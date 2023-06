Anita Iversen Lilleskare brukte 3.13.57 på den 23 km lange løypa med 1900 høydemeter. Ragnhild Haga som tok individuelt OL-gull i langrenn i 2018, viste at hun holder formen godt ved like sjøl om hun nå har lagt opp som langrennsløper. 32-åringen var ikke mer enn drøye minuttet bak 12 år eldre Lilleskare.

På tredjeplass fulgte også en merittert idrettsutøver, svenske Johanna Åström, som har vunnet mange fjelløp og nå var drøye halvannet minutt bak Haga.



Anita Iversen Lilleskare (midten) vant foran Ragnhild Haga (til venstre) og Johanna Åström. (Foto: arrangøren)



Som forventa kunne ingen hamle opp med kong Kilian Jornet i herreklassen. Han brukte 2.30.13, mens Fredrik Bruseth på andreplass løp på 2.33.59. Dagens tredjemann Øystein Ulekleiv var ytterligere 5 minutter bak. Kilian Jornet skrev følgende om løpet sitt på Facebook:

"Restitusjonen etter Himalaya-ekspedisjon gikk ikke helt på skinner. Brukne ribbein og en hofteskade gjorde at jeg måtte trene på lavere intensitet enn ønskelig, men til slutt ser det ut til at alle disse småskadene er borte. Jeg er glad for at jeg i dag kunne delta i det lokale løpet, Isfjorden Skyrace, og løpe litt fortere enn i fjor. Det ser ut til at ulik treningsmåter med tanke på å løpe fort kan gi like godt resultat."



Vinner Kilian Jornet ble flankert av toer Fredrik Bruseth (til venstre) og Øystein Ulekleiv som ble nummer tre. (Foto: arrangøren)







Den korte løypa, som er mer enn krevende nok med 1000 høydemeter fordelt på 15 km, ble vunnet av Ingeborg Synstnes Hole og Aron Rodal Haugen. Aron brukte 1.31.44 og var minuttet foran Jonas Iversen Lilleskare på andreplass. Jonas er som navnet indikerer sønn av damevinneren i langløypa.

Ingeborg Synstnes Hole viste god form, og med 1.36.48 hadde hun bare tre menn foran seg. Ida Brakstad Orset på andreplass var 19 minutter bak Ingeborg.



Aron Rodal Haugen jubler for seieren på 15 kilometeren. (Foto: arrangøren)



Ingeborg Synstnes Hole fikk gleden av å bryte målseilet som første kvinne på 15 kilometeren. (Foto: arrangøren)







101 løpere fullførte 23 kilometeren og 71 tok seg til mål på 15 kilometeren. I tillegg står 28 løpere oppført med DNF i resultatlista for langløypa.



De 172 løperne fikk i likhet med Ivan Lopez Morgado mulighet til å få med seg mektige naturopplevelser. (Foto: arrangøren)



Med fjorden og kvitkledte fjell i bakgrunnen var det lite å si på utsikten. (Foto: arrangøren)