Onsdag morgen legger ultraløper Simen Holvik ut på sin største utfordring hittil i karriéren! Det beryktede ultraløpet Badwater 135 er et vanvittig eventyr. Det er også potensielt livsfarlig. Men, til tross for at opp mot 40 prosent av deltakerne bryter underveis, så har løpet enn så lenge ikke hatt alvorlige ulykker med verst tenkelig utfall. Men at det er risikabelt, det er udiskutabelt.



Kun én nordmann har forsøkt seg i løpet tidligere. Bjarte Furnes prøvde seg første gangen i 1997, og deretter i 2008. Dessverre kom han ikke til mål noen av gangene. Skal Holvik skrive historie i 2023?





Årets deltakere. (Foto: Badwater 135)



Utfordrende forhold og løype

Løpet arrangeres alltid på denne tiden av året. En årstid hvor varmen og værforholdene er på det mest ekstreme. Temperaturen er blitt målt til 57 grader på det høyeste, og det skal godt gjøres å finne skygge underveis. I forsøk på å redusere varmeopptaket fra asfalten underveis, løper deltakerne bevisst på de hvitmalte linjene langs veikanten.



Det ser ut til å kunne bli godt sommervær underveis gjennom Death Valley. (Foto: Privat)



Løpet starter i Badwater Basin i Death Valley, som ligger 86 meter under havnivået. Dette er USAs laveste punkt. Totalt distanse er 217 kilometer (135 miles), og man ender på Whitney Portal, som ligger 2550 meter over havet. Totalt skal det klatres over 4400 høydemeter. Både høydemetere og total distanse blir utfordrende, men det er nok heten som er løpernes største fiende. I tillegg byr løypa stort sett på enormt lange og snorrette veistrekninger gjennom Death Valley, noe som blir meget monotont og som lett kan utfordre det mentale.





Simen Holvik er godt forberedt på lange og monotone strekninger langs asfalten. (Foto: Privat)



Simen Holvik er klar

I månedsskiftet januar/februar fikk Holvik bekreftelsen på at han var plukket ut som deltaker til årets Badwater 135. Dette på bakgrunn av en omfattende søknad og en rekke tøffe kvalifiseringskrav som var oppfylt.



Holvik snakket den gangen med Kondis om løypa:

- Løpet begynner på det laveste punktet i nord-amerika og avsluttes etter 217 kilometer ved foten av Mount Whitney. Første store stigning er etter 65 kilometer, og er på over 5% i nesten 30 kilometer konstant. Deretter er det nedover i 13 km med - 8% fall. Og så er det rett opp igjen i 25 km med 4% stigning. Den siste stigningen er på nesten 7% i over en halv maraton.



Når løpet starter klokken 22:00 lokal tid, altså onsdag morgen klokken 07:00 norsk tid, er Holvik så godt forberedt som mulig. Han forteller selv at han aldri har vært så godt forberedt før et løp. Han sier også at han ei heller aldri har hatt et bedre støtteapparat rundt seg. Teamet består av Sondre Amdahl, Andreas Gossner, André Holvik og Tori Head.



Holvik og hans sterke team: F.v.: André Holvik, Andreas Gossner, Simen Holvik, Tori Head og Sondre Amdahl, (Foto: Privat)



Som et ledd i forberedelsene dro han på treningsleir til Dubai i juni, og gikk på en kjempesmell på en av sine aller første turer.

- Jeg falt om inne på en bensinstasjon og vred meg i kramper, har han fortalt til TV2.



Dette skremmer han dog ikke, men det er nyttig lærdom. I Badwater stiller han til start i toppform. Og ambisjonene er langt høyere enn å "bare" fullføre

- Målet er å prege løpet og kjempe der oppe, sier han selv.



"Walking not recommended". Får håpe "running" er greit da. (Foto: Privat)



Følg Simen direkte

