I USA er det de tre beste i hver øvelse i det amerikanske mesterskapet som kvalifiserer seg til VM og OL, forutsatt at de er klart kravet eller er høyt nok oppe på rankingen. Du kan være så god du bare vil, men er du syk, skada eller har en formdipp i det nasjonale mesterskapet, vises det ikke noe rom for skjønn. Derav uttrykket "amerikansk uttaking". Men som oftest klarer de som hører til de beste i verden også å være blant de tre beste i USA.



Dette gjør uansett at mesterskapet får ekstra spenning og ekstra mye oppmerksomhet. Sett med norske øyne var det særlig interessant å se hvilke tre løpere Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås vil møte på 1500 meteren i VM. Favoritten var mannen som ble nummer to bak Jakob under Bislett Games, Yared Nuguse, og han levde opp til forventningene. Nuguse styrte løpet fra tet, men sjøl om han ble forbiløpt 200 m fra mål, så kom han meget sterkt til bake på oppløpet og vant på 3.34,90.



Tida er helt sikkert ikke skremmende for verken Jakob eller Narve, men den siste 200 meteren til Nuguse på 25,69 er tøff å matche for noen hver. Joe Waskom, som var den som yppa seg 200 meter før mål, ble nummer to og en annen sterk spurter, Cole Hocker, nummer tre. Waskom har ikke klart VM-kravet og er ennå ikke inne på rankingen, men antakelig kommer han med til VM.





Jakob Ingebrigtsen hadde ei god luke ned til Yared Nuguse på 1500 meteren under Bislett Games. I VM i Budapest møtes de på nytt. (Foto: Sylvain Cavatz)



Favorittfall på 5000 m

Tre amerikanske menn hadde i år før mesterskapet løpt 5000 m under 13 minutter. Ingen av dem klarte topp-tre-plassering med tilhørende VM-billett. Fjorårets beste amerikaner, Grant Fischer med 12.56 som årsbeste, kom ikke til start på grunn av skade, mens de to andre, Joe Klecker (12.54 som årsbeste) og Woody Kincaid (12.51 som årsbeste), ble nummer fire og ni. De to siste klarte imidlertid å kvalifisere seg på 10000 m, så VM-tur blir det uansett.



I stedet stod Abdihamid Nur fram med en forrykende avslutning der siste runden gikk på 53,64 og siste 800 m på 1.51,20. Vinnertida ble 13.24,37, og Paul Chelimo på andreplass og Sean McGorty på tredje var henholdsvis et halvt og halvannet sekund bak. Paul Chelimo er en typisk mesterskapsløper og har medalje fra globale mesterskap i 2016, 2017 og 2021. Han kan ganske sikkert bli en faktor også i VM i år.



Med tanke på de norske løpernes sjanse i VM, så var utfallet av 5000 meteren likevel mindre viktig enn det det var på 1500 meteren. Mens Yared Nuguse er en av Jakob Ingebrigtsens hardeste konkurrenter på 1500 m, vil den tøffeste mostanden trolig komme fra østafrikanske løpere på 5000 m. Men for Magnus Tuv Myhres og eventuelt Narve Gilje Nordås' del, vil det kunne slå positivt ut på både finalemulighet og endelig plassering at tre sub 13-løpere ikke stiller. Ikke minst at en så spurtsterk løper som Woody Kincaid ikke er med.



Paul Chelimo som her drar feltet under Bislett Games, er klar for VM etter å ha blitt nummer to i det amerikanske mesterskapet. (Foto: Kjell Vigestad)



Alle resultat fra det amerikanske mesterskapet