Sindre Buraas har OCC-løpet i UTMB i Chamonix i slutten av august som sesongens store mål, og løpet i Verbier gav han beskjed om at formen er på vei. Men han er også klar på at ikke alle brikker ennå er på plass, noe som ikke er så rart siden han fremdeles er i en opptreningsfase etter hæloperasjon. I Strava-oppdateringen etter Trail Verbier skrev han følgende:

"Dette løpet var planlagt som oppkjøring og for å skaffe nødvendig erfaring mot OCC. Målet i dag var med andre ord å gjennomføre på en god måte, øve på ernæring og se hvor jeg taper mest til de andre.

Jeg er godt fornøyd med kapasiteten jeg har klart å bygge opp gjennom rehab (sykkel, aquajog, ski), og evnen til å løpe fort i motbakke er tilbake. I dag gikk det veldig lett oppover, høyden var uproblematisk, og jeg klarte fine å veksle mellom powerhike og tripping.

De åpenbare svakhetene er distansen (tiden) og ikke minst nedoverbakkene (både teknisk og "herding"). Ikke noe sjokkerende når en ser på det jeg har fått gjort av trening så langt i år. Jeg har nesten to måneder til neste lange fjelløp. Det blir fokus på nedoverbakker, styrketrening lår og langturer på over 4 timer."



Sindre Buraas brukte 5.07.23 på de 42 kilometerne med 3000 høydemeter. Vinneren, Daniel Antonioli fra Italia, løp på 4.38.50.





Det var premier til de fem beste totalt, og vi ser Sindre Buraas helt til høyre. (Foto: UTMB World Series)



Fem norske løpere til fullførte 42 kilometeren. I tillegg løp to fra Norge 76 kilometeren og to 26 kilometeren. På "sprintdistansen" ble Henning Aasen nummer to i klasse 50-54 år.

På programmet var det også en langdistanse på 140 km med 9300 høydemeter der det ikke deltok noen norske løpere. 208 løpere fullførte langdistansen, 963 løp 76 kilometeren, 1227 tok seg til mål på maratondistansen, mens 828 fullførte 26 kilometeren.



42 km menn





Øvrige norske på 42 km





Norske på 76 km





Norske på 26 km





Alle resultat



Laure Rebuffet ble nummer fire på 76 kilometeren som bød på hele 5300 høydemeter. (Foto: UTMB World Serie)



Thibout Garrivier fra Frankrike ble beste herre på det 76 km lange X-traversée-løpet. (Foto: UTMB World Series)



For løpere som ønsker en alpin opplevelse, kan Trail Verbier by UTMB være et godt alternativ. (Foto: UTMB World Series)