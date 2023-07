STORT BILDEGALLERI FRA LUNDEHØGDA OPP KOMMER I LØPET AV HELGA!

(Alle foto: Rolf Bakken)

Både god stemning og god utsikt etter en god syreøkt.

Løpet som nå er overtatt av skigruppa i Moelven IL, økte dermed deltakelsen fra de tre siste årene med over 25% og hadde den tredje største deltakelsen siden oppstarten i 2012. Rammebetingelsene var de beste med tørre, fine stier helt til topps og en strålende utsikt etter at 450 høydemeter ujevnt fordelt over 6,6 km var forsert i 20 varme grader. I tillegg til utsikten utmerker løpet seg med et særledes rikholdig premiebord hvor samtlige deltakere fikk med seg et synlig bevis for strabasene i motbakkene i Moelv.

Geir Steig som hadde tatt turen helt fra Luster hadde ingen problemer med å ta hjem sin fjerde seier i løpet, men var ikke fornøyd med tida. Med 32:41 var han 2:11 bak sitt rekordløp for to år siden. Om det var varmen eller dagsformen ville han ikke ha noen klar formening om, men løpet var i alle fall det første i helgas motbakkedobbel som ellers består av Trollenykjen Opp i Norfjordeid søndag.

Geir Steig først til topps for fjerde gang.

En ikke helt fornøyd vinner måtte som alle også nedpå etter målgang.

Selv om dagens favoritt ikke var fornøyd med tida rett etter målgang, fikk vestlendingen god tid til å vurdere egen prestasjon før neste løper kom etter til utsiktpunktet over store deler Mjøsa, Hedmarken og Toten. Øystein Sendstad fra Åsen IL/Team AF Håndverk ble distanserte med 1:38, og NTNUI-løperen Erik Johannes Jevne fra Øyer virket godt fornøyd etter å ha kjempet seg opp til 3. plass snaue to minutter bak vinneren.

Øystein Sendstad klokker inn som andremann.

Det var ikke vanskelig verken å se eller høre at Erik Johannes Jevne hadde tatt i på vei til toppen som ble nådd som 3. mann.

Skiløperen Dina Lidahl Lillejordet debuterte i Lundehøga Opp med seier i kvinneklassen på 39:31, og den Trondheim-baserte Vang-jenta var med det 18 sekunder sterkere enn tolgingen Lisa Sæther Verdenius og nærmere minuttet foran rutinerte Merethe Braathen Sinnes fra Lillehammer Skiklub.

Dina Lidahl Lillejordet med målet og seieren i sikte.

Lisa Sæther Verdenius på de aller siste høydemeterne opp til 2. plass.

Merethe Braathen Sinnes i det grønne rett før toppen.

Resultater Lundehøgda Opp 01.07.2023: 10 beste kvinner (28 deltakere): Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Dina Lidahl Lillejordet Vang Skiløperforening K20-34 år 39:31 +0:00 2 Lisa Sæther Verdenius Tolga IL K16-19 år 39:49 +0:18 3 Merethe Braathen Sinnes Lillehammer Skiklub K40-44 år 40:47 +1:16 4 Julie Jeistad Lismarka Skilag K20-34 år 41:11 +1:40 5 Annette Christin Lund Team Mjóhundr K35-39 år 42:35 +3:04 6 Carmen Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag J11-12 år 42:49 +3:18 7 Thea Sørum Lillehammer Skiklub K20-34 år 44:05 +4:34 8 Kari Lier Ring IL K45-49 år 45:21 +5:50 9 Emma Bangstad Bergersen Hamar Skiklubb K20-34 år 45:24 +5:53 10 Andrea Sæther Verdenius Tolga IL K16-19 år 46:59 +7:28 20 bes menn (54 deltakere): 1 Geir Steig Luster IL M20-34 år 32:42 +0:00 2 Øystein Sendstad Åsen Il/Team AF Håndverk M20-34 år 34:20 +1:38 3 Erik Johannes Jevne NTNUI M20-34 år 34:41 +1:59 4 Oskar Lockert Skjold Åsen IL M20-34 år 35:26 +2:44 5 Even Karlsen Lillehammer Skiklub M20-34 år 36:08 +3:26 6 Erlend Brandsnes Moelv M40-44 år 36:16 +3:34 7 Gudmund Storlien Brøttum M20-34 år 36:43 +4:01 8 Marcus Danielsen Hamar IL M16-19 år 37:06 +4:24 9 Stian Snekkerhaugen Moelven IL M20-34 år 37:13 +4:31 10 Jonas Barlund Lillehammer M20-34 år 37:18 +4:36 11 Jostein Karlsen Lillehammer Skiklub M20-34 år 37:27 +4:45 12 Magnus Johannessen Moelven IL / Team Sjusjøen M20-34 år 37:27 +4:45 13 Jørgen Harby Lillehammer Skiklub M20-34 år 37:47 +5:05 14 Emil Haave Norderhaug Hamar SK / Hamar Skiklub G13-15 år 38:08 +5:26 15 Erling Bogsti Moelven IL Ski G13-15 år 38:16 +5:34 16 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-54 år 38:52 +6:10 17 Jørgen Bolstad Buer Vang Skiløperforening G13-15 år 38:59 +6:17 18 Jarle Jakobsen Moelven IL / Gubbetrim M45-49 år 39:33 +6:51 19 Sverre Haugli Hamar SK M16-19 år 39:38 +6:56 20 Kristoffer Kvarstad Hamar SK M20-34 år 39:56 +7:14

