- Vi er fornøyde med sølvmedalje, men selvfølgelig er det en bismak når Norge 2 blir disket helt på slutten, sa Pia Young Vik etter å ha løpt i mål som 3. jente på sisteetappe under dagens sprintstafett på junior-VM i Baia Mare.



Young Vik var altså 3. jente i mål, men det ble sølvmedalje på det norske førstelaget.



Dette da Ingeborg Rygg Eikeland – som var nummer 2 i stafetten ved passering arena på sisteetappe – hoppet over en av de aller siste postene.



Rygg Eikeland var først over mål, men ved avlesning av SI-pinnen ble det klart hun – og Norge 2 – var disket.



Dermed ble det seier til Ungarn – og gårsdagens vinner på den individuelle sprinten Rita Maramarosi, som kunne juble for nok et gull.



For Norges del ble det – som Young Vik antyder – en bismak på sølvmedaljen til førstelaget da andreoppstillingen – med Mathea Gløersen, Alfred Bjørnerød, Jonas Fenne Ingierd og nevnte Ingeborg Rygg Eikeland – også hadde gjort en oppvisning i stafettløping i gatenettet i Baia Mare.



- Vi har løpt 8 gode etapper i dag, sa sølvvinnerne i Norge 1 samstemt.



Men da det – dessverre – endte i skuffelse for andrelaget, ble det ny medalje på Young Vik – som løp inn til individuelt sølv i går – og hennes lagkamerater på Norge 1.

Kristin Melby Jacobsen, Iver Dalsaune Thun og Brage Takle «servet» sisteetappeløper – Young Vik – på eksemplarisk vis, men i kamp mot ungarske Maramarosi og andrelagets Rygg Eikeland så det tøft ut underveis på sisteetappe:



- Da jeg var nummer 3 ved passering arena, og såpass gode løpere som Ungarn og Ingeborg (Rygg Eikeland) var foran meg – skjønte jeg at det ville bli tøft. Særlig siden det bare er ett lag per nasjon som regnes i resultatlisten. Men jeg tenkte at jeg bare måtte gjøre jobbe også på sisterunden. Og – dessverre – skjedde det også noe som ikke var så moro for Norge 2, sa Young Vik.



Verken hun eller resten av laget klarte helt å juble for sølvmedaljen som kom etter en feil fra lagvenninnen i Norge 2.



Men det ble altså Ungarn foran Norge 1 og Finland 1 i de offisielle resultatlistene etter dagens sprintstafett.



Dermed følger Norge opp gullet fra fjorårets premiere av denne distansen på junior-VM med et sølv i år, så kan Norge 2 også ta med seg at de har medaljenivå og vel så det – selv om det er mager trøst når det til slutt endte med sik i de offisielle resultatene.

Junior-VM i Baia Mare fortsetter i morgen.

Da er det ut i skogen for mellomdistanse, deretter er det langdistanse på fredag, før mesterskapet avsluttes med skogsstafetter på lørdag.