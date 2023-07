Årets Norgesmesterskap i friidrett arrangeres på Jessheim Stadion torsdag 6. juli til lørdag 8. juli.

Torsdag

Fra 14:50 Forsøksheat 800 meter // Kvinner og menn Reportasje Fra 15:40 5000 meter - Finale (B, C) // Kvinner og menn Reportasje 18:40 Kappgang finale Reportasje 20:15 5000 meter finale A // Kvinner Reportasje 20:40 5000 meter finale A // Menn Reportasje

Fredag

Fra 15:10 Forsøksheat 1500 meter // Kvinner og menn Reportasje 18:15 3000 meter hinder finale // Kvinner Reportasje 20:15 800 meter finale // Kvinner Reportasje 20:28 800 meter finale // Menn Reportasje 20:42 3000 meter hinder finale // Menn Reportasje

Lørdag

17:10 10000 meter finale B // Menn Reportasje 18:35 10000 meter finale // Kvinner Reportasje 19:55 1500 meter finale // Kvinner Reportasje 20:07 1500 meter finale // Menn Reportasje 20:20 10000 meter finale // Menn Reportasje





Kondis' forhåndsomtale av NM i friidrett 2023

NM friidrett starter torsdag: Kondis-favorittene på mellom- og langdistansene





Torsdag 6. juli

Kl. 14:50 - Forsøksheat 800 m

Det er mange som er med og kjemper om de gjeveste medaljene på 800 meteren. Følg Hedda Hynne, Malin Hoelsveen, Josefine Tomine Eriksen, Tobias Grønstad, Ole Jakob Solbu, Sigurd Tveit m.fl.



Kl. 15:40 - Finaler 5000 m (B, C)

Vi følger C- og B-heatene på 5000 meter,

(For damer ble B- og C-heatet slått sammen. For menn blir det også kun to heat, så C-heatene både for menn og kvinner går ut.)



Kl. 18:40 - Finale Kappgang

Bare en mannlig utøver stiller opp, Kristoffer Randall. Litt bedre er det for damer der tre ganske jevnbyrdige kappgjengere stiller hvor alle har litt bedre pers enn den mannlige deltakeren. Disse fire går i samme heat og det kan bli spennende om det blir en mann eller kvinne først i mål. NM-medaljer blir det til alle.



Kl. 20:15 - Finale 5000 m kvinner

Sett i norsk perspektiv er nivået bedre enn på lenge og det er mange i favorittsjiktet. Hele fire har løp under 16.00 i år. Av disse har Kristine Eikrem Engeset gjort enda et flott comeback. 34-åringen fra Ørsta som nå stiller for Norna-Salhus har satt pers med 15.26,00 i år. Persen hennes på 1500 m på 4.09.40 er satt for over 16 år siden, den 6. juni 2007. Litt av et tidsspenn! Hun må finne seg i å stille som favoritt.



Kl. 20.40 - Finale 5000 m menn

På 5000 m for menn er nivået eventyrlig. Aldri har så mange løpt så fort på 5000 m i Norge. Aller fortest i år har Magnus Tuv Myhre løpt med glitrende 13.09.44 som gjør ham til den tredje raskeste norske løper på distansen gjennom tidene. Bare Jakob Ingebrigtsen og Marius Bakken har løpt fortere. Henrik Ingebrigtsen viser også meget sterk form, og perset tidligere i sommer med 13:13.99.

Fredag 7. juli

Kl. 15:10 - Forsøksheat 1500 m

Jakob Ingebrigtsen deltar ikke, men vi kan glede oss til en meget spennende øvelse uansett. Blir det Narve Gilje Nordås, Magnus Tuv Myhre, eller kanskje Filip Ingebrigtsen som går til topps? I kvinneklassen skal det kanskje stå mellom Amalie Sæten og Malin Hoelsveen. En spennende start blir det også for Hedda Hynne.



Kl. 18:15 - Finale 3000 m hinder kvinner

Sara Aarsvoll Svarstad er et hett tips til tittelen i kvinneklassen. Utfordres av blant andre Kristin Svendby Otervik, Sara Busic, Vilde Våge Henriksen og Sigrid Alvik.



Kl. 20:15 - Finale 800 m kvinner

Det er mange som er med og kjemper om de gjeveste medaljene på 800 meteren. Følg Hedda Hynne, Malin Hoelsveen, Josefine Tomine Eriksen med flere.



Kl. 20:28 - Finale 800 m menn

Det er mange som er med og kjemper om de gjeveste medaljene på 800 meteren. Følg Tobias Grønstad, Ole Jakob Solbu, Sigurd Tveit m.fl.



Kl. 20:42 - Finale 3000 m hinder menn

Fredrik Sandvik stiller med årsbeste på 8.27,46 fra Trond Mohn Games, men Jacob Boutera har den beste persen, på 8.21,69. Og hva med Tom Erling Kårbø?





Lørdag 8. juli

Kl. 17:10 - Finale 10000 m (B) menn

Vi følger B-finalen på 10000 meter for herrer.



Kl. 18:35 - Finale 10000 m kvinner

Her er det mange som vil være med å kjempe i toppen. Nevnes bør i hvert fall Ine Bakken, Hanne Mjøen Maridal, Mathilde Theisen, Maria Sagnes Wågan, Runa Skrove Falch og Live Solheimdal. Mjøen Maridal har løpt raskest av alle i år, med 33.46,01.



Kl. 19:55 - Finale 1500 meter kvinner

Det skal vel kanskje stå mellom en av disse to på denne øvelsen: Amalie Sæten og Malin Hoelsveen. Men en spennende start blir det også for Hedda Hynne, dersom hun stiller.



Kl. 20:07 - Finale 1500 meter menn

Jakob Ingebrigtsen deltar ikke, men vi kan glede oss til en meget spennende øvelse uansett. Blir det Narve Gilje Nordås, Magnus Tuv Myhre, eller kanskje Filip Ingebrigtsen som går til topps?



Kl. 20:20 - Finale 10000 m menn

Sølvvinneren fra EM stiller på distansen, og er selvfølgelig en meget het vinnerkandidat - Zerei Kbrom Mezngi. Han har tre strake NM-gull fra tidligere. Men et stort spørsmål er om Magnus Tuv Myhre også stiller til start på den lengste løpsøvelsen. Senay Fissehatsion er en tredje løper i god form.





NRK sender NM direkte og i opptak 3 timer hver dag

Torsdag 6. juli: NRK2 18:00-19:40. NRK1 19:40-21:00.

Fredag 7. juli: NRK2 18:00-19:40. NRK1 19:40-21:00.

Lørdag 8. juli: NRK1 18:00-19:00. NRK2 19:00-19:35. NRK1 19:35-21:00.



