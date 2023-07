Starten på Strandbygda Skistadion. (Foto: Sigurd Westgård)

Det var 25 deltakere som stilte opp på den eneste distansen som ble tilbudt i år. De to foregående årene har også halvmaraton stått på programmet i sommeravslutningen, men den 10,5 km lange løypa er tøff nok med over 150 høydemeter som må forseres allerede på de tre første kilometerne. Løypa følger fine grusveier med litt avveksling på asfalt og med noe løsere underlag på de siste to kilometerne tilbake til Strandbygda skistadion. Løpet har lav terskel med gratis deltakelse, enkel service og tidtaking ved hjelp av Strava.

Løpet som kom i gang i 2020 som et løpstilbud i koronaperioden og har hatt en kombinasjon av et virtuelt tilbud og en fellesstart med rundt 20 deltakere. I år var alle samlet i en felles start i den faste treningstida torsdag kveld mens det tidligere var lagt til helga i månedsskiftet juni/juli.

Med godt og vel 20 grader og lettskyet var det ikke så mye å si på forholdene til en sommeravslutning å være, selv om noen nok kunne tenkt seg noen grader mindre en times tid.

Årets vinnere ble håndballspilleren Erlend Stafset (20) som i parløp med far Tore Kristen (50) løp inn til klar løyperekord med 40:03. Rønnaug Tveito Skille hadde med 49:31 beste tid av damene.

"Maraton-rønner" Rønnaug Tveito Skille var første dame tilbake til skistadion. (Foto:Sigurd Westgård)



Per Sole Luseter ble kveldens 3. mann. (Foto:Sigurd Westgård)

Helene Berger langer ut som andre kvinne halvveis i løpet. (Foto: Line Viola Hvammen)

Iren Rossa O'Donnell (til høyre) har gjort eleverumsing av seg og stilte opp på Stavåsen Kvatmaraton. Her foran yngstemann Emil Stabekk Klingen som avsluttet sterkest av de to. (Foto: Line Viola Hvammen)

