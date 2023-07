For Amalie Sæten var ikke motstanden all verden, og Ull/Kisa-løperen vant med hele 12 sekunder. Tida til Amaie ble 4.15,86, noe som er 7 sekunder bak persen og knappe 2 sekunder bak årsbeste. Siden det ikke var hare og motstanden var så svak at Amalie måtte gjøre mye av drajobben sjøl under krvende vindforhold, tyder resultatet på at formen er stigende. I sin Instagram-oppdatering etter løpet skrev hun følgende:

"Even tvang meg med til Estland for å løpe 1500 m i et bronsestevne. Fikk vite at jeg ikke fikk hare, pluss at neste på listen hadde 4.25, så jeg måtte løpe solo fra start i suboptimale forhold. Det ække alltid lett, men tikket inn på 4.15 og W. Ikke dritbra, men sånn er det."

Stevnet i Pärnu var et IAAF Bronze Meeting, noe som betyr at gode plasseringer gir bra med poeng på rankingen til World Athletics. Det er igjen viktig med tanke på å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap.

For herrene var det fartsholder som gav seg etter 1000 m. Even Brøndbo Dahl gikk opp og dro da en runde gjenstod, men det kosta så mye at han ble forbiløpt av Estlands beste 1500 m-løper, Simas Bertasius, på oppløpet.

På spørsmål fra Kondis om løpet gav sjøltillit i forkant av NM, svarte Even:

– Jeg har stabilisert meg på rundt 3.40 omtrent uavhengig av løpsopplegg og forhold nå, så det er betryggende. Nå ble det en hard åpning (57,0 - 58,9 - 60,4 - 44,0) og mye vind. Så jeg håper å få til en fulltreffer snart, kanskje i NM.

– Hvor vanskelig blir det å forsvare fjorårsseieren der?

– Det blir nok umulig – jeg har vel sjette beste tid om alle unntatt Jakob stiller, smiler han.

1500 m for menn i NM har forsøk fredag klokka 15.10 og finale lørdag klokka 20.07. Amalie Sæten og resten av kvinnene skal i aksjon fredag klokka 15.40 og lørdag klokka 19.55.



