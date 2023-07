For ellevte gang ble "Norges Raskeste" arrangert i Nesbyen. Løpet går over 5 kilometer, og som man forstår av løpets navn - så byr arrangøren på en lettløpt løype.



Raskest av damene i år var Hanne Fossum Lie fra Hokksund. Hun stilte i klasse 45-49 år og tok totalseieren med sitt løp på 19.23. Det var 10 sekunder raskere enn Karoline Kjærnes fra SK Vidar i klasse 23-39. Hun løp på 19.33. På tredjeplass kom Mia Sætrang Bratlund. Hun løp i samme klassen og krysset målstreken på 20.16.



I herreklassen var det Andreas Fantoft i klasse 23-39 år som stakk av med førsteplassen. Han løp på 15.31. Seks sekunder bak fulgte Knut Borkholm fra Eiker Kvikk IF i klasse M20-22. Han fikk altså 15.37. På tredjeplass fulgte en løper som har vunnet løpet tre ganger tidligere. Ronny Losoa fra Sigdal Friidrettsklubb løper nå i klasse 40-44 år, og det går fortsatt raskt. Han løp på 15.56.



Vi kommer heller ikke denne gangen utenom Kristen Aaby fra Sigdal Friidrettsklubb. Aaby la beslag på Kondis sin gullsko for beste veteranløper i fem år på rad fra 2015 og 2019, og han holder fortsatt strålende nivå. Lørdagens 5 kilometer gikk unna på 16.41 for 61 år gamle Aaby.





