Det ble registret flust med personlige rekorder, og mange norske gikk helt til topps på distanseløpene.

Norske resultater fredag:

Fredag ble det seier på 800 m i 17-årsklassen til Sondre Søgård Lehmann fra Lörenskog FIL på 1:55.48. I samme klasse noterte Johannes Sandvik Bø fra Fitjar IL seg for ny mesterskapsrekord på 2000 m hinder med 5:51.84. Sondre Haukanes fra IL Gneist vant 1500 m hinder i 15-årsklassen på 4:27.11. Leon Washington, IL Ros løp inn til seier på 600 m på 1:32.27 i 13-årsklassen. På samme distanse ble det seier til Agathe Espevik Thorsen fra Gjesdal IL med 1:40.15 i jentenes 13-årsklasse. I 12-årsklassen var Othelie Stave-Wigene fra Haugesund IL helt suveren med 1:40.97.

Sondre Søgård Lehmann da han løp inn til gull på 800 m under årets UM i Ulltseinhallen. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

M 5000m 4 Lorentz Erland Linde IL Varegg 15:56.84 pb 12 Idar Odland IL Varegg 16:28.90 M 3000m hinder 91,4 cm 1 Didrik Røssum Jensen Nittedal IL 8:59.92 P17 800m 1 Sondre Søgård Lehmann Lörenskog FIL 1:55.48 pb 9 Iver Johan Andreassen-Holm Ringerike FIK 2:00.45 13 Sander Rustad-Johansen Lörenskog FIL 2:01.83 pb 14 Sondre Harstad Rinde Skarphedin IL 2:02.04 17 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 2:03.88 27 Philip Storm Gulbrandsen Ull/Kisa IL 2:06.72 23 Erlend Juven Nesbyen IL 2:05.36 32 Jonas Nordviken Böler IF 2:09.39 39 Jovard Tunestveit Karlsen IL Varegg 2:11.83 pb 40 Torje Bronken Steine Böler IF 2:12.35 pb P17 Hinder 2000m 83,8 cm 1 Johannes Sandvik Bø Fitjar IL 5:51.84 CRpb 4 Eirik Alvik Tyrving IL 6:02.94 7 Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad IF 6:26.48 P15 Hinder 1500m 76,2 cm 1 Sondre Haukanes IL Gneist 4:27.11 pb 3 Haakon Sørstad Sturla 4:28.36 pb 6 Tobias Harstad Rinde Skarphedin IL 4:49.53 P13 600m 1 Leon Washington IL Ros 1:32.27 pb 3 Ludvig Færø Linde IL Varegg 1:35.45 6 Jonas Solberg Røstum Koll IL 1:38.73 14 Laurits Halkier Egelie IL Runar 1:47.96 20 Kristian Henriksen Moss IL 1:57.84 sb K 3000m 2 Sigrid Alvik Tyrving IL 9:45.38 3 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL 9:45.45 pb 12 Julia Helene Rosenberg IL Varegg 11:25.30 K 3000m hinder 76,2 cm 2 Synne Marie Engebretsen IL Varegg 10:39.52 pb F17 800m 2 Aurora Langbakk BUL 2:17.80 4 Alexandra Tunes Lund FIL AKS-77 2:21.23 11 Malin Gallis Tönsberg FIK 2:31.51 14 Anna Reisæter Overvoll Ås IL 2:34.84 20 Maren Haave Harstad Nittedal IL 2:53.18 21 Vilde Måseide Nittedal IL 3:05.17 F17 Hinder 2000m 2 Andrea Nygård Vie FIL AKS-77 6:36.27 pb F15 800m 2 Amanda Rørvik Förde IL 2:19.04 pb 6 Frøy Bøe Løkke Eiker Kvikk IF 2:24.55 12 Victoria Osen IL Varegg 2:31.24 pb F14 800m 2 Ronja Furevik ASK Friidrett 2:18.26 pb 4 Ida Othelie Berger Mosvik IL 2:20.24 pb 9 Maia Kulle Andreassen SK Vidar 2:25.12 10 Frida Sønsteby-Larsen Sem IF 2:25.13 11 Anna Strøm Juliussen IL Runar 2:26.34 sb 12 Mia Mathilda Andersen Tyrving IL 2:26.86 14 Sunniva Matthey IL Varegg 2:28.27 pb 24 Alise Haugen Seiersten Ås IL 2:32.67 pb 32 Luna Andrine Stang Fredrikstad IF 2:40.43 pb 33 Alexandra Belda Torp Böler IF 2:41.04 pb 35 Olea Kristin Løberg Fladeby IL Runar 2:43.75 41 Ulrikke Knudtzon IL Varegg 2:49.81 F13 600m 1 Agathe Espevik Thorsen Gjesdal IL 1:40.15 3 Klara Helen Homlung Prøitz Sarpsborg IL 1:41.29 4 Vienna Skinnes Sturla 1:43.65 pb 7 Hermine Marie Torgersen Ull/Kisa IL 1:46.52 20 Julie Forberg Rjukan IL Friidrett 1:53.60 F12 600m 1 Othelie Stave-Wigene Haugesund IL 1:40.97 4 Ingrid Louise Wadahl Sweetman Koll IL 1:50.80 pb 11 Live Færø Linde IL Varegg 1:55.82 18 Ingrid Strøm Juliussen IL Runar 2:00.06 sb 22 Tone Elise Holm Nittedal IL 2:04.82 30 Nora Hagelsteen Møkkelgjerd Nittedal IL 2:11.91 33 Linde Løberg Fladeby IL Runar 2:21.18

Norske resultater lørdag:

Lørdag tok Johannes Sandvik Bø, Fitjar IL (17) sin andre seier for helga med 4:04.57 på 1500 m. Iver Løvgaard Faksvåg, Ull/Kisa IL var best i 14-årsklassen med 2:03.56. I klassen under var Ludvig Færø Linde, IL Varegg best med 4:30.19.Agathe Espevik Thorsen, Gjesdal IL (13) løp inn til seier for andre dag på rad med 4:48.56.

Johannes Sandvik Bø på 1500 m under junior-NM på Askøy i 2021. (Foto: Arne Dag Myking)

P19 1500m 9 Odin Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 4:10.14 pb 10 Lars Wold Møller BUL 4:13.99 P17 1500m 1 Johannes Sandvik Bø Fitjar IL 4:04.57 2 Aleksander Hauge Øyen IL Gneist 4:07.42 pb 8 Sondre Harstad Rinde Skarphedin IL 4:11.84 16 Elias Haugen Torjussen SK Vidar 4:18.60 17 Nils August Flornes Rustad Fana IL 4:20.08 pb 18 Erlend Juven Nesbyen IL 4:20.66 19 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 4:20.68 20 Philip Storm Gulbrandsen Ull/Kisa IL 4:22.04 pb 22 Sondre Røed Momrak Fyresdal IL 4:23.01 pb 38 Adrian Sandholtbråten Böler IF 4:48.86 P15 800m 4 Sondre Haukanes IL Gneist 2:01.04 pb 5 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL 2:01.70 pb 8 Axel Wold Møller Koll IL 2:04.42 10 Haakon Sørstad Sturla 2:08.31 14 Tobias Harstad Rinde Skarphedin IL 2:10.40 pb 17 Martin Tjelle Nittedal IL 2:13.14 P14 800m 1 Iver Løvgaard Faksvåg Ull/Kisa IL 2:03.56 pb 6 Fabian Vibekken Ull/Kisa IL 2:10.32 pb 11 Sverre Hansen Munkvold Lambertseter 2:13.97 pb 13 William Bowitz Lörenskog FIL 2:14.11 19 Didrik Helle Bruås IL Varegg 2:18.16 pb 14 Magnus Hauge Øyen IL Gneist 2:14.76 sb 26 Ask Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 2:21.36 pb 29 Oliver Sweetman Koll IL 2:26.21 pb 34 Jesper Schøning Busch IL Varegg 2:30.47 pb 28 Tarjei Røed Momrak Fyresdal IL 2:22.94 P13 1500m 1 Ludvig Færø Linde IL Varegg 4:30.19 sb 3 Jonas Solberg Røstum Koll IL 4:39.42 pb 6 Lasse Lysgård-Andersen Nittedal IL 4:42.55 pb 12 Leopold Lutnæs Aigner Nittedal IL 5:10.76 pb 11 Herman Konstali-Lødemel Stryn TIL 5:09.48 14 Erik Elias Fiskvik Kristiansand IF 5:15.67 pb K 1500m 2 Silje Lindstad IL Varegg 4:37.92 F17 1500m 4 Wilma Bekkemoen Torbiørnson Ull/Kisa IL 4:39.79 8 Aurora Langbakk BUL 4:44.24 sb 9 Vilde-Sofie Torvund IL Fri 4:44.58 12 Astrid Bakkevik Finnestad Sarpsborg IL 4:47.80 23 Lilja Celina Kjær Jørgensen Lillehammer IF 5:11.41 sb 25 Julia Helene Rosenberg IL Varegg 5:23.30 27 Malin Gallis Tönsberg FIK 5:34.20 pb 30 Maren Haave Harstad Nittedal IL 6:00.15 sb 31 Vilde Måseide Nittedal IL 6:23.83 sb F13 1500m 1 Agathe Espevik Thorsen Gjesdal IL 4:48.56 2 Klara Helen Homlung Prøitz Sarpsborg IL 4:49.26 pb 4 Vienna Skinnes Sturla 4:55.49 pb 5 Hermine Marie Torgersen Ull/Kisa IL 5:08.82 16 Tone Elise Holm Nittedal IL 5:48.95

Norske resultater søndag:

På stevnets siste dag ble det en norsk distanseseier ved Trym Fjøsne-Hexeberg fra Nittedal IL som med 1:55.73 var best i menn senior.

Trym Fjøsne-Hexeberg (107) i aksjon på 800 m under Boysen Memorial på Bislett i 2021. (Foto: Samuel Hafsahl)