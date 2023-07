- Medalje er bra, sa Mathea Gløersen etter dagnes stafett under junior-VM i Romania.



- Spesielt når det utspiller seg slik som i dag må vi være fornøyde med en bronse, fortsetter jena som løp andreetappe for det norske laget som altså la beslag på siste plass på pallen.



Og – som hun antyder – det var ikke udramatisk.

Ved passering arena med bare noen minutters løping igjen av junior-VM stafetten noen mil utenfor Baia Mare, var det fire lag som kjempet om gullet.



Den norske ankerkvinnen Pia Young Vik, kjapet med sprintvinner fra tidligere i mesterskapet; Rita Maramarosi, fra Ungarn, langdistansevinner fra i går, tsjekkiske Lucie Dittrichova og svenske Alma Svennerud om seieren.



Dette var en kamp som – tilsynelatende – gikk i Sveriges favør.



De blå-gule var først over mål, med Tsjekkia og Ungarn like bak.



Pia Young Vik slo noe av på takten da hun var 4. jente til mål.



Men da Svennerud skulle lese av sin SI-pinne, viste det seg at hun manglet en post på veien mellom start og mål. Dermed ble Sverige disket, Ungarn vant, Tsjekkia kunne juble for sølv og Norge – med trioen Kristin Melby Jacobsen, Mathea Gløersen og Pia Young Vik – endte som bronsemedaljører.



Det norske andrelaget – med Gjendine Gjelstad Rebård, Elisa Götsch Iversen og Ingeborg Rygg Eiekeland løp i mål som 7. lag, men det er bare ett lag per nasjon som regnes i de offisielle resultatene.

For de norske gutta – som innledet stafettdagen i Romania – ble det med 5. plass:



- Det er klart vi hadde håpet på mer enn dette, men samtidig vet vi at det er krevende på sisterunden, sa Alfred Bjørnerød som løp førsteetappe på det norske laget.



Etter innledning fra Bjørnerød og Martin Vehus Skjerve, ble Iver Dalsaune Thun sendt ut i ledelse på sisteetappe.



Han hadde bare noen meter ned til gullvinneren fra langdistansen i går, tsjekkiske Jakub Chaloupsky og bronsevinner fra gårsdagen, sveitsiske Pascal Shärer.

Krevende arbeidsforhold en lørdag morgen for trønderen med ankeretappen for Norge, og etter noe tidstap i starten av løpet kom også Finland og Sveits 2 opptil tetlagene.



Etter hvert var det en duo – med Tsjekkia og Sveits 2 – som kjempet om gullet, mens Sveits 1 lå i en «mellomposisjon» som 3. lag i stafetten – samtidig som en vet at bare ett lag per nasjon regnes i de offisielle resultatene – og får medaljer.



Norge kjempet med Finland om bronsen ved passering arena på sisteetappe, før det blir «feil i kontorarbeidet» for Dalsaune Thun:



- Jeg var på rett post, men leste feil kode og fikk det dermed for meg at jeg hadde vært feil, sier han selv om tidstapet som kostet medaljekamp – og eventuell bronsejubel.



Da Dalsaune Thun igjen hadde fått kontroll på kart, kompass og koder, var også Tyskland passert og Norge 1 endte dermed som 5 nasjon i stafetten som ble vunnet av Tsjekkia foran Sveits sin andreoppstilling.



Sveits 1 var 3. lag i mål, men i og med at bare ett lag per nasjon regnes i de offisielle resultatene , gikk bronsen til Finland.



Det norske andrelaget for herrer måtte bryte stafetten på grunn av sykdom og forfall fra Brage Takle. Dermed ble det bare med en smaksstart fra Jonas Fenne Ingierd og en småpen fortsettelse fra Philip Lehmann Romøren – før de endte som DNF.

Kilde: Pressmelding Norsk orientering.