Norges Friidrettsforbund har nylig gjort kjent uttakskriteriene for VM i gateløp som går i Riga 1. oktober. De er ifølge friidrett.no som følger:



"Distanser: Mile, 5 km og halvmaraton. I tillegg er det lagkonkurranse i halvmaraton. På mile og 5 km må kravet være oppnådd i 2023 og på halvmaraton i 2022 eller 2023. De som har tatt krav i 2022, må vise form i 2023.

NFIF sender kun lag på halvmaraton dersom minst tre utøvere har tatt kravet.

Krav mile (1500 meter): 3.52.00 (3.36.00) for herrer og 4.23.00 (4.05.00) for kvinner.

Krav 5 km: 13:20 for herrer og 15:20 for kvinner.

Krav halvmaraton: 63:00 for herrer og 73:30 for kvinner."



Tre norske kvinner – Karoline Bjerkeli Grøvdal, Hanne Mjøen Maridal og Maria Sagnes Wågan – har klart kravet på halvmaraton. For disse tre holder det å dokumentere form, og både Mjøen Maridal og Sagnes Wågan gjorde vel langt på vei det med gull og sølv på 10000 m i NM sist helg. Karoline Bjerkeli Grøvdal er mer enn god nok bare hun holder seg skadefri.



Ingen norske jenter har så langt i år klart kravet på 5 km / 5000 m eller 1500 m / mile, men Karline Bjerkeli Grøvdal kommer med stor sannsynlighet til å klare det på 5 km om hun går inn for det.





Karoline Bjerkeli Grøvdal viste seg konkurransedyktig mot noen av verdens beste i New York Halvmaraton både i år og i fjor, og det blir spennende å se om hun stiller i VM. (Foto: NYC Half Marathon)



Norske på alle distanser på herresida?

Bredden i toppen er større på herresida enn på damesida i norsk løping for tida, og vi har aktuelle løpere på alle tre distansene.

Både Zerei Kbrom Mezngi og Sondre Nordstad Moen har klart kravet på halvmaraton. Det har også Senay Fissehatsion, men siden han ikke er norsk statsborger, får han ikke være med.

Magnus Tuv Myhre, Henrik Ingebrigtsen og Awet Kibrab har alle løpt under kravet på 13.20 på 5000 m, og det er nok stor sjanse for at også Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås vil ha gjort det før uttaket blir gjort. Men de to kan også delta på 1 mile, og siden alle øvelser går på samme dag, og det er mindre enn en time mellom mile-løpet og 5 km, er ikke det så aktuelt å doble.



Så gjenstår det å se hvor mange av de norske kvalifiserte som stiller. For Jakobs del spørs det om det passer inn i brylluppsplanene, og for noen kan tidspunktet være sammenfallende med sesongpausen.



Det er også løp for massene på alle tre distansene innlagt i mesterskapet, så vil noen ha seg ei helg i Riga der de sjøl får løpt og samtidig heia på de store stjernene, er det fullt mulig.





Mens Magnus Tuv Myhre (til venstre) og Henrik Ingebrigtsen (midten) har klart kravet på 5 km, har Zerei Kbrom Mezngi klart det på halvmaraton. (Foto: Kjell Vigestad)



Mer om mesterskapet hos World Athletics