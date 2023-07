Det var mye publikum på brygga i Åndalsnes da 109 utøvere gikki vannet. (Foto fra arr. facebookside)

Etter 1 200 meter svømming i havnebassenget i Åndalsnes syklet triatletene 34 km inn Romsdalen og opp Trollstigen. Konkurransen ble avsluttet med 5,4 km løping fra Trollstigen og ytterligere 750 nye høydemeter til toppen av Stabbeskaret/Trollveggen.

Trollveggen Triathlon ble arrangert for første gang i 2009 og har blitt arrangert hvert år unntatt i 2020. Løyperekorden for kvinner på 2:33:55 ble satt av Marit Vala i 2019, og Casper Stornes gjennomførte på rekordtiden 2:06:34 i 2017.

1200 m svømming er unnagjort (Foto fra arr. facebookside)

Proft arrangement

Deltaker og mannen bak Hagemann Eventer, Einar Hagemann, karakteriserte arrangementet på følgende måte:

Trollveggen Triathlon må være en av Norges og verdens flotteste Triathlon. Utrolig proff arrangement. Hyggelige folk over alt. Dæven for et vær vi fikk, og da ble det jo en utsikt over Trollveggen, Stabbeskaret og Trollstigen en bare kan drømme om...

Topp tre herrer:

Jon Breivold hadde et par like foran seg opp av vannet, men distanserte samtlige konkurrenter på sykkeletappen. Trondheim Triatlonklubb-atleten var også klart best i klatringen på beina og vant totalt med nesten åtte minutter på sterke 2:08:34. Ole-Bernard Fuskevåg fra Tromsø Triathlonklubb var nærmest og Simen Holen, også fra Trondheim Triatlonklubb ble en like klar 3.. mann.



Vinner Jon Breivold. (Foto fra arr. facebookside)

Toer Ole-Bernard Fuskevåg.(Foto fra arr. facebookside)

Treer Simen Holen. ​(Foto fra arr. facebookside)

Firer Oscar Ovanger, NTNUI. ​(Foto fra arr. facebookside)

Topp tre kvinner:

Ine Skjellum Fra NTNUI var et godt stykke bak etter svømmingen, men kappet inn halve forspranget til Tyra Bardal fra Trondheim Triatlonklubb som ledet etter sykkelen. Den krevende løping gjorde store utslag på slutten, og Ine Skjellum kunne til slutt sikre seieren med over fem minutter til Tyra Bardal etter 2:46:15. Aneta Grabmüllerová fra Oslostudentenes IK som ledet i det våte element kapret 3. plassen.

Vinner Ine Skjellum. (Foto fra arr. facebookside)

Toer Trya Bardal. ​(Foto fra arr. facebookside)

Treer Aneta Grabmüllerová.(Foto fra arr. facebookside)

De tre beste i kvinneklassen. (Foto fra arr. facebookside)

