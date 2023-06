Jakob Ingebrigtsen tok sin tredje Diamond League-seier på 1500 m i år, og han gjorde det på samme vis som i de to tidligere løpa: Han avanserte utvendig gjennom første sving, smatt inn bak harene på andre langside og lå der til de gav seg etter knappe 1000 m. Jakob fortsatte å kjøre kontrollert fort i tet, og også denne gangen var det løpere som hang med til det gjenstod 150 m. Da økte Jakob farten, og som tidligere måtte de som hadde ligget i ryggen hans, gi luke inn mot mål.

Denne gangen var det den ferske verdensrekordsetteren på 3000 m hinder, etiopiske Lamecha Girma, som kom nærmest. Men sjøl om Girma overgikk seg sjøl og satte etiopisk rekord, var han 79 hundredeler bak Jakob i mål. Britiske Josh Kerr løp også meget bra og ble tredjemann under 3.30 med 3.29,64.

Jakob Ingebrigtsen var godt fornøyd med løpet sitt, men var klar på at han kjente seg litt treningstung:

​– Jeg kjenner at det sitter ganske mye trening i beina fra høydeoppholdet i St Moritz. På grunn av de seinere løpa i sesongen har vi valgt å legg inn mer ikke-konkurransespesifikk trening nå. Dermed er man ikke så sterk som man kunne vært her, men det er heller ikke det som er poenget. En må kunne springe løp likevel, og at det ble en seier til, tar jeg med meg, fortalte han i intervju med NRK.

– Det starter ganske bra og jeg føler meg sprek, men etter hvert kjenner jeg at det sitter litt trening i beina fra St Moritz. Det er litt tungt de siste 600–700 meterne, men det svarer ganske bra, selv om det ikke er den beste dagen, utdyper han.

På spørsmål fra NRK om hva som er hans bunnivå, smiler han og svarer "3.28".

Dette var Jakob Ingebrigtsen nest siste løp før VM. Han står over NM neste helg, men tenker å løpe 1500 m i Diamond League-stevnet i Silesia i Polen 16. juli.

​– Planen er å bygge opp en grei topp til løpet i Polen, men det er ingen garanti for at det vil gå bedre enn det har gjort, sa han til NRK.



1500 m menn 1 INGEBRIGTSEN Jakob NOR 3:28.72 MR 2 GIRMA Lamecha ETH 3:29.51 NRPB 3 KERR Josh GBR 3:29.64 SB 4 GILES Elliot GBR 3:31.56 PB 5 TANNER Samuel NZL 3:32.27 SB 6 GOURLEY Neil GBR 3:32.63 7 McSWEYN Stewart AUS 3:32.85 8 LEMI Teddese ETH 3:34.21 9 ARESE Pietro ITA 3:36.10 10 ELMER Tom SUI 3:36.54 11 RANC Julian FRA 3:38.61 DNF AKBACHE Mounir FRA DNF SOWINSKI Erik USA DNS McCANN Luke IRL



9. plass til Magnus Tuv Myhre på 5000 m

Magnus Tuv Myhre hadde håp om å klare VM-kravet på 13.07 etter at han bare var bare 2,5 sekunder bak det under Bislett Games. Men etter en litt for tøff åpning på halen av det raske feltet, gikk det gradvis seinere, og til slutt stansa klokka på 13.17,79. Det holdt til en 9. plass av de 14 som hadde plan om å fullføre. Svenske Andreas Almgren åpna enda hardere enn Magnus, og da han begynte å skli bakover i feltet, valgte han å bryte.

Det gjorde ikke Magnus som tross alt leverte sin nest beste 5000 m-tid, og som med et mer tilpassa felt og fart, ganske sikkert har VM-kravet innen rekkevidde.

– Det var ikke som på Bislett hvor det bare var å ligge bak, nå ble det veldig trekkspilleffekt. Da blir den farta altfor høy. Jeg følte på hver langside at man spurta. Det er helt på kanten av det jeg klarer, sa Tuv Myhre til NRK. På spørsmål om hva som gikk gjennom hodet da han skjønte at det ikke gikk, svarte han:

– Det er mye negative tanker når du skjønner at målet ikke er i nærheten. Det er mye tunge tanker, men man må bare prøve å skjerpe seg og fullføre på best mulig måte, forklarte 23-åringen.

Lengst framme i 5000 m-feltet imponerte etiopiske Berihu Aregawi og ugandiske Joshua Cheptegei stort. Aregawi økte farten da harene gav seg, og sjøl om Cheptegei prøvde seg på sisterunden, så hadde etiopieren mye å svare med, og vinnertida ble så sterk som 12.40,45.

Hele fire mann løp under 12.50. Nivået på 5000 m har vært eksepsjonelt høyt i år, og Jakob Ingebrigtsen vil møte tøff motstand når han i august skal forsøke å forsvare VM-gullet. Så gjenstår det å se om også Magnus Tuv Myhre vil lykkes med å kvalifisere seg.





Magnus Tuv Myhre hadde en litt dårligere dag enn på Bislett, og tida ble 8 sekunder svakere. (Foto: Kjell Vigestad)



5000 m menn 1 AREGAWI Berihu ETH 12:40.45 2 CHEPTEGEI Joshua UGA 12:41.61 3 GEBRHIWET Hagos ETH 12:49.80 4 BEKELE Telahun Haile ETH 12:49.81 5 BAREGA Selemon ETH 13:00.20 6 BALEW Birhanu BRN 13:01.41 7 GIRMA Kuma ETH 13:03.37 8 DIDA Gemechu ETH 13:03.50 9 MYHRE Magnus Tuv NOR 13:17.79 10 ROBINSON Ky AUS 13:20.96 11 RAESS Jonas SUI 13:22.53 12 NTAKARUTIMANA Egide BDI 13:27.75 13 EDRIS Muktar ETH 13:29.65 DNF ALMGREN Andreas SWE DNF CZERWINSKI Adam POL DNF DAVIES Callum AUS



