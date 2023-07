Awet Kibrab i mål til NM-sølv vel tre sekunder bak Magnus Tuv Myhre, samtidig som Tord Franke Ulset, Selsbakk IF har en runde igjen. (Foto: Kjell Vigestad)

19 mann la av gårde i herrenes A-finale på 5000 m med Senay Fissehatsion i føringen på de første 1000 som gikk på 2.47. Klubbkompis Awet Kibrab og Magnus Tuv Myhre lå i rygg på den dravillig Ullensaker/Kisa-løperen. Sammen med Per Svela og Bjørnar Sandnes Lillefosse utgjorde de en kvintett som skilte seg ut etter fire runder. Sistnevnte måtte etter hvert justere farten og slapp tetgruppa.

Senay Fissehatsion var fortsatt i front ved passering 3000 m som ble gjort på 8.15 som ville tilsi en sluttid på 13.45. Awet Kibrab tok over føringen da klubbkameraten slapp seg ned etter å ha ofret seg i front. Magnus Tuv Myhre virket veldig bekvem i rygg, men Per Svela, nå IL Norna Salhus, måtte gi noen meter da tempoet ble skrudd en anelse opp.

To to runder fra mål tok den formsterke Brandbu-løperen over, men Awet Kibrab kom opp på siden da det genstod 400 m. Tuv Myhre hadde imidlertid minst et gir til inne og avsluttet så sterkt at den 44 år gamle mesterskapsrekorden til Knut Kvalheim på 13.31.7 endelig kunne strykes ut av historieboka. Med 55 sekunder på sisterunden ble sluttida 13.30.36. Awet Kibrab kom inn på 13.33.65, og Per Svela ble bronsemedaljør med klar margin. Senay Fissehatsion og Bjørnar Sandnes Lillefosse kom også inn under 14 minutter.

- Jeg var kanskje litt kynisk ved å la de andre dra, men jeg løp for å ta NM-gullet, sa den nøkterne 23-åringen til NRKs Ida Nysæter Rasch rett etter målgang.

Årets NM-medaljører på 5000 m: (fra venstre) Awet Kibrab, Magnus Tuv Myhre og Per Svela. (Foto: Kjell Vigestad)

