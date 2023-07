Sophia Laukli som går langrenn for USA, men har norske aner og nettopp har flytta til Norge, har gått fra seier til seier i det siste. Forrige helg vant hun det prestisjetunge Mont Blanc Marathon med klar margin, og nå i helga var hun klart raskest på 3000 m i Moseby Invitational på Bislett.

Tida hennes ble 9.35,87, og det er hittil i år bare fem norske kvinner som har løpt fortere på distansen. Nå var ikke dette et approbert løp med godkjenning av sko, men sjøl om tidene ikke vil komme med på statistikken, så forteller det at Sophia Laukli også er en habil flatløper, ikke minst med tanke på at 3000 meteren gikk bare seks dager etter et svært så kupert og krevende maratonløp i Alpene.

På de neste plassene fulgte Ina Rilvaag med 9.44,15 og Madelene Wanvik Holum med 9.44,36. I alt løp 4 jenter under 10 minutter og 16 under 11 minutter.



Sophia Laukli stega godt ut og holdt mange av gutta bak seg. (Foto: Runar Moseby)



Sophia Laukli (til venstre) blir gratulert med seieren av Karianne Dengerud som ble nummer 15. (Foto: Runar Moseby)



Best av gutta var o-løperen Elias Jonsson, som løper for norske NTNUI. Han brukte 8.20,67 på 3000 meteren på Bislett og var drøye halvsekundet foran andremann, Sondre Arne Hoff. Harald Amundsen Østberg ble beste skiløper med 8.22,00 på tredjeplass. Med det slo Østberg bestetida til Didrik Tønseth på distansen, og han kan dermed påberope seg å være beste norske aktive skiløper på 3000 m.

Håvard Moseby, som var med og arrangerte, ble nummer seks med 8.37,00. På spørsmål fra Kondis om hvor mye 3000 m-tida forteller om langrennsformen, svarer han:

– Det er en bra sammenheng mellom 3000-metertid og langrennsform, men langt unna 1-1-sammenheng. Du løper fort og går bra på ski hvis du er i god form, men både løpssteg og prioritering av løpehardøkter varierer en god del mellom skiløpere.



I alt var det 26 som klarte ei tid under 9 minutter. Årets komet i langrennsløypa, Ivar Tildheim Andersen, og tidligere langløper og NRK-kommentator i Ski Classic, Christoffer Callesen, var de to siste som klarte å se 8-tallet. Petter Northug var også med og løp på 9.36,10. Med andre ord ble det "Tjeideng" på trønderen.





Håvard Moseby (til venstre) løp inn sjetteplass på 8.37. Her ligger han side om side med Iver Wang Johansen som ble nummer elleve med 8.51. (Foto: Oscar Hallset)





Skiløper Harald Østberg Amundsen (335) ble til slutt nummer tre, mens o-løperne Ulrik Astrup Arnesen (336) og Elias Jonsson (337) tok fjerde- og førsteplassen. (Foto: Runar Moseby)



– Moseby Invitational ble startet ved at noen kompiser av Erling Moseby løp 3000 meter på NIH for to år siden. I fjor ble også bror Håvard med og arrangerte, og de fikk også med seg noen av hans sponsorer. Det var såpass gøy at de bestemte seg for å slå til og leie Bislett i år, forteller pappa Runar Moseby som sjøl var en habil baneløper på 1990-tallet.

Erling Moseby har lagt opp satsingen som skiløper, men er en aktiv mosjonist og løp nå på 9.12 etter kort natts søvn og mye jobbing med arrangementet. Erling hadde også lagt ned en stor innsats for å få til en bra etterfest på Østbanehagen der artister og DJ var gamle skolekamerater.

– Hovedmålet er at dette skal være et "feelgood"-arrangement, men det gir jo alltid en god følelse å løpe fort og prøve å sette pers. Det er kun et fåtall av de var med, som ville meldt seg på en ordinær 3000 meter, forteller Runar Moseby og legger til:

– Deltakere er en broket forsamling av toppidrettsutøvere og ivrige mosjonister. Mange er studiekompiser fra Erling og gamle treningskamerater til begge gutta. De beste av dagens utøvere har topp-10-plassering i World Cup fra i år. Det kommer utøvere fra langrenn, skiskyting og padling, samt norgesmester i orientering og vinner av World Trail Series.

Fordelt på de sju heatene stilte hele 249 løpere til start.





Erling Moseby (til venstre) som var både arrangør og deltaker, løp på 9.12. (Foto: Oscar Hallset)



Kvinner under 11 minutter 1 Sophia Laukli 09:35.87 2 Ina Rilvaag 09:44.15 3 Madelène Wanvik Holum 09:44.36 4 Marianne Harnes 09:46.00 5 Cecilie Høgset 10:05.40 6 Anette Killerud Ødegård 10:09.00 7 Frida Strand Kristoffersen 10:10.39 8 Runa Ulvang 10:13.14 9 Julia Kristina Furuseth 10:24.41 10 Anne-Line Evenstad Dahlen 10:30.64 11 Nora Thelma Jevne 10:34.66 12 June Kieu-Van Thi Bui 10:42.14 13 Camilla Lie 10:44.91 14 Solveig Welle Rief Armo 10:57.00 15 Karianne Dengerud 10:57.80 16 Julie Støverstein 10:59.41 Menn under 9 minutter 1 Elias Jonsson 08:20.67 2 Sondre Arne Hoff 08:21.20 3 Harald østberg amundsen 08:22.00 4 Ulrik Astrup Arnesen 08:23.25 5 Jørgen Baklid 08:35.50 6 Håvard Moseby 08:37.00 7 Nikolai Holmboe 08:43.00 8 Nikolai Harris 08:47.00 9 Petter Myhr 08:49.50 10 Adrian Westlie 08:49.60 11 Iver Wang Johansen 08:51.67 12 Ragnar Nersten 08:52.45 13 Harald Astrup Arnesen 08:54.76 14 Magnus Lystad 08:54.96 15 Andreas Fossan 08.55.00 16 Lars Young Vik 08:55.50 17 Aleksander Holmboe 08:55.50 18 Joe Davies 08:56.00 19 Andreas Kirkeng 08:56.95 20 Borgar Norrud 08:57.95 21 Seve de Campo 08:58.00 22 Jostein Gjevre 08:58.67 23 Andreas Aas-Jakobsen 08:58.70 24 Espen Persen 08:58.90 25 Iver Tildheim Andersen 08:59.11 26 Christoffer Callesen 08:59.70



Petter Northug var ikke blant de første i mål, men tiltrakk seg på sedvanlig vis en god del oppmerksomhet. (Foto: Oscar Hallset)