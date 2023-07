Start og mål på idylliske Kurøen. (Foto fra Unionsmarathons facebookside)

Det ble en fantastisk på Kurøen da Rømskog IL i samarbeid med svenske Boviken SK igjen fikk gleden av å arrangere Unionsmarathon etter tre års fravær. Arrangøren kunne nyte mange gode tilbakemeldingene etter en dag med tre nye løyperekorder blant de vel 170 deltakerne. 36 stilte på maraton og 64 gjennomførte halve distansen. 10 km var den mest populære distansen i år med 71 løpere, inklusiv fem i trimklassen uten tidtaking.

Av de mange gode prestasjonene må Sigrun Gjølberg spesielt nevnes som satte en meget sterk løyperekord for damer på 2:56:22. Med det ble Rygge-løperen første kvinne under tre timer på Unionsmarathon og tok dermed rekorden fra sin søster fra 2019. I stedet tok søster Mari Gjølberg Ålerud løyperekorden på halvmaraton med 1:29:42.

Sigrun Gjølberg ut fra start med Antonia Ramböl Bryntesson (6) som løp inn til 2. plass.i bakgrunnen (Foto fra Unionsmarathons facebookside)

Rekordsponsoren måtte bla dypt i lommeboka i år, siden det ble rekord også på 10 km for herrer. Her var det Frode Stenberg som satte en solid rekord på 32:18, og Lørenskog-løperen innehar dermed rekorden både på mila og halvmaraton.

På herrenes maraton kom tre løpere under 2:43 med Odd Arne Engesæter fra Bergen som den aller sterkeste på 2:41:07! Andrea Toft Boutera, Aurskog Høland Friidrettslag tok sin andre seier på 10 km på 39:20 fire dager etter sin triumf i Romsdal 5-10-halv, og Even Bentzen Løvås fra Tistedalen var klart best på halvmaraton med 1:16:48.



De tre beste på maraton (fra venstre) Odd Arne Engesæter (33) , Robert Olsson (43) og Markus Lysaker Høgne. (Foto fra Unionsmarathons facebookside)

De beste pr distanse i Unionsmarathon 01.07.2023: 10 km kvinner (24 deltakere): Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Andrea Toft Boutera Aurskog Høland Friidrettslag K23-39 39:20 00:00 2 Linn Baarlid Adamstuen løpeklubb K23-39 48:16 08:56 3 Victoria Bryntesson Göteborg K23-39 48:39 09:19 4 Kristin Henriksson Årjäng K40-44 50:55 11:35 5 Malin Søbye Bjørkelangen SF K40-44 51:04 11:44 6 Eirin Mansaas Sletten Wang Romerike Toppidrett K18-22 52:39 13:19 7 Mari Westre Strømmen K23-39 52:43 13:23 8 Birgit Gjølberg Rygge IL K40-44 52:51 13:31 9 Trine Vestreng Aurskog Høland FIL K23-39 53:56 14:36 10 Mette Fjuk Aurskog Høland FIL K55-59 55:52 16:32 10 km menn (41 deltakere) 1 Frode Stenberg Lørenskog FIL M23-39 32:19 00:00 2 Ulrik Lolland Rygge IL M23-39 33:17 00:58 3 Henrik Nilsson Sportsklubben Vidar M23-39 35:07 02:48 4 Anton Brander Team Björkis M23-39 35:30 03:11 5 Sondre Heggedal Rømskog IL M23-39 39:52 07:33 6 Olander Vikestad Rømskog IL M16-17 40:32 08:13 7 Ola Fjuk-Herje Aurskog - Høland FIL M23-39 41:11 08:52 8 Peter Lorentzon Rømskog IL M45-49 41:35 09:16 9 Rino Slåen Midgard Hinderløpskl M23-39 42:16 09:57 10 Terje Bjerkrheim Løken M55-59 43:54 11:35 Halvmaraton kvinner (15 deltakere): 1 Mari Gjølberg Ålerud Rygge IL K23-39 01:29:42 00:00 2 Hanne Bakken Lund Aurskog - Høland FIL K40-44 01:40:51 11:09 3 Ingvild Aurdal Fetsund K50-54 01:43:11 13:29 4 Helen Baastad Fjerdingby K40-44 01:43:32 13:50 5 Solveig Bunæs Fetsund K23-39 01:44:55 15:13 6 Jane Nordby Hartman Årnes K40-44 01:51:17 21:35 7 Marianne Skaret Team Skaret K55-59 01:55:00 25:18 8 Emma Nyström Göteborg K23-39 02:01:25 31:43 9 Sara Edvardsen Bjørkelangen K23-39 02:03:52 34:10 10 Shirin Mastoury Christensen Oslomarka Trekkhundkl K18-22 02:05:56 36:14 Halvmaraton menn (48 deltakere): 1 Even Bentzen Løvås Tistedal M23-39 01:16:48 00:00 2 Per Anders Dugstad Tørnby Fanklubb M23-39 01:21:28 04:40 3 Lasse Leth-Olsen Finstadjordet M23-39 01:24:10 07:22 4 Bendik Thorbjørnsen Aurskog Høland FIL M23-39 01:24:45 07:57 5 Mats Emil Sand Galterud IF M23-39 01:28:16 11:28 6 Jerzy Pecak Gjøvik FIK M45-49 01:32:03 15:15 7 Simen Westre Strømmen M23-39 01:34:26 17:38 8 Thor Erik Nyborg Spydeberg M45-49 01:36:30 19:42 9 Kristoffer Husebråten Ørje IL M23-39 01:39:05 22:17 10 Gunnar Jonsson Team Sportsmanden M55-59 01:39:37 22:49 Maraton kvinner (6 deltakere): 1 Sigrun Gjølberg Rygge IL K23-39 02:56:22 00:00 2 Antonia Ramböl Bryntesson Oslo K23-39 03:22:34 26:12 3 Christine Marcussen Bamford 1869 K23-39 03:51:48 55:26 4 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperkl K23-39 04:32:46 1:36:24 5 Jeanette Solvang Romerike Ultraløperkl K50-54 04:35:13 1:38:51 6 Thea Skogheim Rømskog IL K18-22 05:03:34 2:07:12 Maraton menn (28 deltakere): 1 Odd Arne Engesæter Oksen Ferdinand M40-44 02:41:07 00:00 2 Markus Lysaker Høgne Aurskog - Høland FIL M23-39 02:42:08 01:01 3 Robert Olsson Finnskogarnas SK M23-39 02:42:23 01:16 4 Ottar Grønvold Moss IL M40-44 02:53:55 12:48 5 Takaaki Yoshikawa Team Coop M23-39 03:14:30 33:23 6 Ulf Roger Olsen Torp M55-59 03:25:10 44:03 7 Fredrik Bjerke Spydeberg M40-44 03:28:37 47:30 8 Espen Rande Løpekameratene M50-54 03:33:13 52:06 9 Terje Uriansrud Skjetten M50-54 03:34:10 53:03 10 Roar Tomter Follo LK/Slitusprinterne M50-54 03:37:53 56:46

