Kraftløpet har blitt et populært arrangement for deltakere på alle nivåer. Alt fra de som velger å gå gjennom løypa i mosjonsklassen til de aller sprekeste løperne som holder skyhøyt nivå. Løyperekorden på det 5,3 km lange motbakkeløpet er det henholdsvis Finn Hågen Krogh (21:36) og Synne Arnesen (24:31) som innehar, men i fjor var jr. Emil Reite farlig nær å ta rekorden med tiden 21:42. Johan Nordeng var også nær i 2020, da han krysset mållinja 13 sekunder bak.

Emil Reite er påmeldt årets løp og har nå lagt et år bak seg på NTG i Lillehammer. Han kan vise til en fin progresjon gjennom året, noe som kan tyde på en god løpsform og kanskje et skremmeskudd for rekorden i år? Videre er man svært spent på løpeformen til langløpskongen Andreas Nygaard. Han er meldt å være i området til løpet og sammen med broren Bjørn Thomas Nygaard er de observert i godt driv opp flere fjell i området.

Arrangøren, Burfjord IL, regner med rundt 100 deltakere på årets løp.



Informasjon for konkurranseklassen

Løypa er 5,3 km og starter med 1 km flat løping fra grendehuset i Kvænangsbotn via Sildneset og Kvænangsbotnveien til Suoikkatveien (anleggsveien). Fra starten av anleggsveien og opp til tunnelen er det litt over 4 km med en stigning på 7% i snitt. Løypa er godt merket.





Løypa.



Barneløpet

For de yngste løperne blir det en kortere løype i området rundt grendehuset. Det vil også være et mini motbakkeløp hvor løperne følger samme løype som konkurranseklassen med 1 km flatt og så ca. 500 m motbakke.



Du kan melde deg på til løpet her

Kraftløpet på Facebook