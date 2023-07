Mens det under motbakkeløpet som gikk 28. juni, var tåke og heller smått med utsikt, ble det sol og magisk utsikt på opp-og-ned-løperne. Med blå himmel og blått hav, så langt du ser, kunne ikke rammen vært stort bedre.

Raskeste kvinne på 32 kilometeren, Mirjam Saarheim, var en av dem som fikk oppleve kontrastene, siden hun også var med på det skoddefylte motbakkeløpet. Men med tanke på plassering var det svært så liten forskjell. 45-åringen vant nå også, og imponerende nok var hun nesten 3 minutter foran heltidsutøveren i skiskyting, Ingrid Landmark Tandrevold. Ingrid Hannestad fulgte på tredjeplass.





Mirjam Saarheim vant foran Ingrid Landmark Tandrevold og Ingrid Hannestad. (Foto: arrangøren)





I herreklassen på 32 kilometeren var det også 3 minutts seiersmargin – fra Eirik Solvang ned til Alan Cherry. Eirik Haugsnes, som ble nummer to på Vertikal-løpet, fulgte like bak på tredjeplass. Også her var det med en kjent skiskytter, og med tanke på at det er lenge siden han la opp, var 44 år gamle Lars Berger neppe misfornøyd med ellevteplass totalt.





42 år gamle Eirik Haugsnes løp inn til sin andre pallplass i årets Lofoten Skyrace. (Foto: arrangøren)



På 15 kilometeren tok Sylvia Nordskar en soleklar seier i kvinneklassen – bare seks dager etter at hun falt stygt, men likevel ble nummer fem i Mont Blanc Marathon. Avstanden ned til Lena Radmann på andreplass var på over 14 minutter, og til tredje kvinne, Eirin Walde var det ytterligere 3 minutter.





Mindre forslått og blodig enn i Chamonix løp Sylvia Nordskar inn til en klar seier. (Foto: arrangøren)



I tillegg til fine naturopplevelser og god trim fikk de tre beste også med seg noen kroner. (Foto: arrangøren)





På herresida ble det dobbelt svensk som utfra klubbnavnet – OK Kolmården – med stor sannsynlighet er orienteringsløpere. Gode ferdigheter i terrenget er jo ikke noen ulempe når bratte og ulendte fjellsider skal forseres, og Oskar Leinonen var raskest med 1.34.32. Klubbkamerat Emil Ljungemyr ble nummer to, og Eirik Haugsnes sønn, 14 år gamle Gard Harjo Haugsnes, ble nummer tre nå også, akkurat som det han ble i vertikalløpet. De tre første skilte seg nokså klart ut og var de eneste som hadde bedre tid enn kvinnevinner Sylvia Nordskar.





Det måtte to garva svensk o-løpere til for å slå en norsk 14-åring. (Foto: arrangøren)



I tillegg til konkurranseklasse på 32 og 15 km var det også turklasse på 32 og 10 km. 356 løp 32 km på tid, mens 16 var med i turklassen. 215 fullførte 15 kilometeren, og 59 var med i turklassen på 10 km. Det skulle til sammen bli 646 deltakere, og i tillegg kommer de 33 som fullførte Vertikal-løpet.





Løperne fikk oppleve Lofoten på sitt aller beste. (Foto: arrangøren)