestad og Hege Bussesund de neste plassene. Differansen opp til vinneren ble her tydelig, de var over 8. minutter etter Renate.

Beste mann på 10 km er også medlem av en løpsglad familie, Geir Føleide vant her på sterke 35:54, som var klart foran Ingolf Gald og Richard Lunde.



De tre yngste i den løpsglade Gallebergfamilien: Markus, Oliver og Mathea.

Premiepallen 5 km menn: Ole Garmannslund, Tord Andresen og Markus Galleberg.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 200 Tord Andresen Gneist, IL M15-19 16:28 2 3958 Ole Garmannslund BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:12 3 3964 Markus Galleberg Delfana M1-14 19:01 4 181 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 19:14 5 72 Jan Martin Skoge-Antonsen Fjell M40-44 19:19 6 3957 Simen Astrup Hageland Sotra Hagesenter M20-34 19:29 7 202 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 19:42 8 3935 Raymond Pettersen Søreide M45-49 19:45 9 197 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M55-59 20:14 10 3908 Henrik Ljones-Sundfjord Rådal M15-19 20:34 11 3901 Espen Boge Team Bratland M35-39 20:35 12 3924 Trond Tyssøy Kolltveit M40-44 20:42 13 3952 Ståle Andrè Volden Kolvereid M35-39 20:57 14 223 Andreas Thuen Nesttun M20-34 21:13 15 3910 Tore Høgalmen Bergen M20-34 21:37 16 3907 Eirik Tøsse Bergen M20-34 21:45 17 3946 Frode Monsen Team Sportsmanden M60-64 21:47



Sportsmanden himself, Frode Monsen, hadde som mål om å komme under 25 minutter på 5 km. Resultatlisten viser 21:47, så han har ikke overdreven tro på egen løpskapasitet.



Premiepallen kvinner 5 km: Camilla Sagstad, Mathea Galleberg og Kristina Fiskerstrand.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3963 Mathea Galleberg Fana IL K15-19 19:56 2 138 Camilla Sagstad Fyllingsdalen K40-44 21:26 3 3945 Kristina Fiskerstrand Nesttun K20-34 22:50 4 3941 Gjendine Træland Søreidgrend K1-14 23:44 5 75 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 23:50 6 81 Gro Beret Heggernes Bergen K50-54 24:22 7 3940 Giske Eggen Søreidgrend K45-49 24:27 8 3948 Helen Nilsen Dammen1182 -Sandefjord Løpeklubb K45-49 25:01 9 3974 Sølvi Tellnes Mathopen K55-59 25:09 10 212 Birthe Bakkejord Team Solbakke K60-64 26:10 11 224 Iben Steensen Gneist K1-14 26:13 12 3959 Emma Føleide Bjørndalstræ K1-14 26:37 13 39 Pernille Eliassen Garnes K20-34 27:18 14 186 Turid Landsvik Maratonkarusellen K65-69 27:29 15 13 Eva Reksten Loddefjordløperne K45-49 27:38



Starten har gått.



Premiepallen menn 10 km: Ingolf Gald, Geir Føleide og Richard Lunde.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3967 Geir Føleide Søre Fusa IL M40-44 35:54 2 3947 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 37:41 3 3969 Richard Lunde OS M35-39 37:50 4 3916 Eirik Fjellanger Straumsgrend M35-39 37:52 5 3904 Bjørnar Sælen Opptur Løpeklubb M45-49 38:17 6 3966 Gjermund Galleberg Nesttun M40-44 38:38 7 3929 Odd-Arild Algrøy Straume M40-44 38:52 8 100 Andreas Bjørkhaug Onesubsea, SLB M40-44 40:36 9 229 Reidar Olsen Loddefjordløperne M55-59 41:03 10 3972 Are Johan Rønning Baker Hughes Norge M35-39 41:37 11 3953 Anders Markestad Paradis M40-44 41:54 12 3942 Pål Tresselt Bergen M20-34 42:17 13 215 Vidar Oen Opptur Løpeklubb M45-49 43:00 14 3923 Jarle Johan Larsen Bergen Triathlon Club M55-59 43:01 15 145 Peter Majoros Melkesyre M40-44 43:19



Også Geir Føleide har en løpssterk familie. Barna som står fremst heter Emma og Pelle.



Premiepallen kvinner 10 km: Kari Johannesen Sigdestad, Renate Galleberg og Hege Bussesund.

15 beste kvinner 5 km: