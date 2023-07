Pressemelding fra Risberget Turforening:

Risberget Rundt er et trimarrangement som passer for alle, melder styret i Risberget Turforening, fra venstre leder Erik Øsmundset, Ole Marius Rundberget, Jan Bølla, Bjørg Risberg, Torleif Bølla og Mats Bergstrøm. Foto: Risberget Turforening.

Nytt i år er at løypa i starten er lagt om noe. I stedet for å løpe på fylkesvegen og asfalt i 200 meter, går løypa nå rett innover fra parkeringsplassen og ut i fine skogsstier. Det forkorter løypene noe og distansen for langløypa vil nå bli betegnet som 10 km, ikke 11. Det betyr igjen at muligheten for løyperekord er bedre enn noen gang.

Løyperekorder?

Det er konkurranse på tid i den lange løype på 10 km. I fjor vant Liv Tone Heramb fra Risberget med tida 48.09 i kvinneklassen og Magnus Torp Antonsen fra Strandbygda med 37.30 i herreklassen. Løyperekordene er 38.58 i kvinneklassen og 35.04 i herreklassen og innehas av Grete Kirkeberg og Kenneth Evanger, begge satt så langt tilbake som i 1985. Selv med en liten forkorting av løypene er disse rekordene harde å slå.

De som vil kan delta som trimmere uten tidtaking på både 5 og 11 km.

Fra fjorårets løp med vinnerne Magnus Torp Antonsen og Liv Tone Heramb nummer 1 og 3 fra start. Med 400 m kortere løype er det alle muligheter for å pynte på sine "løypeperser" i år. (Foto: Knut Øsmundset/Risberget Turforening)

Et arrangement for alle

- Målet med Risberget Rundt er å få flest mulig ut i de fine løypene i Risberget, det viser også deltakelsen i det flere og flere velger trimvarianten uten tid der målet er å fullføre 5 eller 10 km. Vi kaller gjerne Risberget Rundt for et godt folkehelsetiltak, derfor tilbyr vi også at de som ikke kan delta den 8. juli kan melde inn trimdeltakelse gjennom hele sommeren og få godkjent deltakelse. Vi har flotte medaljer til de som fullfører første, tredje og femte gang og plaketter for 10., 20., 30. og 40. gangs deltakelse, noe vi ser er populært blant deltakerne, sier arrangementsleder og leder i Risberget Turforening, Erik Øsmundset og legger til at en deltaker ligger an til å få 40-årsplakett i år.

- Før koronatiden hadde vi rekorddeltakelse på 219 i 2019. Dette tallet når vi neppe i år, men vi understreker at alle kan delta og kanskje klare å fullføre Risberget Rundt over 5 eller 10 km. 5 km er også slik at de fleste barn kan klare den sammen med sine foreldre. Det er en fin tur, sier Øsmundset.

Det er meldt fint løpsvær fram mot helgen og arrangøren legger ikke skjul på at man er svært glade for at det har kommet noe regn de siste dagene.

Opplev Kynna!

Det skjer mye i Kynnaområdet og spesielt rundt paviljongen ved Kynnbrua i sommer. Dette arrangementet inngår som en del av satsingen til «Opplev Kynna». Ved Kynnbrua kan de som vil campe i telt, bobiler eller campingvogn ha ei hyggelig helg og samtidig delta i Risberget Rundt. På paviljongen vil Risberget Idrettslag ha sin kiosk åpen slik at alle kan få seg kaffe, brus, vafler, is, pølser, sjokolade også videre.

- Velkommen til Risberget Rundt, sier arrangementslederen.

