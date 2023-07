- Jeg innleder bra, og finner en god flyt fra start. Og løpet i dage er veldig bra lenge, men til 13. post gjør jeg – dessverre – et dårlig veivalg. Da går det en del tid, sier Pia Young Vik om sitt løp under langdistansen på junior-VM i rumenske Baia Mare.



Dårlig veivalg mot 13. post hindrer Young Vik å utfordre Lucie Dittrichova og Henriette Radzikowski i gullkampen.



Men den norske jenta er bare drøye minuttet bak etter nesten en times konkurransetid i kupert rumensk terreng:



Dermed kan hun smile for sin fjerde medalje på fire konkurranser så langt i mesterskapet, noe hun er ensom om:



- Bronse er bra, og fire medaljer forteller at det er et bra mesterskap, sier hun selv.



Men i dag som på mellomdistansen var det altså duoen Lucie Dittrichova og Henriette Radzikowski som var bedre enn den norske jenta. På mellomdistansen ble det sølv til Dittrichova og gull til Radzikowski. I dag var rollene motsatt, når det bare skilte ett sekund mellom dem.



Fra Young Vik var det 11 sekunder ned til et annet norsk gledeemne, Mathea Gløersen. Jenta fra Tønsberg løftet seg fra 9. plass på mellomdistanse til 4. plass på dagens langdistanse:



- Jeg er veldig fornøyd med 4. plass. I dag har jeg løpt med god flyt hele veien, med unntak av litt tidstap til 3.- og 11. post, så er dette veldig bra, sa hun med et smil.



Og med to jenter såpass høyt oppe på resultatlisten i dag, må det være lov å håpe på mer moro når det venter stafett i morgen:



- Vi får satse på at Pia (Young Vik) får sin 5. medalje av 5 mulige i morgen, sier Gløersen til samtykkende nikk fra Young Vik.



I herreklassen var det sølvvinneren fra onsdagens mellomdistanse – tsjekkiske Jakub Chaloupsky – som var i en klasse for seg på dagens langdistanse. Han vant med over 3 minutter ned til fjorårsvinner – Noel Braun, med Pascal Schärer på bronseplass.



For de norske herrene var det noe tyngre i dag, med Iver Dalsaune Thun som bestemann på 21. plass. Alfred Bjørnerød ble nummer 28.

Hos jentene løp Ingeborg Rygg Eikeland (22) og Kristin Melby Jacobsen (27) seg inn blant de 30 beste.



Junior-VM i Romania avsluttes med stafetter fra samme arena i morgen.

Kilde og bilde: Pressemelding Norsk orientering