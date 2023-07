Karoline Bjerkeli Grøvdal som satte norsk rekord på 5000 m under Bislett Games i fjor med 14:31.07 fikk en kjenning i fotbladet to uker før sin planlagt sesongdebut på Bislett Games 14. juni. Det ble en periode med alternativ trening inn mot den begivenheten som hun fikk startnekt til for å være på den sikre siden.

Da Karoline Bjerkeli Grøvdal endelig kunne sesongdebutere på favorittdistansen i Stockholm søndag, hadde hun den nest best persen i feltet bak tyske Konstanze Klosterhalfen. Det var derfor forventet at hun kunne være med i teten hvis kroppen spilte på lag igjen og både VM-kravet på 14:57 og OL-kravet på 14:52 var nok ganske langt framme i pannen siden hun pr. dato ikke erkvalifisert for noen av de to store begivenhetene.

Så lneg det varte lå Karoline i pulje to langt bak teten som som fulgte en oppsatt lyshare til 14:25. Tetgruppa på sju løpere falt kraftig av i forhold til skjemaet med km-tider opp mot 3-blank.

Den kenyanske favoritten Beatrice Chebet vant som hun ville på 14:36:52 etter å ha gjort en siste runde på 59 sekunder. Etiopiske Lemlem Hailu tok 2. plassen, og hennes 18 år gamle lagvenninne Medina Eisa slo til med 3. plass rett over 14:40. Konstanze Klosterhafen hadde heller ingen god dag og var sist av de 14 som løp til mål med 15:13:06.

Resultater 5000 kvinner:

Rank Nat Name Time SB PB 1 KEN CHEBET Beatrice 14:36.52 15:15.82 14:34.55 2 ETH HAILU Lemlem 14:38.06 14:34.53 14:34.53 3 ETH EISA Medina 14:40.02 14:46.60 14:46.60 4 UGA CHELANGAT Sarah 14:40.88 14:50.93 14:50.93 5 AUS HULL Jessica 14:44.24 15:05.87 14:43.80 6 ETH GEBRESELAMA Tsigie 14:44.94 14:43.90 7 ETH WUDU Melknat 14:47.48 15:08.65 8 ETH EMBAYE Axumawit 15:04.41 9 GBR WARNER-JUDD Jessica 15:06.59 15:13.95 14:57.19 10 SWE LAHTI Sarah 15:06.80 15:04.87 11 NED KOSTER Maureen 15:07.11 15:00.64 12 ETH ABEBE Tsiyon 15:07.45 15:18.80 15:18.80 13 ETH MINSEWO Abersh 15:10.13 14:47.98 14 GER KLOSTERHALFEN Konstanze 15:13.06 14:26.76 NOR GRØVDAL Karoline Bjerkeli DNF 14:31.07 POL PLOCINSKA Aleksandra DNF ETH YIMER Zeineba DNF 16:02.30

