Start og mål er på Liseth. Løparane på 95 km er innom Rembesdal, Finse, Krækkja og Kjeldebu og løparane må sjølv navigere langs DNT sine stiar ved hjelp av GPS. 34 km løypa føl del den same traseen som ultraen den første delen, men på høgda før Rembesdal skil løypene lag.

Arrangøren Xtremeidfjord er ein frivillig organisasjon og det er lagt ned ein stor dugnadsinnsats av eit fantastisk crew.

Me har med oss lokale sponsorar; Vekselbanken som hovudsponsor og tittelsponsor Dynafit / Vertical Playground som leverer klær til crew og finisherskjorter til løparane.



Fredrik FJose fra Voss ble nummer tre på Ultra. (Foto: Ian Corless / iancorless.com)



Deltakar kom syklande frå Korsika

Påmeldingslista viser hovudsakleg deltakarar frå Norge, men også frå Finland, Danmark, Sverige, Frankrike, Sveits, New Zealand, Filippinene, Sør-Afrika, Frankrike og USA.

Me tok ein prat med Pascal Antoniotti, som kom syklande frå Korsika! Pascal hadde lese om Hardangerjøkulen Ultra på Facebook-sida til Norseman og bestemte seg for å delta på 34 km distansen til Hardangerjøkulen Ultra. Slik starta han på den lange reisa frå Korsika 15. juni og har lagt bak seg 2.200 km på sykkel då han kom til Eidfjord. Pascal, 60 år, feira bursdagen sin i Eidfjord dagen før løpet.



Pascal Antoniotti kom syklende fra Korsika for å løpe Hardangerjøkulen Ultra. (Foto: Ian Corless / iancorless.com)



Løpet

Kl 7:00 starta løparane på den 95 km lange traseen. Etter at dei var sendt avgårde, var det tid for registrering av 34 km-løparane, som starta kl 11:00.

Vinnaren av 34 km Henning Tjøstheim kom i mål på Liseth etter 3:18 timar og ny løyperekord. På 95 km leda Marjo Liikanen løpet frå Finse og heilt inn til mål og vann løpet på 11:57 timar, noe som er ny løyperekord for kvinner.



Marjo Liikanen vant ultradistansen på ny løyperekord for kvinner. (Foto: Ian Corless / iancorless.com)



På sjekkpunkta Finse og Krækkja er løparane innom turisthyttene til DNT og me er veldig takknemlig for all den gode hjelpa me får. Løparane skryt uhemma av mottakinga på sjekkpunkta. Det var så god stemning ved sjekkpunkt at det for enkelte nesten var umuleg å motstår fristinga å ta lengre stopp enn strengt tatt nødvendig. I Rembesdal, Finse, Krækkja og Kjeldebu har me crew og Røde Kors som tar vare på sikkerheiten, serverer mat og drikke og heier løparane framover i løypa. Bakerst har me crew som følgjer etter og passer på at sikkerheiten er ivaretatt for løparane.

På Liseth Pensjonat & Hyttetun, som er basen vår denne helga, var det god stemning og alle løparane vart tatt imot med flaggborg og heiarop. Utover natta var det tid for å dele gode historiar frå løypa rundt bålpanna og løparane som kom inn etter å ha gjennomført 95 km løypa tok seg tid til ein prat saman med andre løpara og crew før ein god dusj og seng var godt for slitne kroppar.



Vebjørn Ryen kjemper seg opp på fjellet. (Foto: Ian Corless / iancorless.com)

Resultater Ultra 95 km

Plass Navn BIB Født Klubb min/km Tid 1. Marjo LIIKANEN 27 1989 GTI Friidrett / Laerdal Medical BIL 07:33 11:57:32 2. Oscar ROSENBERG 24 2000 08:29 13:26:15 3. Fredrik FJOSE 23 1981 Voss 08:38 13:40:30 4. Frode JOHANSEN 26 1969 Bfg bergen Løpeklubb 09:43 15:24:22 5. Vebjørn RYEN 22 1988 V Ryen AS 10:21 16:24:34 6. Lars MIDDELTHON 19 1980 Bush Patrol 10:25 16:30:29 7. Anders K. FOLKVORD 20 1991 Dale Fjelløpere 10:46 17:02:58 8. Jonathan HALSNE 16 1998 Halsnøy 11:05 17:33:38 9. Øystein OLSEN 21 1977 Vangenbanden / Kolnes IL 11:20 17:57:50 10. Andreas RO IVERSEN 28 1987 11:21 17:58:36 11. Jan-Kristoffer LANDRO 14 1983 11:38 18:25:38 12. Torunn Årthun DAHLSENG 29 1962 Helse Fonna 11:45 18:36:34 13. Kjell-Haakon Sølsnes SKOVLY 12 1991 11:50 18:44:30 13. Erik ESPÅS FOLLESTAD 13 1996 11:50 18:44:30 15. Cathrine ONSØIEN 3 1977 Gjerpen if 12:43 20:08:23 15. Marie GUNDERSEN 4 1984 Gjerpen IF 12:43 20:08:23 17. Hege Baardsgaard HANSSEN 17 1989 Østerdal politiidrettslag (ØPIL) 13:32 21:25:50 DNF Michaela LINDSTRÖM 7 1981 Pargas IF DNF DNF Daniela SUNDELL 8 1982 DNF DNF Nina BORGSTRÖM 9 1968 Pargas tre DNF DNF Glenn SKIBSTED 10 1977 DNF DNF Frode MOEN 15 1978 Ulla IL DNF

Resultater 34 km

Plass Navn BIB Født Klubb min/km Tid 1. Henning TJØSTHEIM 129 1986 Spirit Fri 05:49 03:18:01 2. Preben AASE 132 1998 Veidekke BIL 06:15 03:32:32 3. Geir Storetvedt SKATEN 39 1974 Il Gular 07:00 03:58:26 4. Odd Einar TVEIT 127 1977 Spirit 07:10 04:03:51 5. Simon BJØRHEIM 128 1991 SPIRIT FRIIDRETTSKLUBB 07:13 04:05:24 6. Even LEIVESTAD SVERDRUP 121 1992 07:19 04:09:06 7. Elizaveta ERSHOVA 133 1988 07:45 04:23:35 8. Ørjan RAVNDAL 37 1972 Dale Fjelløpere 07:48 04:25:26 9. Ole Morten GJØSÆTER 125 1997 EY BIL 07:49 04:26:08 10. Nils-Fredrik WINTHER-KALAND 32 1980 Undheim IL / Maksimer 07:50 04:26:24 11. Pål Kristian LINDSETH 35 1980 08:20 04:43:52 12. Hallgeir HINNA 136 1970 08:21 04:44:10 13. Børge EIE 134 1973 Team Rymill 08:22 04:44:43 14. Gp KOKO 137 1981 08:23 04:45:28 15. Karen KYLLESØ 34 2003 Hjelmeland il 08:32 04:50:26 16. Gaute BJØRHEIM 36 1968 Team Ryfylke 08:32 04:50:33 17. Jon Andreas MOSEID 123 1991 08:41 04:55:34 18. Ashley RUSSELL 111 1988 GTI Friidrett 08:45 04:57:43 19. Abelone LYNG 119 1987 Rab 09:04 05:08:17 20. Pascal ANTONIOTTI 122 1963 Team Decathlon triathlon 09:04 05:08:31 21. Amund SIGSTAD 117 1981 Hernes IL 09:10 05:11:58 22. Ingvild SKARTVEIT 115 1993 Team Halsnøy 09:17 05:15:38 23. Christoffer JONSTANG 110 1977 Team Snowball 09:20 05:17:46 24. Marius LØVLI 31 1987 Team Snowball 09:20 05:17:48 25. Arild HAUGE 139 1973 09:39 05:28:07 26. Hedda ESPE 25 2003 09:42 05:29:53 27. Jesper HALLGREN 113 1986 09:45 05:31:38 28. Gro TUFTE 130 1966 Varegg Fleridrett 10:00 05:40:23 29. Sverre OTTESEN 131 1963 Varegg fleridrett 10:00 05:40:26 30. Kristian STRAND 106 1988 Team LUS 10:06 05:43:25 31. Jannicke Kristine Dahl ØIEN 33 1990 Blanktjern 10:35 06:00:20 32. Ingrid Kaveldiget AANEBY 120 1981 Merraholtet IL 10:48 06:07:12 33. Fredrik THOMPSON 18 1970 ØPIL 10:48 06:07:15 34. John RÆSTAD 103 1982 Team LUS 10:48 06:07:37 35. Truls GRAN 30 1976 Team Snowball powered by HRC 10:57 06:12:46 36. Aurora IVERSEN 38 1993 11:42 06:38:20 37. Linda SKARTVEIT 116 1967 Team Halsnøy 12:19 06:58:56 38. Stephen ROUFFE 109 1980 12:21 07:00:19 39. Tone ØKSENVÅG 140 1972 Romerike Ultraløperklubb 12:58 07:20:58 40. Inger Lise MIDTUN 40 1974 Sprek og blid Os 13:30 07:39:02 DNF Monika ZSAK 138 1982 LSOK DNF

