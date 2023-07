Strømstadmilen arrangeres i år for 31. gang i den idylliske kystbyen som ligger rett syd for Svinesund på den svenske siden av landegrensa.

Kent Hansson hos arrangørklubben Strømstad Löparklubb har tro på at arrangementet skal bli en løpsfest også i år. Det meldes i alle fall om fint sommervær.

– På det meste hadde vi 1618 deltakere, men i forbindelse med pandemien hadde vi et opphold på to år der vi ikke arrangerte Strømstadmilen. I fjor startet vi opp igjen, og da kom det 813 deltakere til start. Også i år håper vi å lokke 800-900 deltakere. Vi ser en trend med en større andel etteranmeldinger nå etter pandemien, forklarer Hansson.

Et løp for alle

Selv om 10 km er hovedløpet i Strømstadmilen, så inngår også andre distanser.

– Det stemmer. Vi har et 5 km-løp som går i samme løype som mila, men der springer man en runde istedenfor to. Vil man ikke springe, så har vi "Gången" som er 4 km uten tidtaking. For de yngste har vi både 1000 m og 1609 m (mile). Det finnes med andre ord noe for alle og enhver, mener Hansson.

Store deler av løypa går langs sjøen og gjennom byen. I og med at løypa i stor grad går i sentrum, så er det normalt også mange tilskuere som ser på og heier på deltakerne.

Sterkt startfelt

I Strømstadmilen har det tidligere år ofte vært mange gode eliteløpere og landslagsløpere både fra Norge og Sverige. Løyperekorden for kvinner tilhører norske Gunhild Halle som løp på 32.31 i 2002, mens herrerekorden er det Silas Sang og Josphat Menjo, begge fra Kenya, som deler med tiden 28.34 fra henholdsvis 2004 og 2012.

– Av erfaring vet vi at eliteløperne melder seg på seint. Med tanke på at vi har forholdsvis bra nivå på pengepremiene, så kommer vi sikkert til å få et sterkt startfelt også i år. Med vår nærhet til Norge håper vi at mange norske løpere tar turen over til Strømstad, avslutter Kent Hansson.

Blant de påmeldte finner vi Mikael Ekvall. 34-åringen er fra Strømstad og har deltatt i både EM og VM på maraton. Persen hans på distansen er 2.11.37.

Strømstadmilen går blant annet langsmed båthavna i byens sentrum. (Foto: Bjørn Johannessen)