Til tross for mye nedbør i det siste, ble det nærmest perfekt vær på rittdagen! Sol, lettskyet og bortimot vindstille. Værgudene har lekt litt katt og mus med arrangøren den siste uken, fra rekordtørr sommer til åpne sluser bare dager før rittet. Nedbør påvirker stiene, og Furusjøen Rundt-rittet måtte bare tilpasse seg de rådende forholdene.



Resultater NorgesCup Elite

Det var Vidar Mehl fra Raufoss & Gjøvik SK som vant NorgesCup Elite for herrer rundt Furusjøen på lørdag. Det var lenge jevnt med klubbkompis Martin Røste Omdahl, men sistnevnte måtte ta til takke med andreplass, 13,7 sekunder bak Mehl. På tredjeplass komFredrik Nordlien fra Nes Sp. Kl. Sykkel.



Vidar Mehl triller over mål som vinner. (Foto: Lars Tungen)



I dameklassen var det kun Tone-Mette Tømte fra Eidsvoll SK som startet.



Tone-Mette Tømte var ensom på pallen i kvinneklassen. (Foto: Daniel Strandheim)



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 90 Vidar Mehl Raufoss & Gjøvik SK 3:10:56.3 0:00.0 2 94 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK 3:11:10.0 0:13.7 3 93 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel 3:12:06.4 1:10.1 4 96 Ola Helleberg Lillehammer CK 3:23:38.3 12:42.0 5 95 Bjørn-Vidar Suhr Frea IL – sykkel 3:24:18.1 13:21.8 6 99 Knut Erik Nesteby Savalen SK 3:29:56.7 19:00.4 7 103 Thomas Nærland Bryne CK 3:30:47.2 19:50.9 8 100 Sebastian Wagner Brunnthal 3:31:31.9 20:35.6 9 98 Sondre Faanes Hammerfest SK 3:39:13.5 28:17.2 10 97 Sivert Bakken Bingsfoss SK 4:03:14.4 52:18.1



Seierspallen for NorgesCup Elite. (Foto: Daniel Strandheim)



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 38 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK 3.43.03.4 0

Furusjøen Rundt - Rittet

Best av alle herrene i selve rittet var Bersvenn Støen fra CK Elverum. Han og Even Oppegaard fra Høland Sykkel dro i fra i front underveis, og da syklistene kom til Tjønnsetra hadde Støen fått et forsprang på 45 sekunder. Han økte utover i rittet og vant på 2.30.45, drøye 8 minutter foran Oppegaard. På tredjeplass kom Frode Røsand, også han fra CK Elverum.



Bersvenn Støen først i mål. (Foto: Lars Tungen)

I kvinneklassen ble det tidlig avgjort at Heidi Indergård fra Molde CK hadde størst fart, og i mål vant hun med nesten et kvarter. Vinnertiden hennes ble 3.15.38. På andreplass kom Katharina Scheidl fra Skagerrak Sportsklubb, mens Mari Brøndbo Dahl fra Asker Triathlon Klubb tok tredjeplassen.



Heidi Indergård var best av kvinnene. (Foto: Lars Tungen)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 1137 Bersvenn Støen CK Elverum M40-44 2:30:45.2 0:00.0 2 1145 Even Oppegaard Høland Sykkel M30-34 2:38:47.6 8:02.4 3 1159 Frode Røsand CK Elverum M50-54 2:43:17.8 12:32.6 4 1163 Antonio Moen Skjeberg CK M50-54 2:45:28.0 14:42.8 5 1092 Ben Erik Sira Ørsta SK M55-59 2:46:21.2 15:36.0 6 1144 Esben Ytterland Ålesund og Omegn CK M30-34 2:46:31.3 15:46.1 7 1156 Marcus Brovold Lillehammer CK M20-24 2:47:40.9 16:55.7 8 1088 Nils Henning Pettersen Molde CK M55-59 2:48:23.9 17:38.7 9 1175 Øyvind Johansen Molde CK M50-54 2:48:49.2 18:04.0 10 1131 Jørn Sagstuen Vang Skiløperforening Sykkel M45-49 2:49:20.6 18:35.4

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 1160 Heidi Indergård Molde CK K20-24 3:15:38.2 0:00.0 2 1171 Katharina Scheidl Skagerrak Sportsklubb K35-39 3:30:05.2 14:27.0 3 1143 Mari Brøndbo Dahl Asker Triathlon Klubb K30-34 3:30:45.1 15:06.9 4 1157 Nora Friis-Vollan Trondheim K25-29 3:43:06.6 27:28.4 5 1127 Silje Høston CK Valdres K45-49 3:51:13.3 35:35.1 6 1124 Brynhild Snilsberg Trondheim K45-49 3:55:27.6 39:49.4 7 1142 Benedicte Messel Hard Rocx Riders Club K30-34 4:00:59.4 45:21.2 8 1164 Anja Sveinbjørnsson Hustadvika sykkelklubb K35-39 4:32:36.2 1:16:58.0 1155 Eline Bergundhaugen Mesnali Skilag K20-24 DNS

Furusjøen Rundt Masters

I Masters var det Jonas Nermoen fra IF Frøy som vant etter en sterk avslutning hvor han avgjorde mot Øyvind Klemetsen Bøthun fra Nordlysbyen Sykkel. I mål skilte det 37 sekunder. På tredjeplass kom Rune Vegard Bakken fra Ottadalen SK.

Camilla Hott fra Ullensaker CK var eneste kvinnelige deltaker i Masters. Hun syklet i mål på 3.05.07.



Plass Bib Navn Klubb Tid Bak 1 2031 Jonas Nermoen IF Frøy 2:29:31.1 0:00.0 2 2028 Øyvind Klemetsen Bøthun Nordlysbyen Sykkel 2:30:08.4 0:37.3 3 2027 Rune Vegard Bakken Ottadalen SK 2:36:11.8 6:40.7 4 2026 Roar Sollie Raufoss & Gjøvik SK 2:36:49.7 7:18.6 5 2021 Dagfinn Bang-Johansen IF Frøy 2:40:34.4 11:03.3 6 2024 Terje Løitegård Asker CK 2:40:57.5 11:26.4 7 2033 Kristian Smaamo Suldal SK 2:46:40.7 17:09.6 8 2032 Sindre Ødemark Romeriksåsen SK 2:52:48.7 23:17.6 9 2020 Håvard Eikemo Follo SK 3:01:47.7 32:16.6 10 2030 David Riiber Eiker CK 3:02:41.2 33:10.1

Plass Bib Navn Klubb Tid Bak 1 2017 Camilla Hott Ullensaker CK 3:05:07.0 0:00.0

