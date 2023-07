(Alle foto: Stein Arne Negård)

Forbredelser i klubbteltet før start.

Fredag var det forkortet mellomdistanse, lørdag tøff langdistanse hvor de lengste løypene gikk på snaufjellet, og søndag var det mellomdistanse hvor lederen etter de to første løpene startet sist i sine klasser.

Fint og krevende på snaufjellet.

Felles klubbtur

Disse tredagers orienteringsløpene har blitt en tradisjon å delta på for flere norske klubber. Fra Innlandet orienteringskrets var det OL Toten-Troll og Vang OL som hadde flest løpere. Det er fint å legge en felles klubbtur dit, hvor man kan bo i hytter, leiligheter eller ha med egen campingvogn. For de som ønsket å ha noen ekstra dager før løpene, var det muligheter å løpe noen treningsløyper som var satt ut i forskjellige områder. I år var det et deltakertak på 1250 løpere pr. dag på grunn av slitasje på området / terrenget løypene gikk i.

I mennenes eliteklasse stilte Magne Dæhli til start lørdag og søndag. Lørdag vant Magne og søndag ble han nummer to.

Uvant start

De norske løperne i barneklassene fikk testet seg mot svenske løpere, og her var det litt vanskeligere løyper en de var vant til. Her fikk løperne kartet et minutt før tidsstart i motsetning til det de var vant til. De var vant til å få se kartet før de går til start for å gjennomgå løypa med foreldre/trenere. De fleste mestret denne utfordringen og kom seg vel gjennom sine løyper.

Etter løpene var barn og ungdomsløperne enige om at dette hadde vært en fin helg med tøffe utfordringer i spennende terreng.

Resultater norske løpere, klasser og løypelengder:



2023-06-30 3+3 i Sälen, etapp 1, medel

H18 Elit, 3 860 m: 1) Anton Jonsson, OK Tyr, 24.52, 22) Amund Flaskerud, OL Toten-Troll, 45.45.

H21, 4 130 m: 1) Simon Martelius, Attunda OK, 33.24, 18) Sigurd Kvamme, OL Toten-Troll, 1.42.51.

D16, 2 940 m: 1) Tilde Sveder, Domnarvets GOIF, 26.19, 9) Mina Bleken Rud, Vang OL, 34.36, 55) Margrethe Thirud, OL Toten-Troll, 1.16.29.

H16, 3 180 m: 1) Gustav Netz, Järla Orientering, 19.50, 56) Ole Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 1.01.56, 60) Lars Flaskerud, OL Toten-Troll, 1.17.50.

D14, 3 370 m: 1) Hilda Lanevik, OK Skogshjortarna, 21.52, 16) Martine Engh Sagvold, OL Toten-Troll, 29.47, 21) Maren Bleken Rud, Vang OL, 33.44, 29) Emma Pedersen Elverhøi, Vang OL, 43.20.

H14, 3 370 m: 1) Hugo Claesson, Stora Tuna OK, 20.52, 1) Måns Dahlberg, Almby IK, 20.52, 30) Emil Engh Sagvold, OL Toten-Troll, 34.21.

D12, 2 410 m: 1) Mia Lagerström, Attunda OK, 13.28, 10) Mari Stenberg, Vang OL, 19.33.

H12, 2 440 m: 1) Jakob Sterner, Strängnäs-Malmby OL, 15.14, 21) Sixten Sand, Halden SK, 21.38.

D10, 2 040 m: 1) Maja Davidsson, Alfta-Ösa OK, 15.04, 3) Esther Stenberg, Vang OL, 16.40.

H10, 2 040 m: 1) Hilmer Bergh, Tullinge SK, 12.35, 3) Assar Sand, Halden SK, 15.37.

D35, 3 230 m: 1) Kine Dæhli, Halden SK, 25.47.

D40, 3 230 m: 1) Maria Holmstrand, OK Landehof, 34.16, 2) Tone Bleken Rud, Vang OL, 35.29.

D45, 3 030 m: 1) Jenny Wallner, Attunda OK, 27.46, 9) Kristine Sollien Flaskerud, OL Toten-Troll, 33.40.

H45, 3 640 m: 1) Rikard Claesson, Stora Tuna OK, 24.34, 17) Pål Stenberg, Vang OL, 34.32, 40) Henrik Bleken Rud, Vang OL, 45.32.

D50, 2 800 m: 1) Helena Norberg, Stora Tuna OK, 29.20, 3) Helen Martinsen, IL Gular, 30.56.

H50, 3 640 m: 1) Ola Skepp, Sävedalens AIK, 27.13, 7) Anders Sollien, OL Toten-Troll, 36.58, 29) Håvard Kvamme, OL Toten-Troll, 49.54, 34) Rune Nygaard, IL Gular, 53.31.

D55, 2 500 m: 1) Yvonne Sjödén, Älvdalens IF OK, 25.37, 6) Vanja Staff, OL Toten-Troll, 28.47, 12) Unn Mette Klopbakken, Vang OL, 30.28.

H55, 3 260 m: 1) Jan Olm, Kils OK, 25.27, 6) Christian Grotnes, Tyrving IL, 29.46, 7) Jan Ola Pedersen, Vang OL, 30.56, 10) Roger Birkeland, Fossum IF, 33.47, 17) Tom Eirik Eikanger, IL Gular, 35.35, 27) Tore Juvik, IL Gular, 43.41.

H60, 3 030 m: 1) Lasse Jansson, Gävle OK, 25.09, 2) Erlend Slokvik, OL Toten-Troll, 25.21, 5) Nils Harald Staff, OL Toten-Troll, 26.18, 11) Henning Wernøe, IL Gular, 30.24, 35) Paul Wade, Fossum IF, 54.40.

H65, 2 660 m: 1) Sixten Westlund, OK Tyr, 22.48, 22) John Hofoss, Hadeland OL, 44.58.

H70, 2 170 m: 1) Johan Källman, Norbergs OK, 23.29, 8) Einar Lien, Løten o-lag, 30.50.

Inskolning 2 km, 2 130 m: 1) Sebastian Slåtsveen Slapgard, OL Toten-Troll, 21.13, 2) Emine Slåtsveen Slapgard, OL Toten-Troll, 21.15.

Lätt 2,5 km, 2 460 m: 1) Kristina Olsson, Jönköpings OK, 21.35, 8) Sondre Holen Bekkelund, OL Toten-Troll, 31.04, 8) Imre Holen Bekkelund, OL Toten-Troll, 31.04, 10) Pål Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 31.09, 15) Stine Slåtsveen Slapgard, OL Toten-Troll, 35.21, 20) Harald Thirud, OL Toten-Troll, 42.50, 25) Line Thirud, OL Toten-Troll, 53.42.

Medelsvår 3 km, 3 350 m: 1) Anita Palmér, Ulricehamns OK, 24.56, 35) Selma Kvamme, OL Toten-Troll, 37.56, 39) Kristin Holen, OL Toten-Troll, 38.44, 41) Odin Holen Bekkelund, OL Toten-Troll, 38.47, 43) Per Ivar Bekkelund, OL Toten-Troll, 38.55, 44) Kjersti Småstuen, OL Toten-Troll, 39.08, 51) Trond Ivar Tømmervold, Hamar OK, 40.41, 59) Gro Ellegaard, Vang OL, 44.46, 67) Hilde Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 48.31, 72) Ole Christian Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 51.46, 73) Sebastian Hofoss, Hadeland OL, 52.14, 76) Bjørn Thirud, OL Toten-Troll, 54.51, 80) Markus Kvamme, OL Toten-Troll, 1.10.41, 81) Bodil Ringen, OL Toten-Troll, 1.10.49.

Svår 3 km, 2 950 m: 1) Johan Israelsson, Domnarvets GOIF, 21.43, 6) Jonas Sand, Halden SK, 31.54, 16) Lis Dæhli, Løten o-lag, 41.38, 19) Solveig Sørlien Stenberg, Vang OL, 44.04, 30) Johannes Bjørke Sollien, OL Toten-Troll, 51.39.

Svår 5 km, 4 450 m: 1) Karin Andersson, Västerås SOK, 45.21, 6) Erik Slapgard, OL Toten-Troll, 50.16.

Løpere venter på start lørdag.

Sisteposten og oppløpet.

2023-07-01 3+3 i Sälen, etapp 2, lång

H21 Elit, 15 220 m: 1) Magne Dæhli, Halden SK, 1.29.39.

H18 Elit, 8 230 m: 1) Tim Lundberg, OK Renen, 57.00, 15) Amund Flaskerud, OL Toten-Troll, 1.18.53.

H21, 9 970 m: 1) Christian Foley, Sigtuna OK, 1.10.19, 12) Sigurd Kvamme, OL Toten-Troll, 1.51.06.

D16, 5 300 m: 1) Nike Rinaldo, OK Tor, 47.16, 19) Mina Bleken Rud, Vang OL, 1.04.58.

H16, 5 640 m: 1) Ted Lagerström, Attunda OK, 38.31, 31) Ole Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 57.14.

D14, 3 670 m: 1) Hilda Lanevik, OK Skogshjortarna, 29.04, 10) Maren Bleken Rud, Vang OL, 41.17, 27) Martine Engh Sagvold, OL Toten-Troll, 1.03.05, 29) Emma Pedersen Elverhøi, Vang OL, 1.15.29.

H14, 3 870 m: 1) Gabriel Laine, OK Djerf, 28.30, 34) Emil Engh Sagvold, OL Toten-Troll, 59.28.

D12, 2 820 m: 1) Mia Lagerström, Attunda OK, 17.58, 9) Mari Stenberg, Vang OL, 28.26.

H12, 3 080 m: 1) Felix Herbst, Västerås SOK, 22.27, 24) Sixten Sand, Halden SK, 41.42.

D10, 2 730 m: 1) Elsa Andersson, FK Friskus-Varberg, 23.06, 5) Esther Stenberg, Vang OL, 36.31.

H10, 2 730 m: 1) Hilmer Bergh, Tullinge SK, 24.24, 2) Assar Sand, Halden SK, 27.03.

D35, 7 050 m: 1) Kine Dæhli, Halden SK, 1.03.53.

D40, 7 050 m: 1) Maria Holmstrand, OK Landehof, 1.12.06, 3) Tone Bleken Rud, Vang OL, 1.27.06.

D45, 6 170 m: 1) Sofie Strömberg, Matteus SI, 1.00.21, 3) Kristine Sollien Flaskerud, OL Toten-Troll, 1.02.08.

H45, 7 610 m: 1) Jonas Buud, IFK Mora OK, 55.34, 18) Henrik Bleken Rud, Vang OL, 1.12.00, 22) Pål Stenberg, Vang OL, 1.12.59.

D50, 5 830 m: 1) Tina Junegard, Tullinge SK, 59.49, 2) Helen Martinsen, IL Gular, 1.00.09.

H50, 6 700 m: 1) Rune Nygaard, IL Gular, 50.40, 11) Anders Sollien, OL Toten-Troll, 1.05.49, 35) Håvard Kvamme, OL Toten-Troll, 1.30.25.

D55, 5 360 m: 1) Marie Andersson, NAIS Orienteringsklubb, 49.42, 23) Vanja Staff, OL Toten-Troll, 1.16.34, 24) Unn Mette Klopbakken, Vang OL, 1.19.10.

H55, 6 260 m: 1) Jan Olm, Kils OK, 46.49, 4) Tom Eirik Eikanger, IL Gular, 52.59, 7) Christian Grotnes, Tyrving IL, 1.01.06, 14) Tore Juvik, IL Gular, 1.06.04, 18) Jan Ola Pedersen, Vang OL, 1.10.22, 22) Roger Birkeland, Fossum IF, 1.12.18.

H60, 5 800 m: 1) Lasse Jansson, Gävle OK, 46.08, 4) Erlend Slokvik, OL Toten-Troll, 52.25, 7) Nils Harald Staff, OL Toten-Troll, 58.08, 12) Henning Wernøe, IL Gular, 1.02.51, 23) Stein Arne Negård, Vang OL, 1.14.29, 34) Paul Wade, Fossum IF, 1.37.32.

H65, 5 100 m: 1) Sixten Westlund, OK Tyr, 39.26, 24) John Hofoss, Hadeland OL, 1.12.33.

H70, 4 760 m: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 41.21, 11) Einar Lien, Løten o-lag, 1.03.12.

Lätt 2,5 km, 2 810 m: 1) Niclas Lij, Degerfors OK, 23.37, 14) Sondre Holen Bekkelund, OL Toten-Troll, 38.36, 15) Pål Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 38.37, 22) Line Thirud, OL Toten-Troll, 50.04, 29) Harald Thirud, OL Toten-Troll, 1.28.51.

Medelsvår 3 km, 3 040 m: 1) Edvin Eriksson, IFK Mora OK, 26.49, 51) Gro Ellegaard, Vang OL, 47.17, 68) Margrethe Thirud, OL Toten-Troll, 54.56, 69) Selma Kvamme, OL Toten-Troll, 55.14, 69) Bjørn Thirud, OL Toten-Troll, 55.14, 72) Bodil Ringen, OL Toten-Troll, 55.43, 73) Kjersti Småstuen, OL Toten-Troll, 56.12, 74) Odin Holen Bekkelund, OL Toten-Troll, 56.31, 75) Kristin Holen, OL Toten-Troll, 59.06, 76) Hilde Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 59.20, 78) Ole Christian Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 59.29, 86) Sebastian Hofoss, Hadeland OL, 1.08.06, 87) Per Ivar Bekkelund, OL Toten-Troll, 1.11.55, 88) Markus Kvamme, OL Toten-Troll, 1.16.24.

Svår 3 km, 3 130 m: 1) Anders Dalin, Leksands OK, 22.42, 2) Jonas Sand, Halden SK, 25.54, 9) Lis Dæhli, Løten o-lag, 39.13, 18) Johannes Bjørke Sollien, OL Toten-Troll, 45.12, 25) Solveig Sørlien Stenberg, Vang OL, 51.32.

Svår 5 km, 5 380 m: 1) Anna Mårsell, Stora Tuna OK, 42.14, 8) Erik Slapgard, OL Toten-Troll, 57.21.

Starten på søndagens løp.

2023-07-02 3+3 i Sälen, etapp 3, medel

H21 Elit, 6 370 m: 1) Jonas Gustafsson, OK Kåre, 37.47, 2) Magne Dæhli, Halden SK, 37.57.

H18 Elit, 5 290 m: 1) Anton Jonsson, OK Tyr, 35.46, 17) Amund Flaskerud, OL Toten-Troll, 48.34.

H21, 4 870 m: 1) Joakim Eriksson, Tierps SOK, -21.41.51, 10) Sigurd Kvamme, OL Toten-Troll, 41.10.

D16, 3 480 m: 1) Elin Palm, Västerås SOK, 28.41, 34) Mina Bleken Rud, Vang OL, 40.22.

H16, 3 830 m: 1) Gustav Netz, Järla Orientering, 24.17, 42) Ole Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 35.59, 54) Lars Flaskerud, OL Toten-Troll, 47.09.

D14, 3 110 m: 1) Hilda Lanevik, OK Skogshjortarna, 22.38, 20) Maren Bleken Rud, Vang OL, 35.25, 28) Martine Engh Sagvold, OL Toten-Troll, 51.40, 30) Emma Pedersen Elverhøi, Vang OL, 1.05.16.

H14, 3 140 m: 1) Hugo Claesson, Stora Tuna OK, 20.23, 35) Emil Engh Sagvold, OL Toten-Troll, 41.42.

D12, 2 480 m: 1) Mia Lagerström, Attunda OK, 14.06, 11) Mari Stenberg, Vang OL, 18.29.

H12, 2 670 m: 1) Olle Eriksson, IFK Mora OK, 14.58, 14) Sixten Sand, Halden SK, 19.17.

D10, 1 940 m: 1) Elsa Andersson, FK Friskus-Varberg, 15.10, 4) Esther Stenberg, Vang OL, 18.09.

H10, 1 940 m: 1) Johannes Viertel, Västerås SOK, 13.34, 4) Assar Sand, Halden SK, 16.04.

D35, 3 920 m: 1) Kine Dæhli, Halden SK, 33.33.

D40, 3 920 m: 1) Maria Holmstrand, OK Landehof, 37.11, 8) Tone Bleken Rud, Vang OL, 52.56.

D45, 3 430 m: 1) Jenny Wallner, Attunda OK, 25.58, 13) Kristine Sollien Flaskerud, OL Toten-Troll, 35.39.

H45, 4 430 m: 1) Rikard Claesson, Stora Tuna OK, 29.38, 17) Henrik Bleken Rud, Vang OL, 37.19, 21) Pål Stenberg, Vang OL, 38.34.

D50, 3 140 m: 1) Susanne Aldén, OK Roxen, 30.10, 4) Helen Martinsen, IL Gular, 31.53.

H50, 4 490 m: 1) Rune Nygaard, IL Gular, 32.49, 13) Anders Sollien, OL Toten-Troll, 43.48, 27) Håvard Kvamme, OL Toten-Troll, 49.28.

D55, 3 070 m: 1) Elisabet Enmark, Gävle OK, 27.40, 15) Vanja Staff, OL Toten-Troll, 32.50, 20) Unn Mette Klopbakken, Vang OL, 35.23.

H55, 4 210 m: 1) Jan Olm, Kils OK, 29.23, 4) Tom Eirik Eikanger, IL Gular, 35.04, 6) Christian Grotnes, Tyrving IL, 37.16, 9) Jan Ola Pedersen, Vang OL, 39.56, 10) Tore Juvik, IL Gular, 40.04, 15) Roger Birkeland, Fossum IF, 43.41.

H60, 3 640 m: 1) Lasse Jansson, Gävle OK, 26.04, 2) Erlend Slokvik, OL Toten-Troll, 27.57, 6) Nils Harald Staff, OL Toten-Troll, 30.43, 19) Henning Wernøe, IL Gular, 37.09, 26) Stein Arne Negård, Vang OL, 42.41, 36) Paul Wade, Fossum IF, 1.04.29.

H65, 3 310 m: 1) Sixten Westlund, OK Tyr, 24.09, 29) John Hofoss, Hadeland OL, 51.46.

H70, 2 910 m: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 24.50, 5) Einar Lien, Løten o-lag, 31.58.

Lätt 2,5 km, 2 540 m: 1) Jack Haddad, Eskilstuna OL, 16.15, 16) Stine Slåtsveen Slapgard, OL Toten-Troll, 30.22, 21) Sondre Holen Bekkelund, OL Toten-Troll, 33.14, 21) Imre Holen Bekkelund, OL Toten-Troll, 33.14, 21) Harald Thirud, OL Toten-Troll, 33.14, 24) Pål Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 33.15, 25) Line Thirud, OL Toten-Troll, 34.32.

Medelsvår 3 km, 3 210 m: 1) Fabian Bergqvist, Garphyttans IF, 23.12, 36) Margrethe Thirud, OL Toten-Troll, 38.58, 55) Sebastian Hofoss, Hadeland OL, 46.19, 62) Kjersti Småstuen, OL Toten-Troll, 48.25, 63) Bjørn Thirud, OL Toten-Troll, 48.33, 66) Kristin Holen, OL Toten-Troll, 50.23, 75) Ole Christian Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 58.44, 76) Hilde Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 58.52.

Svår 3 km, 3 290 m: 1) Johan Israelsson, Domnarvets GOIF, 25.13, 3) Jonas Sand, Halden SK, 32.39, 21) Lis Dæhli, Løten o-lag, 42.23, 29) Johannes Bjørke Sollien, OL Toten-Troll, 48.39, 30) Solveig Sørlien Stenberg, Vang OL, 48.55.

Svår 5 km, 4 960 m: 1) Simon Fors, Sveaskogs IF, 36.33, 3) Erik Slapgard, OL Toten-Troll, 43.43.

