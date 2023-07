Sunnfjord Ultra går fra Førde til Rivdal. En distanse på 52 kilometer, og en totalt stigning på rundt 2000 høydemeter. Løypa går på variert underlag og byr på asfalt, grus, traktorvei og sti. Selve terrengdelen utgjør omtrent 19 kilometer og 14 kilometer går på grus.



Tøff løype

Som mange kjenner til, så betraktes traséen i Sunnfjord Ultra som spesielt tøft. Dette gjelder særlig dersom det har regnet mye, noe det definitivt gjorde i fjor. I ettertid var det mye diskusjon rundt løpernes sikkerhet, og mange måtte trekke seg fra løpet den gangen. En deltaker ble også medlt savnet, og det ble igangsatt søk. Vedkommende kom til rette.

Arrangøren er nøye med å opplyse at alle deltar på eget ansvar. Man har allikevel innført noe nytt i år. Arrangøren forventer at løperne ankommer Rivedal senest klokken 18.00. Dersom en løper på forhånd ser behov for lengre tid, kan man på tildelt tidligere starttid. Det vil også bli registrert hvem som springer forbi på ulike kontrollpunkter. På denne måten får arrangøren en viss formening om hvor deltakerne er i løypa.



Tre glade herrer i mål. Fra venstre: Johan Sund, Jakob Westin og Jonas Löhr. (Foto: Terje Lyngstad)

Cornelis Erstad best av herrene

Med litt over en halvtimes margin var det Cornelis Erstad som kom først til Rivedal denne gangen. Han fullførte på 5.22.46. På andreplass fulgte Gisle Kirkeeide fra Jølster på 5.53.30. Robert Norevik fra Høyanger Løpeklubb ble nummer tre med 6.05.00. Totalt fullførte 19 menn, men tre brøt underveis.



Cornelis Erstad løper i mål som den første. (Foto: Terje Lyngstad)

Hanne Opseth Rygg vant dameklassen

Også hos damene ble det godt over en halvtimes margin bakover for vinneren. Hanne Opseth Rygg løp i mål i Rivedal på 6.48.08. Helene Hauge fulgte på andreplass med 7.21.23 og Anja Lena Selstad fra Aktiv mot kreft ble nummer tre med 8.10.00. 7 kvinner fullførte løpet, mens en deltaker brøt.



Hanne Opseth Rygg ble møtt av kjæresten 14 km før mål. Her får hun hjelp med å ta av skoene etter målgang. (Foto: Terje Lyngstad)



- Det er selvfølgelig vedlig stas. Jeg er stolt og fornøyd. Jeg løp ikke med mål om å vinne, så dette var en fin ekstra premie. For meg var det egentlig nok å komme til mål, sa vinner Opseth Rygg til Firda etter løpet.

Hun forteller også at hun synes løypa er fin, og at de første tre milene gikk veldig bra. Hun kjente derimot at knekken kom da hun begynte på terrengdelen av løpet. Kjæresten kom henne imøte og var med på de siste 14 kilometerene til mål, noe som ga ekstra motivasjon.



De tre beste herrene. (Foto: Terje Lyngstad)





De tre beste damene. (Foto: Terje Lyngstad)





Resultater herrer

Plass Navn Klubb Tid 1 (15) ERSTAD, CORNELIS 05:22:46 2 (31) KIRKEEIDE, GISLE Jølster 05:53:30 3 (14) NOREVIK, ROBERT Høyanger Løpeklubb 06:05:00 4 (7) WOLFF, OVE Hyllestad IL 06:43:50 5 (82) OS, TORBJØRN Amalie I mitt hjerte 06:48:48 6 (28) TANGEDAL, KIM Gaular IL 06:53:10 7 (18) LARSEN, ELIAS Gaular 07:07:40 8 (27) GILJE, MORTEN 07:37:56 9 (10) WESTIN, JAKOB Klubb Westin 07:59:50 10 (9) SUND, JOHAN Klubb Westin 07:59:50 11 (8) LÖHR, JONAS Klubb Westin 07:59:50 12 (30) GRIMSTAD, TOM RICHARD 08:22:05 13 (25) LYNGBØ, BJARNE OTTO Ask friidrett 08:23:46 14 (32) KOZMA, JANOS ASKO 08:41:52 15 (29) KVAMMEN , RAYMOND No team 08:58:00 16 (17) SUNDE, JAN-ERIK Jølster 10:16:19 17 (4) VINDHEIM, RUNE Fana IL 13:57:00 18 (21) NYGÅRD, BJØRNAR ALEXANDER 14:27:36 19 (2) NYGÅRD, TOR EIRIK 14:27:36 (1) DINGSØYR, SVERRE Høyanger løpeklubb DNF (3) BUKKØY, JOACHIM FAGERLI DNF (23) SLETTESKOG, JON Haugesund Triatlonklubb DNF (19) HANSEN, EINAR ANBJØRN Tjøme Løpeklubb DNS



Resultater damer

Plass Navn Klubb Tid 1 (13) RYGG, HANNE OPSETH 06:48:08 2 (20) HAUGE, HELENE 07:21:23 3 (12) SELSTAD, ANJA LENA Aktiv Mot Kreft 08:10:00 4 (11) STRANDEN, SOLVEIG Aktiv mot kreft 09:46:19 5 (26) ØDEGAARD, CAROLINE GRØNLI 09:51:00 6 (22) GARFORS, BENEDICTE Ingen 09:51:00 7 (5) BY VIKØREN, HELENE Førde IL 14:17:00 (6) ØVSTHUS, JEANETTE DNF