- Jeg har følt at jeg har hatt potensial til å ta medalje på junior-VM en stund, og endelig lykkes jeg. Det er veldig moro, sa Pia Young Vik med et stort smil etter sprinten på junior-VM i rumenske Baia Mare.



Den fotrappe jenta som er orienteringsfostret i Nydalens SK holdt lenge samme fart som vinneren – Rita Maramarosi fra Ungarn:



- På veivalget til 15. post taper jeg nok en del, og i tillegg løper jeg feil ned en trapp helt på slutten, forklarer Young Vik – som dermed må se den ungarske jenta 20-tallet sekunder foran seg på resultatlisten:



- Det er en stor lettelse med medalje. Nå kan jeg senke skuldrene foran de kommende distansene – hvor jeg også har mål om å prestere bra.



Jenta som fylte 20 år denne fine sommerdagen i Baia Mare skaffet seg selv en best mulig presang på dagen, men er altså ikke mett på junior-VM suksess.



For klubbvenninne i OK Linné – i Uppsala hvor jentene studerer – Kristin Melby Jacobsen – ble det sang ut, 2 sekunder fra pallen og 4. plass på junior-VM innledningen:



- I utgangspunktet er jeg ikke noen «sprinter», så jeg er veldig fornøyd med mitt løp i dag. Jeg har fått en god start på mesterskapet, og ser veldig frem til skogsdistansene, sa jenta som opprinnelig kommer fra Lardal OK.



Hun var altså 2 sekunder bak Eeva Liina Ojanaho – som tok bronsen.



På herresiden var det «halvt norsk» på toppen av pallen da tyske Anselm Reichenbach – som er født og oppvokst i Norge, med Oppsal Orientering som barndomsklubb – vant.



Reichenbach – som vant junior-NM sprinten i vår – var i dag 8 sekunder foran Guilhem Verove, med Jurgen Joonas – på 3. plass 9 sekunder bak.



Iver Dalsaune Thun var best av de norske herrene med 7. plass – 24 sekunder bak vinneren:



- Plasseringen er i og for seg grei, men det var et sted der ute i løypen jeg faktisk ikke visste hvor jeg var. Så det var en del å gå på når det gjelder flyten i orienteringen, sa han om sin gjennomføring.

Jonas Fenne Ingierd (14), Alfred Bjørnerød (20), Philip Lehmann Romøren (29) løp seg alle inn blant de 30 beste i sine junior-VM debuter.



Mathea Gløersen endte på 30. plass, mens Elisa Gotsch Iversen (44) og Ingeborg Rygg Eikeland (64) hadde det noe tyngre på sprinten gjennom sentrumsgatene i Baia Mare.



Under sprintstafetten i morgen får de norske løperne et nytt møte med det samme gatenettet i sentrum av den rumenske byen som er vert for årets junior-VM.

Kilde og bilde: PM Norsk orientering