Løypa, en 5 km trasè fra stadion ned til Strömstad sentrum og opp til stadion ble løpt to ganger, en kupert og til dels krevende løype.



Norsk seier i kvinneklassen

Kvinneklassen ble vunnet av Angelica Karlsen fra Moss IL. Ved runding 5 km lå Angelica halvminuttet bak ledende Linn Söderholm, Sävedalens AIK, men etter en meget sterk sisterunde kunne hun krysse mållinjen 13 sekunder foran Söderholm som holdt sterkt til andreplass. Avgjørelsen kom i den siste motbakken drøye kilometeren fra mål da Angelica Karlsen skaffet seg en luke til Söderholm som hun tok godt vare på inn til mål. Vinnertiden ble gode 35.42 som også er ny personlig bestenotering. Linn Söderholm på andreplass noterte tiden 35.55 mens Hanna Lindholm, Högby IF sikret tredjeplassen med tiden 36.36.



Angelica Karlsen sørget for norsk seier i dameklassen. (Foto: Roger Christiansen)



De 10 beste damene

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 287 Angelica Karlsen Moss IL 00:35:42 -- 2 322 Linn Söderholm Sävedalens AIK 00:35:55 13 3 229 Hanna Lindholm Högby IF 00:36:36 54 4 194 Tova Eurén GKIK 00:36:55 +1:13 5 161 Nina Hagman Team Minos SC 00:37:10 +1:28 6 148 Alice Hugosson SK Vidar 00:37:25 +1:43 7 113 Line Askheim 00:38:42 +3:00 8 215 Marit HASLIE SK Vidar 00:40:18 +4:36 9 339 Tuva Anine Brusveen-Jensen Lyn SKI 00:41:35 +5:53 10 78 Amalie Wedege Halden Løpeklubb 00:42:29 +6:47





Angelica Karlsen på topp. (Foto: Roger Christiansen)



Samuel Tsegay best av herrene

I herreklassen ble det svensk på de tre øverste plassene. Samuel Tsegay, Hälle IF lå i tet det meste av løpet og vant til slutt på tiden 30.35 drøye minuttet foran lagkameraten Sharmarke Ahmed 31.44, tredjeplassen gikk til Mikael Ekvall fra arrangørklubben på tiden 31.56. I kampen om fjerdeplassen og beste nordmann ble vi vitne til et skikkelig spurtoppgjør mellom Trym Tønnesen, Halden IL og Robert Bergstå, Svarstad IL , begge ble klokket inn til 32.26.



Samuel Tsegay vant herreklassen. (Foto: Roger Christiansen)



De 10 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 325 Samuel Tsegay Hälle IF 00:30:35 -- 2 198 Sharmarke Ahmed Hälle IF 00:31:44 +1:09 3 101 Mikael Ekvall Strömstad Löparklubb 00:31:56 +1:21 4 281 Trym Tønnesen Halden IL 00:32:26 +1:51 5 168 Robert Bergstå Svarstad IL 00:32:26 +1:51 6 268 Even Bentzen Løvås Halden IL 00:33:52 +3:17 7 218 Niels Christian Hellerud Halden SK 00:34:08 +3:33 8 188 Edvard Kamperud Nygaard SK Vidar 00:34:28 +3:53 9 262 Marcus Ruus Åsarna IK 00:34:29 +3:54 10 337 Amund Korsaeth Trösken IL 00:34:32 +3:57



Herrenes seierspall. (Foto: Roger Christiansen)



5 kilometer

I forkant av hovedløpet ble det også løpt en 5 km (en runde i samme løype som milen). Der var det delt opp i klassene 13,15 og 17 år i tillegg til seniorklassen.

Beste tid blant herrer ble oppnådd i seniorklassen av Wilhelm Bergentz, Hälle IF med tiden 16.18. Den beste tiden av kvinneklassene ble oppnådd i klassen flickor 15 av Hanna Strand, Hälle IF på tiden 18.12. Her ble seniorklassen vunnet av Paulina Hultberg, Mölndals AIK på tiden 18.16.



10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 597 Wilhelm Bergentz Hälle IF 00:16:18 -- 2 704 Håkon Ihle-Hansen Jardar 00:17:45 +1:27 3 685 Christoffer Solheim Berg IL 00:18:28 +2:10 4 558 Johan Fredrik Furuly 00:18:55 +2:37 5 242 Noah Boge Oseberg Skilag 00:19:05 +2:47 6 595 Jörgen Jonsson Alingsås IF Friidrott 00:19:37 +3:19 7 706 Ludvig Andersson Kungshamn 00:19:59 +3:41 8 520 Eddie Liu Hallerstig Lerum 00:20:02 +3:44 9 708 Selmer Foyn-Andersen 00:20:17 +3:59 10 652 Torstein Hermansen 00:20:18 +4:00



De beste herrene på 5 km. (Foto: Roger Christiansen)



10 beste damer

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 653 Paulina Hultberg Mölndals AIK 00:18:16 -- 2 602 Louise Lund Alingsås IF Friidrott 00:18:37 21 3 710 Maiken Pröitz Sarpsborg IL Friidrett 00:18:43 27 4 715 Erika Bergentz Örebro 00:20:21 +2:05 5 658 Malin Ermund 00:20:40 +2:24 6 683 Sara Amalie Solheim Berg IL 00:20:44 +2:28 7 643 Hedda Raadal Bjørlo NTNUI 00:21:11 +2:55 8 649 Moa Johansson Hemsjö 00:21:46 +3:30 9 647 Anna Franklin Majornas IK 00:22:04 +3:48 10 563 Frida Hansson Färgelanda IF 00:22:25 +4:09



De tre beste damene på 5 km. (Foto: Roger Christiansen)





Det ble også arrangert barneløp under Strömstadmilen. (Foto: Roger Christiansen)



Hele arrangementet samlet ca. 900 deltakere i alle aldre hvorav i overkant av 300 løp hovedløpet.



Se alle resultater her