6-timersløp er den perfekte og ufarlige distansen for ultraløpsdebutanter, og en festlig løpsform for de som vil løpe fort på maraton og/eller ultradistanse. Helt siden Eidsvoll 6-timers sjokkerte med 59 deltakere i 2005 har dette vært en populær distanse for ultraløpsdistanser. Senere år er mye av veksten innen ultraløpingen kommet innen terrengultra, men fortsatt er det stabilt mange som prøver seg på de lettere flatløpene.



Rita Nordsveen de Flon var best av kvinnene i fjorårets løp. (Foto: Kjell Vigestad)

Som dere kan lese mer om i linken nedenfor var Eidsvoll 6-timers i 2005 startskuddet for den norske ultraløpsbølgen - og ultraløping har deretter både internasjonalt og i Norge vokst enormt. Eidsvoll 6-timers ble arrangert i åene 2005-2009 før det ble endret til Romerike 6-timers 2010-2014. I fjor gjenoppsto løpet som Eidsvolll Verk 6-timers, som et engangs mimreløp, men det ble ikke slutt med det:

- Både før og etter det forsinkende jubileumsløpet for Eidsvoll 6-timers i 2022 ble det uttalt at løpet skulle arrangeres kun en gang. Men det var før vi hadde kjent på effekten av alle positive tilbakemeldinger, ros og skryt. Derfor har vi latt oss overtale, så får vi leve med at vi kan oppfattes som noe vinglete skriver løpsleder og ultraløpsgründer Bjørn Hytjanstorp på løpets hjemmeside.

Søndag 27. august 2023 kan han derfor nok en gang ønske velkommen til Eidsvoll Verk 6-timers. I år som i fjor i en veldig flat løype, nemlig rulleskiløypa på Eidsvoll Verk skistadion. Runden er kontrollmålt til 538,2 meter, og underlaget er asfalt - bortsett fra et lite grusparti på ca. 20 meter. I fjorårets mimreløp var det 107 deltakere, nesten det dobbelte av 2005-løpet.



Simen Holvik løp lengst av alle i fjorårets løp. Det er altså samme mann som for to dager siden vant herreklassen i det legandariske og beryktede Badwater 135.

6-timers og/eller maraton

Det tas offisiell maratontid underveis, så det er også mulig å gjøre dette til "bare" et maratonløp (42,195 km). Det er også tilnærmet umulig å få bopkført DNF; Har du løpt én runde har du opgså sikret deg et resultat. Du må ikke løpe i 6 timer, men du har 6 timer til rådighet for å løpe så langt du orker på den tiden.

Hittil er det 46 påmeldt til årets løp. og påmelding gjør du her: EQ Timing Eidsvoll Verk 6-timers

Noen tar utfordringen et hakk videre. Jan Alfred Borgenvik løp i fult røykdykkerutstyr i 6 timer! (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Her kan du se invitasjonen til det første 6-timersløpet i Norge: Eidsvoll 6-timers 2005