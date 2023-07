Fagerhøiløpet har start og mål på Fagerhøi som ligger drøye 1000 m over havet. Hovedløypa for aktive over 16 år er på 13 kilometer, mens det også er ei mosjonsløype på 6,3 km og barneløp på 1800 m for de mellom 12 og 15 år og på 900 m for de fra 11 år og nedover.

Det dreier seg om løping på sti og kjerreveg i fjellet i området rundt Gudbrandsdalen Leirskole, midt i Per Gynts rike. I fjor hadde løpet 64 deltakere, og med litt ekstra innsats i jubileumsåret er det lov å håpe på en god økning.



Årets premiebord blir neppe noe mindre ruvende enn det fjorårets var. (Foto: arrangøren)





Langløypa går i to sløyfer med start- og målområdet i midten.



Bare deltakermedaljen kan være en god grunn til å stille. (Foto: arrangøren)



Fagerhøiløpets Facebook-side