Etter sterk oppvisning i europalekene, med tre gull av tre mulige, er forventningene store når VM starter i Hamburg torsdag. Solveig Løvseth, Lotte Miller, Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Vetle Thorn stiller i eliteklassen fredag og lørdag. De beste norske vil også representere Norge i VM i miksstafett på søndag. VM starter med junior-konkurranse torsdag, hvor Oslo-gutten Eirik Grande deltar. Norske utøvere stiller også i VM for agegroup (master-klasser).

Alle konkurransene foregår på samme arena som er årlig stoppested for VM-serien, sentrert rundt Binnenalster og rådhuset i Hamburg, og er kjent for å ha VM-seriens desidert største publikum.

Solveig Løvseth har vist knakende god form i sommer, og tok gullet i europalekene i juni. (Foto: World Triathlon)

Innovativt og eksplosivt format for elite, individuelle løp

Det første VM i supersprint noensinne gjennomføres i Hamburg. Distansen er 300 meter svøm, 7,5 (3 runder x 2,5) km sykling og 1,6 (0,9 + 0,85 runder) km løp. Fredagens kvalifiseringsløp og repechage vil sile fram de 30 beste for begge kjønn som får starte på lørdagens finaler. I finalen gjennomføres distansen på nytt – tre ganger. De 10 siste elimineres for hver gang, slik at det kun er 10 på startstreken i den siste gjennomføringen. Formatet er altså kort og brutalt, og lanvarigt på samme tid. Konkurransen er også en del av VM-serien WTCS, og gir viktige kvalifiseringspoeng til OL.

VM elite miksstafett

Endelig uttak av det norske laget for VM i miksstafett gjøres på bakgrunn av resultater i de individuelle konkurransene. Dette løpet gir høyest mulige poeng for OL-kvalifisering, og laget som vinner, vil få OL startplass (Hvis Storbritannia vinner, er det lag nummer to som kvalifiserer seg, siden Storbritannia vant VM-miksen i fjor). Konkurransen har nesten samme trasé som elitens supersprint, med distansene 300 m, 7 (2 x 3,5) km sykling og 1,75 (0,9+0,85) km løp, som gjennomføres av hver av de fire på laget.

Sterk norsk utøver i VM for juniorer

Eirik Grande er en spennende ung norsk utøver, og kongepokalvinner, etter at han vant NM elite olympisk distanse i sommer. Grande er født i 2005 og representerer Oslo IL Triatlon og vårt juniorlandslag.

- Jeg ser fram til å konkurrere på det høyeste junior nivå i verden, og konkurrere på den kuleste arenaen som finnes. Løypa er kompakt og kul, det er mye publikum og bra stemning her i Hamburg. Målet er å gjøre mitt beste og kjøre hardt fra start, forteller Oslo-gutten.

Juniorkonkurransen består av 0,75 km svøm, 20 km sykling og 5 km løp.

Eirik Grande på trening i Hamburg onsdag. Han er den første nordmannen som skal konkurrere i VM, med start kl 19 torsdag 13. juli. (Foto: Norges Triatlonforbund)

Tidsskjema

Her er tidsskjema for alle konkurranser med norske utøvere til start:

Torsdag 13. juli

kl 19:00 VM jr menn

Fredag 14. juli

Kl 8:00 Menn elite kvalik heat #1 (Vetle Thorn og Gustav Iden)

Kl 08:35 Menn elite kvalik heat #2 (Kristian Blummenfelt)

Kl 10:00 Kvinner elite kvalik heat #1 (Lotte Miller og Solveig Løvseth)

Kl 12:00 Agegroup sprint-VM

Kl 19:00 Elite menn repechage 1

Kl 19:35 Elite menn repechage 2

Kl 20:15 Elite kvinner repechage 1

Kl 20:50 Elite kvinner repechage 2

Lørdag 15. juli

Kl 16.20: Eilte menn finale stage 1

Kl 16:55 Elite kvinner finale stage 1

Kl 17.30: Elite menn, finale stage 2

Kl 18:05 Elite kvinner finale stage 2

Kl 18:40 Elite menn finale stage 3

Kl 19:15 Elite kvinner finale stage 3

Søndag 16. juli

Kl 14.15: Elite miksstafett

