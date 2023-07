800 m kvinner - heat 1:

Anne Lisne Løvnes endte nest sist i det første av de to forsøksheatene på 800 m med 2.08.40, og Pernille Antonsen Karlsen, som senere ble diskvalifisert for å ha tråkket på streken i første sving, løp i mål på plassen bak Løvnes. Begge var ca. halvannet skund bak årsbeste.

Rank Lane Bib Nat Name Result 1 1 1064 ESP GARCÍA Daniela 2:06.08 Q 2 5 1107 FIN MATTILA Veera 2:06.29 Q 3 6 1198 GER STURM Lucia 2:06.30 Q 4 7 1125 FRA CHEROT Julia 2:06.56 5 2 1002 AUT BREDLINGER Caroline 2:07.14 6 4 1366 SLO GROBOVŠEK Hana 2:07.74 7 3 1314 NOR LØVNES Anne Gine 2:08.40 9 8 1428 SWE NIELSEN Julia 2:08.65 8 5 1312 NOR KARLSEN Pernille DQ

800 m kvinner - heat 2:

I det andre heatet gikk det raskere fra start. Annikken Årebrot løp en litt lang første runde ute fra lista men hang med bra med til det gjenstod 200 m. Orion-løperen avsluttet til en klar 7. plass av de 10 i heatet med ny pers med 21 hundredeler på 2.06.14. De tre beste i hvert heat pluss de to beste tidene gikk videre til fredagskveldens finale. Siste tid som holdt til finale var 2.04.93.

Rank Lane Bib Nat Name Result 1 3 1204 GRE DESPOLLARI Georgia-Maria 2:04.53 Q 2 5 1028 CRO VUKOVIĆ Nina 2:04.66 PB Q 3 5 1429 SWE NIELSEN Wilma 2:04.71 Q 4 1 1372 SLO SADEK Veronika 2:04.90 q 5 6 1280 LAT MAURIŅA Invida 2:04.93 PB q 6 7 1200 GER VOLKMER Sophia 2:05.09 7 3 1303 NOR ÅREBROT Anniken 2:06.14 PB 8 2 1264 ITA PANSINI Federica 2:07.57 9 8 1465 UKR ZHULZHYK Svitlana 2:09.75 10 4 1225 HUN HEFFNER Hédi 2:12.55

1500 m menn - heat 2:

På 1500 m for menn var det to heat hvor de seks beste i hvert av dem gikk videre uten noen ekstra sjanse på tid. Det ble dermed typiske mestskapsløp der bare plassering telte. I det andre heatet lå Esten Hansen-Møllerud Hauen midt i det ti mann store feltet til en runde gjenstod, og krølltoppen avanserte i kjent stil på nest siste langside. Alvdølen var imidlertid sjanseløs på oppløpet da tempoet ble skrudd skikkelig opp etter den relativt rolige åpningen. Det ble 8. plass med 3.51.10 som var to sekunder for dårlig til å gå videre som en blant de 6 beste i heatet. Dermed er EM over for Ren-Eng-løperen som har senket persen sin til 3.38.87 i år.

Rank Order Bib Nat Name Result 1 9 359 FRA SZOT Flavien 3:48.82 Q 2 3 583 POL OSTROWSKI Filip 3:48.88 Q 3 7 662 SWE PIHLSTRÖM Samuel 3:49.02 Q 4 10 537 NED NILLESSEN Stefan 3:49.06 Q 5 8 284 ESP ORIACH Pol 3:49.30 Q 6 1 236 CZE DAVIDÍK Jakub 3:49.37 Q 7 5 482 ITA GRAVANTE Giuseppe 3:49.59 8 2 213 AUT TOBLER Marcel 3:50.50 9 6 551 NOR HAUEN Esten Hansen-Møllerud 3:51.10 10 4 334 FRA DESMIDT Martin 3:58.36

1500 m menn - heat 1: