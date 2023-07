Solen strålte på en knallblå himmel, og det var et meget beskjedent drag av vind i luften. Mer bris kanskje. Temperaturmåleren solte seg på 25 grader, så at det var godt og varmt var ingen overdrivelse. Enkelte vil kanskje mene at det ikke var spesielt "godt" egentlig. I hvert fall ikke etter 5 kilometer.

- Det var som å treffe en vegg av varme da vi kom inn på stadion, sa Sol Haugen fra Trondheim & Omegn Sportsklubb.



Knut Olav Øygard raskest av herrene

Med cirka hundre meters forsprang kom Knut Olav Øygard fra Jølster IL inn på stadion som den første lørdag formiddag. Etter inngang på stadion gjenstod 300 meter løping, og Øygard løp i mål på 15.46. 13 sekunder bak fulgte Marius Viken Vesterås fra Gjøvik Friidrettsklubb på 15.59, mens Janis Arsenikovs fra Ull/Kisa (som er godt kjent i løypa etter mange deltakelser i Norgestesten) tok tredjeplassen. Inn på stadion kom Njål Tyssing fra Velledalen IF som nummer to, men han måtte gi fra seg pallplasseringen på de siste metrene.



Knut Olav Øygard inn mot 1. plass i NM-løpet 2023. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Marius Viken Vesterås (71) og Janis Arsenikovs (56) inn på stadion som nummer 3 og 4. Begge avanserte en plass før målgang. (Foto: Tom-Arild Hansen)



10 beste herrer

Plass Navn BIB Klubb Klasse Tid 1 Knut Olav Øygard 125 Jølster IL M23-34 00:15:46 2 Marius Viken Vesterås 71 Gjøvik Friidrettsklubb M23-34 00:15:59 3 Janis Arsenikovs 56 Ullensaker/Kisa IL M40-44 00:16:01 4 Njål Tyssing 24 Velledalen IL M40-44 00:16:05 5 Kristian Nedregård 48 M45-49 00:16:22 6 Henrik Jørgensen 115 Fossum M15-17 00:16:24 7 Håvard Berge 99 Athene Accounting M23-34 00:16:31 8 Torgeir Skjeldnes 78 Svorkmo NOI M23-34 00:16:36 9 Truls Grøstad 95 BDO Lillestrøm M35-39 00:16:54 10 Alf-Georg Joranger 30 Fredrikstad Idrettsforening M40-44 00:16:55

Ida Gjermundshaug Pedersen vant dameklassen

Hamar PIL-løperen Gjermundshaug Pedersen kom ganske alene av damene inn på stadion. I mål noterte hun førsteplass og 18.04 på klokka. Eugenie Gulowsen fra Lillehammer IF tok andreplassen med 18.59. På tredjeplass kom Marte Kjøren fra samme klubb, Lillehammer IF. Fjerdeplass gikk til Torhild Mathiesen. Hun var påmeldt i herreklassen og står dermed ikke på foreløpig resultatliste. Hun løp på sterke 19.06, og tok også klasseseieren i K55-59. Det er årsbeste for klassen, og en forbedring av egen rekord fra Rekordløpet i Lier med 20 sekunder.



Ida Gjermundshaug Pedersen har i underkant av 100 meter igjen til mål og førsteplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Eugenie Gulowsen (BIB 44) ble nummer to av damene. Her ligger hun bak Øyvind Kværner (117). (Foto: Tom-Arild Hansen)

10 beste damer

Plass Navn BIB Klubb Klasse Tid 1 Ida Gjermundshaug Pedersen 102 Hamar PIL K35-39 00:18:04 2 Eugenie Gulowsen 44 Lillehammer IF K23-34 00:18:59 3 Marte Kjøren 28 Lillehammer if K23-34 00:19:03 4 Torhild Mathiesen 70 K55-59 00:19:06 5 Mari Brox 6 Sømna il K35-39 00:19:33 6 Anette Heimli Jokstad 77 Velledalen IL K35-39 00:19:37 7 Dina Erika Hansen 36 SK Vidar K23-34 00:19:40 8 Vibeke Reistadbakk 108 K35-39 00:20:09 9 Synøve Brox 7 SK Vidar K60-64 00:20:15 10 Ninette Banoun 34 Romerike ultraløperklubb / Nordea K55-59 00:20:16





Torhild Mathiesen (BIB 70) på vei mot årsbeste i Klasse K55-59 på 19.06. Her bak Morten Peters. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Synøve Brox tok førsteplass i klasse 60-64 år med et løp på 20.15 i varmen. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Øystein Syversen inn til 1. plass i klasse M70-74 med 20.04. Dette er nest best i Norge i år for aldersklassen. Han senket sitt eget årsbeste fra 20.32. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Det gikk meget lett og fint for Ole Andreas Reistadbakk i klasse 11-12 år. Steget satt som et skudd, og smilet var av feltets bredeste. (Foto: Tom-Arild Hansen)





