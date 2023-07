(Alle foto: Stein Arne Negård)

Flinke arrangører Dag Olav Rønning, Geir Olav Rønning og Tore Hermansson Ringsaker OK.

Primus motorer for arrangementet var Dag Olav Rønning, Geir Olav Rønning og Tore Hermansson sammen med flere fra Ringsaker OK. 513 løpere startet disse to dagene, 261 lørdag og 252 søndag.

Trivelig samlingsplass ved leirskolen ved Øvre Åstbrua​.



Terreng:

Svært lettløpt fjellterreng, åpen gran- og furuskog og en del stort sett lettløpt og åpen myr. Små høydeforskjeller, men enkelte svært småkuperte og detaljrike partier. Orienteringsteknisk krevende A-løyper. Noen områder har til dels steinete bunn. Søndagens terreng omfatter også en del store myrer og hytteområder. De lengste løypene går delvis også i relativt detaljfattige lier.



Kart:

Begge dager: Gammelskolla – Hynna. Revidert og utvidet 2023. Ekvidistanse 5 meter.

A-lang: målestokk 1: 10 000 begge dager. Alle andre løyper: målestokk 1: 7 500.

Kart og løyper fra søndagens løp.



Lørdagens løp gikk (med unntak av siste post) på vestsida av Åsta, søndagens gikk på østsida med starten ett godt stykke oppover Birkebeinervegen, ved Setervangen Gammelskolla.



På søndagens løp ble det litt langt til start for enkelte, løypene var litt lange og krevende. I tillegg var det godt å varmt vær som gjorde at løperne savnet veskepost (drikke) ute i løypene. Det ble en del som ga seg på grunn av dette. Det ble en vellykket og fin o-helg i Åstadalen, sommervarme og bademuligheter ved samlingsplass.

Ut fra start lørdag​.



Forbedringer til 2024:

«Takk for i år og nyttig lærdom for neste år. Arrangøren takker alle løpere for to trivelige dager i Åstdalen. Tilbakemeldinger på kart og terreng og løyper var stort sett positive men vi fikk noen kommentarer som gikk på at det var for langt til start for nybegynnere og litt for vanskelige løyper for enkelte. Noen av oss har prata sammen, og vi lover enkelte forbedringer til neste år:

• Start for N-åpen (og muligens C) fra samlingsplass.

• Småtroll-løype for de aller minste.

• B-løypa åpen for alle

• Gjennomgående enklere C-løype

• Kortere A-kort og A-mellom på dag2

• En selvbetjent veske post for de lengste løypene

Da er det bare å se fram til neste års «happening» - samme sted og samme helg. Med hilsen takknemlige og fornøyde arrangører»

Klasser, løypelengder, lørdag og søndag:

A-lang 5,4 km 8,9 km

A-mellom 3,8 km 5,5 km

A-kort 2,6 km 4,0 km

D/H 13–16 2,8 km 4,3 km

C 2,8 km 4,0 km

N 1, 6 km 2,3 km

Gammelskolla 2-dagers, dag 1

Nils Tveite fra NTNUI vant Herrer A-lang lørdag.

Anders Vister fra Bækkelagets SK ut fra start lørdag.

Ringsaker Blad til stede lørdag.

Herrer A-lang, 5 550 m: 1) Nils Tveite, NTNUI, 34.30, 2) Anders Vister, Bækkelagets SK, 35.25, 3) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 35.45.

Herrer A-mellom, 3 730 m: 1) Rune Teigland, Østmarka OK, 33.16, 2) Knut Edvard Helland, Østmarka OK, 33.37, 3) Jon Kaarby, Nydalens SK, 33.46.

Herrer A-kort, 2 660 m: 1) Øistein Wangen Hagen, OK Øst, 26.46, 2) Jonny Rudi, Ringsaker OK, 29.41, 3) Håvard Sandvoll Ask, Lierbygda OL, 31.23.

H13-16, 2 860 m: 1) Torgrim Hasle Haslestad, Ringsaker OK, 27.37, 2) Lars Flaskerud, OL Toten-Troll, 31.05, 3) Iver Aarseth, Nydalens SK, 41.05.

Herrer C, 2 760 m: 1) Thor Erik Løkken, Ringsaker OK, 27.42, 2) Øystein Rønning Strand, Nydalens SK, 29.27, 3) Ola Helge Strand Ellefsen, Stor-Elvdal SK, 32.46.

Damer A-lang, 5 550 m: 1) Marthe Gløersen, Bækkelagets SK, 44.46, 2) Marte Narum, Nydalens SK, 46.14, 3) Birgitte Husebye, Fredrikstad SK, 47.38.

Damer A-mellom, 3 730 m: 1) Anne Marit Bordal, Ringsaker OK, 39.22, 2) Eva Lill Kvisle, Asker Skiklubb, 39.41, 3) Ingvild Brekke, Lillomarka OL, 40.11.

Damer A-kort, 2 660 m: 1) Berit Danielsen, Tyrving IL, 29.02, 2) Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering, 30.27, 3) Ingjerd Owren, IL BUL-Tromsø, 31.57.

D13-16, 2 860 m: 1) Ingrid Sofie Hox Brynildsen, Fredrikstad SK, 26.28, 2) Maren Bleken Rud, Vang OL, 28.59, 3) Malin Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 30.06.

Damer C, 2 760 m: 1) Eirin Owren Sveine, , 42.14, 2) Thea Svenskerud, Ringsaker OK, 46.07, 3) Anne Storihle Svenskerud, Ringsaker OK, 46.53.

Løpere klare til start søndag.

Magne og Kine Dæhli gleder seg til å teste terrenget ved Gammelskolla. Magne vant H-lang med ett sekund, og Kine ble nr 2 i D-mellom.

Gammelskolla 2-dagers, dag 2

Herrer A-lang, 8 780 m: 1) Magne Dæhli, Halden SK, 52.46, 2) Yngve Skogstad, Mo OK, 52.47, 3) Magne Haga, Raumar Orientering, 53.53.

Herrer A-mellom, 5 410 m: 1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 42.17, 2) Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK, 45.32, 3) Jon Kaarby, Nydalens SK, 51.50.

Herrer A-kort, 3 870 m: 1) Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL, 34.32, 2) Sigmund Gustav Ølstad, Fet OL, 37.02, 3) Tibor Vári, Sturla, IF, 44.22.

H13-16, 4 190 m: 1) Lars Flaskerud, OL Toten-Troll, 1.01.38, 2) Iver Aarseth, Nydalens SK, 1.15.21.

Herrer C, 3 970 m: 1) Øystein Rønning Strand, Nydalens SK, 47.17, 2) Sigurd Paulsen Ask, Lierbygda OL, 1.01.16, 3) Emil Skytteren, Odal OL - Orientering, 2.03.18.

Damer A-lang, 8 780 m: 1) Marte Narum, Nydalens SK, 1.16.52, 2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.19.48, 3) Ida Hjorth, Byåsen IL, 1.40.53.

Damer A-mellom, 5 410 m: 1) Birgitte Husebye, Fredrikstad SK, 52.31, 2) Kine Dæhli, Halden SK, 54.38, 3) Hanna Fiskum Nordbrøden, Fredrikstad SK, 54.57.

Damer A-kort, 3 870 m: 1) Wenche Hultgreen, Tyrving IL, 46.24, 2) Turid Kamstrup Hovind, Raumar Orientering, 49.05, 3) Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL, 51.02.

D13-16, 4 190 m: 1) Ulyana Kuznetsova, Vang OL, 1.01.19, 2) Malin Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 1.02.28, 3) Emma Pedersen Elverhøi, Vang OL, 1.03.46.

Damer C, 3 970 m: 1) Anne Storihle Svenskerud, Ringsaker OK, 56.44, 2) Sidsel Storihle, Ringsaker OK, 1.02.50, 3) Kari Kamstrup Hovind, Raumar Orientering, 1.21.43.