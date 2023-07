Årets tredje løp i Asko-karusellen ble onsdag arrangert på Arna Idrettspark. Det var fine forhold denne kvelden, og da spesielt da 5000 m gikk av stabelen.

Europeisk rekord på 5000 m

Ivar Sandø fyller 70 år i år og er tydeligvis på rekordjakt i 70-74-årsklassen. I Asko-karusellen for en uke siden satte han norsk aldersrekord på 3000 m med tiden 10:43,8. Han tok også aldersrekorden på 3000 meter gateløp under Bergen3000 for noen uker siden da han løp inn på 10:48. Og tidligere i år tok han også aldersrekorden på 5 km gateløp i Tunnelløpet med tiden 18:32.

I det tredje løpet i Asko-karusellen ble det på forhånd annonsert forsøk på å slå verdensrekorden på 5000 m i klasse 70-74 år. Verdensrekorden på 18:15,53 ble for tøff å slå denne gangen, men Ivar Sandø fra BFG Bergen Løpeklubb gjorde et kjempeløp og satte ny europeisk rekord med sterke 18:32,41. Den gamle europarekorden var på 18:33,85. Samtidig var Sandø drøye tre sekunder foran den nordiske rekorden og et hav av tid foran den tidligere norske rekorden på 19:28,45.

Men raskest av alle var Øyvind Loftås, Fri som noterte seg klar årsbeste med 16:28,38. Han løper for øvrig i klasse 40-44 år.

Ivar Sandø kunne onsdag feire enda en ny aldersrekord. (Foto: IL Fri)

Norsk rekord på 1500 m

Med tiden 4:40,48 klarte Bjarte Bogstad, Gular akkurat å kapre den norske rekorden på 1500 m i klasse 60-64 år. Dermed slo han Gunnar Gaulen, AKS-77 sin 22 år gamle rekord på 4:41,66.

Først i mål av veteranene kom Thomas Skjæveland, Fri i klasse 45-49 år. Han oppnådde fine 4:28,36.

Alle resultater fra Askokarusellen (pdf)

Se video fra stevnet