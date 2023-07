- For å være helt ærlig trodde jeg ikke at det skulle holde til medalje da jeg var ute i løypen, for jeg gjorde mye småfeil underveis. Men det er mange andre også som har gjort feil, dermed får jeg med meg en ny medalje, oppsummerer Pia Young Vik etter dagens mellomdistanse under junior-VM i Romania.



Young Vik vant sølv både på individuell sprint og som ankerkvinne på det norske laget under sprintstafetten – mandag og tirsdag – i gatenettet i junior-VM byen Baia Mare. Da det i dag var klart for skogsdistaner noen mil utenfor junior-VM byen, viste jenta som er orienteringsfostret i Nydalens SK at hun også behersker mellomdistansen:



- Medalje er selvfølgelig veldig bra, og det er veldig gledelig at så mange andre av de norske også løper bra. Det viser at vi har et meget godt lag på stafetten.



Young Vik prater da om Ingeborg Rygg Eikeland, Mathea Gløersen og Elisa Götsch Iversen – som alle løp seg inn blant de 15. pass – med henholdsvis 5.-, 9.- og 15. plass.



- Jeg har bare noe småtteri i tidstap i dag. Det var veldig moro å få til et såpass bra løp i dag etter gårsdagen, sa en smilende glad Rygg Eikeland om sitt løp som ga 5. plass.



Da hadde jenta fra Bergens Turnforening bar 13 små sekunder opp til lagvenninne Young Vik – på siste medaljeplass – i konkurransen som overraskende nok ble vunnet av den 17 år gamle sveitsiske jenta Henriette Radzikowski foran Lucie Dittrichova – Fra Tsjekkia.



Young Vik hadde 14 sekunder opp til toppen av pallen.



Nye muligheter for å komme dit venter – etter hviledag i morgen – under langdistansen på fredag og på stafetten lørdag:



- Det gjelder bare å ligge med beina høyt i morgen, og kanskje gjøre en del av de siste forberedelsene med gamle kart over områdene hvor vi skal løpe.



- Jeg gleder meg til de to siste distansene.



Formsterk Young Vik i jakt på nye junior-VM medaljer er dårlig nytt for konkurrentene.



I herreklassen i dag var det mesterskapets første svenske medalje da Hannes Mogensen vant foran Jakub Chaloupsky – fra Tsjekkia, med Oskar David Broman Jensen på 3. plass.

Alfred Bjørnerød ble best av de norske løperne her med 8. plass:



- Jeg har løpt veldig bra. Det er bare på to strekk jeg har tapt litt tid. Til sammen gikk det nok kanskje rett over minuttet. Men jeg har aldri gjort et feilfritt o-løp, så jeg må være fornøyd, oppsummerte unggutten fra OK Moss.





Brage Takle (11), Philip Lehmann Romøren (18) og Martin Vehus Skjerve (!8) løp seg også inn blant de 20 beste.



Iver Dalsaune Thun (26) og Jonas Fenne Ingierd (27) gjorde også gode løp på dagens mellomdistanse, hvor Kristin Melby Jacobsen (33) og Gjendine Gjelstad Rebård (66) var de eneste av de norske løperne som ikke var topp 30.



Nye muligheter til å løpe seg – både til medaljer og ander topplasseringer under årets junior-VM blir det som nevnt på fredag og lørdag når det venter langdistanse og stafett.

Kilde og bilde: Pressemelding Norsk orientering