Løpet starter på Hellesylt stadion, tar en liten sløyfe ned mot sentrum, før en tar turen opp og ned langs Korsbrekkeelven og til mål på stadion. Underlaget er variert med asfalt, traktorveg, sti og rein mark. Løypelengden på Hellesyltløpet er 6,6 km. Barn under 16 år løper en distanse på 1600 meter i området rundt stadion.

Det var varmt på Hellesylt i dag. Vi målte 23 grader like ved stadion. Hellesylt er blitt en turistmagnet om sommeren, og er siste stopp med ferge før Geiranger. Mange av deltakerne i dagens løp var heime på sommerferie på Hellesylt, også de to vinnerne som er født og oppvokst her. Begge representer Sunnylven IL som er idrettslaget her inne.

Løpet blei dag arrangert for 34. gang, og tallet på fullførte deltakere i de to løypene var 75 løpere på tid.

ALLE RESULTATER

Kvinneklassen blei vunnet av Hege Ringdal, Sunnylven IL på tiden 27.07 foran Erika Oginte, Velledalen IL med tiden 28.37. På tredjeplass kom Kari Anne Tryggestad Ryste, Sunnylven IL på 28.58.

Beste mann blei Olav Erling Aaland, Sunnylven IL på tiden 22.38. På andreplass kom kombinertløperen Torje Seljeset, Hornindal IL med tiden 25.03. Nummer tre blei Svein Arne Lødemel, Markane på 25.09.

Se flere bilder her

77 løpere stilte til start og alle kom til mål

Først ei halv runde rundt stadion før løperne måtte ut på hovedrunden som var noe mindre for de under 16 år

Hege Ringdal med startnr. 18 var beste kvinne i løpet. Startnummer 5 er Trym Helset og startnr. 41 er Lars Kvam Karbø

Erika Oginte (startnr. 25) blir nest beste kvinne. Nummer 21 er Elida Fuglem og nummer 61 er Øystein Bakke

Kari Anne Tryggestad Ryste tar den viktige tredjeplassen



De nest beste herreløperne nærmer seg mål. Fra venstre, Per Inge Bjørnestad (45) blir nummer fire. Tore Seljeset (60) tar andreplassen. Svein Arne Lødemel (59) blir tredje beste mann



Odd Arild Dale har deltatt alle gangene på Hellesyltløpet. På info før løpet stod det at løpet i dag blei arrangert for 33. gang. Det er feil sier Odd Arild, og det er nå rettet av arrangøren. Et år blei løpet avlyst, men Odd Arild sprang også da. Så summa summarum har han egentlig løpt 35 ganger