Ingen løp uten å bli bløt på beina, det ble noen fall, men ingen rapporterte skader. Flømyrløpet ble raskt og greit avviklet av Litrim, der Fjellpulken var løpssponsor. I alt var det 231 som fullførte løpet virtuelt eller med fellesstart sist tirsdag.

Neste løp er Vegmuseumsløpet med fellestart onsdag 30. august.

Resultater fellesstart

Resultater virtuelt

Fellesstarten har gått, og Leif Christian Tallaksen Lillehammer IF (95) er i teten foran Lars Berger fra Øyer-Tretten IF (1194). Dette ble også rekkefølgen i mål. Bak følger Rene Havstein fra Engesvea Skole (4) i M 30 – 39 år og Øyvind Hasli Lillehammer IF ( 64) som ble vinner av M (40 – 49 år).

Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag (1197) ble nest raskest kvinne og vinner av K 20 – 29 år, 51 sekunder bak vinner Karoline Erdal. Ragnhild leder også årets Sørdalskarusell sammenlagt på kvinnesiden sammenlagt etter 7 løp. Bak følger Merethe Braathen Sinnes fra Lillehammer Skiklub i K 40 – 49 år (124), Pernille Gullikstad Søre Ål IL (1209) i Aktive K 20 – 35 år og Ingrid Klokk Sandberg fra Advokatfirmaet Thallaug (1211) i K 30 – 39 år.

Ørjan Staff fra Madshus fikk tredje beste tid og ble nr. to i klasse Aktive M 20 – 35 år.

Sander Stenseth fra Fåberg ble vinner av klasse M 30 – 35 år. Han leder også årets Sørdalskarusell sammenlagt etter 7 løp.

Trygve Ludahl Lagethon fra Øyer-Tretten IL ble vinner av klasse M 12 – 15 år og ble syvende raskeste herreløper.

Full konsentrasjon i løypa, det var både vått og litt sleipt. Her ser vi Kari Lier fra Ring IL (99) i K 40 – 49 år foran Hege Skari fra Lillehammer Skiklub (77) også i K 40 – 49 år og danske Jens Kjær Jørgensen i M 40 – 49 år (1198)

To som ser ut til å trives i Flømyrløpet, Anne Størmer Steira fra Lillehammer (93) som vant klassen K 60 – 69 år med stor margin, og Ida Nyløkken i K 30 – 39 år.

Det er bra rekruttering av yngre løpere i Sørdalskarusellen. Her ser vi Sofie Lund Jørgensen fra Vingrom (1226) i flott driv mot mål sammen med Sigurd Sundberg fra Øyer-Tretten IF (1211), begge 11 år gamle.

Hanne Monica Storhagen (52) i klasse K 40 – 49 år spurter her mot mål sammen med Petter Marum (10) som ble vinner av M 70 -79 år og Nelly Therese Bergum i klasse K 12 – 15 år.