I en Instagram-oppdatering skriver Jake Wightman følgende:

"Som et resultat av skaden jeg pådro meg i februar, har jeg måttet håndtere flere tilbakeslag i forberedelsene til sommerens løp. Jeg har hele veien følt at jeg har hatt tida på min side med tanke på å bli kvitt problemene, men nå har tida runnet ut. Det betyr at jeg dessverre ikke vil være i stand til å konkurrere i VM, noe det har vært tøft å forsone seg med. Men sjøl om jeg er veldig skuffa over ikke å kunne forsvare tittelen, vil fokuset mitt være å la kroppen min få hvile og bli klar for 2024 for å kunne prestere på mitt beste da."

Wightman legger til at det ville blitt for risikabelt med tanke på framtida og OL dersom han hadde gambla og stilt i VM. I stedet velger han å tenke langsiktig.

"Nå legger jeg inn litt hvile før jeg starter rehab og går i gang med trygg og smertefri løping igjen i slutten av august."

Det betyr at Wightman også står over det britiske mesterskapet som går nå til helga der han var påmeldt 800 m.

Siden Jake Wightman neppe ville klart å komme seg i toppform til VM sjøl om han hadde gambla med skaden, så betyr nok ikke forfallet så mye for Jakob Ingebrigtsens gullsjanser. Tvert imot kunne det vært en fordel for Jakob at det var en til som hadde vært med i den kraftkrevende posisjonskampen for å få den viktige andreplassen inn i siste sving.

Så kan vi uansett håpe at både Jakob og Jake møtes i toppform i Paris til neste sommer.





Jakob Ingebrigtsen og Jake Wightman møttes også under Bislett Games i fjor der de begge løp Drømmemilen . Jakob vant og Jake ble nummer tre. (Foto: Kjell Vigestad)