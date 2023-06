Den ca. 1,8 km lange løypa stiger rundt 540 høydemeter. Sindre Buraas trengte 19 minutter og 14 sekunder på å ta seg opp, og med det var han 33 sekunder foran 42 år gamle, men fortsatt veldig spreke Eirik Haugsnes. Tredjeplassen gikk til Haugsnes' 14 år gamle sønn, Gard Harjo Haugsnes, som var mindre enn halvminuttet bak faren.

Vinner Sindre Buraas har i vinter trent seg opp etter en hæloperasjon, og løpet var en liten beskjed om at formen er i ferd med å komme. I Strava-oppdateringen skrev han følgende:

"Det gikk noe raskere enn i fjor, med veldig hard åpning. Veldig gøy å være tilbake igjen med nummer på brystet."

I kvinneklassen ble det heimeseier til Mirjam Saarheim som løper for Lofoten Løpeklubb. Hun brukte 24.38 og var drøye minuttet foran Lena-Britt Johansen, og enda et par minutter foran Vilja Schjølberg Hegdahl. Vilja er bare 13 år, mens vinner Mirjam er 45 og Lena-Britt 43, så her er det mulig å hevde seg for både ung og ikke fullt så ung.

I alt fullførte 9 kvinner og 24 menn motbakkeløpet. Lofoten Skyrace fortsetter med 32 km, 15 km og 10 km opp-og-ned-løp på lørdag.





Mirjam Saarheim (midten) vant foran Lena-Britt Johansen (til venstre) og Vilja Schjølberg Hegdahl. (Foto: arrangøren)



Sindre Buraas (midten) kunne juble for seieren, og godt fornøyd var også far Eirik Haugsnes og sønn Gard Harjo Haugsnes med andre- og tredjeplass. (Foto: arrangøren)





Resultater