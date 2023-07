Se 20 bilder fra målgangen nederst i reportasjen!

(Foto: Rolf Bakken)

Pressemelding fra arrangøren:

Starten har gått på det 42. Risberget Rundt. Løperne gleder seg til 5 eller 10 km på fine stier. Fra venstre Lavrans Torstensen, Rolf Bakken, Roar Bergheim, Rune Svartvadet, Per Sole Luseter (bak ham og delvis skjult Ingeborg Håkonsen), Ola Silkoset og Carina Sveen. (Foto: Risberget Turforening)

Løypa i Risberget var lagt om noe i starten. I stedet for asfalt og grusveg på de første nær to km, ble løperne denne gang sendt nesten rett ut i et fint stiområde. Dette falt i smak og lagde ingen problemer for de raskeste. De som ville løpe fort, tok teten og en gruppe på 4-5 løpere holdt mer eller mindre følge til det gjensto to km.

Ingeborg machet gutta

En av dem var vinneren av kvinneklassen, Ingeborg Håkonsen fra Kjellmyra IL. Hun hadde kontakt med gutta da to km gjensto, men på grusvegen inn mot mål ble fire av dem for harde for den sterke 19-åringen som med 43.08 hadde dagens fjerde raskeste tid.

Rune 54 år og best

Bare fire menn løp raskere, og vinner ble Rune Svartvadet fra Eika Forsikring. Han er kjent både som skiløper og løper og viste at han holder formen ved like på en veldig god måte. 54-åringen ble for sterk på de siste to kilometerne for Roar Bergheim fra Gjerdrum og Arne Lauritz Lie fra Vaaler IF som endte på plassene bak. Rune Svartvadet vant også løpet i 2006 med tida 40.05. Det viser at 54-åringen fortsatt trener godt, noe han selv måtte erkjenne etter seieren lørdag.

Siden løypa var noe lagt om, kunne man kanskje vente nye løyperekorder, men rekordene til Kenneth Evanger fra 1985 på 35.04 og Grete Kirkeberg på 38.58 fra samme år, står fortsatt.

Fornøyde arrangører

- Vi er godt fornøyd med dagens deltakertall på 135 deltakere. Det var 45 som løp i tidtakingsklassen på 10 km og 90 som trimmet i 5 eller 10 km løypa. For oss er det viktigste å få folk ut i de fine løypene vi har i Risberget, sier Erik Øsmundset som er leder for Risberget Turforening som var arrangør.

- Vi har også et tilbud til de som ikke fikk deltatt i dag. Løypene er godt merket og vi åpner for at folk kan melde inn deltakelse gjennom hele sommeren. Vi ser på Risberget Rundt som et helseforebyggende tiltak, derfor åpner vi for dette, sier arrangementslederen.

Lang og tro tjeneste

To løpere nådde 40 deltakelser i Risberget Rundt, nemlig Jarne Harry Holen og Nils Hagen. De lovet å komme tilbake neste år også etter at de denne gang fikk sin 40-årsplakett.Neste år er det løpskamerat Jan Helge Grøtbekkliens tur til å nå 40 deltakelser.

40 års deltakelse i Risberget Rundt ble belønnet med plakett for Nils Hagen (til venstre) og Jarne Harry Holen. Foto: Risberget Turforening

Det var som vanlig mange førstegangsdeltakere, men de vi snakket med sa seg veldig fornøyd med arrangementet og lovte å komme tilbake neste år. Vi fikk også veldig gode tilbakemeldinger på at starten var lagt om slik at det ble enda mer skogsløp, sa en fornøyd løpsleder etter en dag i herlig løpsvær ved Kynna og med paviljongen ved Kynnbrua som fin ramme.

Resultater Risberget Rundt 8. juli 2023

Start og innkomst: Kynnbrua, Våler i Solør

Arrangør: Risberget Turforening