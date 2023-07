De overlegne damevinnerene fra Bratsberg IL samlet på Trondheim Stadion. (Foto: T-E Nilsson)

Avslutningsdagen lørdag bød på en regnfull start, men det var opphold under målgangen som i år var lagt til på Trondheims Stadion. Det var bra på sin måte, men mange savnet målgangen på Torget.

Det ble store marginer bakover fra de aller beste etter 345 km løping fordelt på 50 etapper. Vinnerlaget Svorkmo/NOI hadde f. eks. over en times margin til lagene på 5. og 6. plass, Rindal IL og Namdal LK, og Bratsberg IL hadde halvannen time til nest beste damelag, Namdal LK, og over tre timer til tredje beste lag, svenske Sockertoppen IF.

Totalt fullførte 83 lag St. Olovsloppet 2023: 7 damelag, 10 herrelag i eliteklassen og 66 lag i den store mosjonsklassen.

Resultater pr. klasse: